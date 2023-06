Österreich will sich an der Nato-Ausbildungs- und Beratungsmission im Irak beteiligen. REUTERS

Wien – Österreich will sich an der Nato-Ausbildungs- und Beratungsmission im Irak (NMI) beteiligen. Einen diesbezüglichen Antrag von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nahm der Ministerrat im Wien am Mittwoch an. Das Bundesheer soll an der Mission mit bis zu zehn Militärangehörigen beteiligt sein, teilte das Außenministerium dazu mit. (APA, 14.6.2023)