Eines ist unumstritten: Google ist eines der einflussreichsten Unternehmen unserer Zeit. Gerade rund um die Suche, aber auch im Werbegeschäft und bei Android wurde eine Dominanz aufgebaut, die die Firma in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus der Wettbewerbshüter hat rücken lassen. Bereits dreimal verhängte allein die EU-Kommission Milliardenstrafen gegen Google, nun droht eine weitere – und zwar eine, die nachhaltige Konsequenzen für das Unternehmen haben könnte.

Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bei der Ankündigung des neuen Verfahrens gegen Google. via REUTERS

Werbegeschäft: lukrativ und problematisch zugleich

Der Vorwurf der Kommission: "Das Unternehmen verkauft Werbeflächen auf seinen eigenen Websites und in seinen Apps und vermittelt zwischen Werbetreibenden, die ihre Werbung online platzieren möchten, und Verlagen (d. h. Websites und Apps Dritter), die Werbeflächen bereitstellen können." Damit habe das Unternehmen nicht nur gleich mehrere Seiten dieses Geschäfts unter Kontrolle, sondern dabei auch jeweils eine dominante Position, formuliert es EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Per se sei die Dominanz noch nicht problematisch, streicht Vestager heraus. Die EU-Untersuchung zeige aber, dass Google die eigenen Dienste bevorzugt habe, um die Gebühren hoch zu halten und so die eigenen Einnahmen zu steigern – und zwar all das bereits seit dem Jahr 2014. Sollte Google verurteilt werden, droht dem Unternehmen nicht nur eine weitere Milliardenstrafe, die Kommission stellt auch offen die Verpflichtung zur Abspaltung eines Teils des Werbegeschäfts in den Raum. Vestager schwebt dabei etwa vor, dass das Unternehmen Verkaufsplattformen wie AdX abstoßen könnte, wie sie im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch ausführte.

Der von der EU-Kommission erhobene Vorwurf ist nicht ganz neu und hat Google bereits in den USA und Großbritannien aktuell noch laufende Untersuchungen eingebracht. Vestager betont, dass man mit den zuständigen Behörden beider Länder im engen Austausch stehe und dass man sich bei der grundlegenden Herangehensweise einig sei. Die aktuelle Ankündigung der EU ist das Ergebnis einer bereits im Vorjahr begonnenen Untersuchung.

Die Mitteilung der Beschwerdepunkte ist ein erster Schritt in einem solchen Wettbewerbsverfahren, das Unternehmen wurde über die Vorwürfe schriftlich informiert. Google hat nun die Möglichkeit, darauf zu reagieren, erst danach wird über konkrete Maßnahmen entschieden.

Eine Aufspaltung eines Unternehmens wäre eine äußerst ungewöhnliche und seltene Maßnahme für die EU-Kommission, das bestätigte auch Vestager im Rahmen der Pressekonferenz. Insofern sei es auch wichtig zu betonen, dass ein solcher Schritt natürlich noch nicht entschieden ist, also nicht klar ist, ob es wirklich so kommt.

Reaktion von Google

Bei Google kann man die Vorwürfe der EU erwartungsgemäß nicht nachvollziehen. "Unsere Werbetechnologie-Tools helfen Anbietern von Websites und Apps, ihre Inhalte zu finanzieren, und ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, effektiv neue Kund*innen zu erreichen. Google sieht sich weiter dazu verpflichtet, in dieser hart umkämpften Branche einen Mehrwert für seine Publisher- und Werbepartner zu schaffen. Die Untersuchung der Kommission konzentriert sich auf einen eng eingegrenzten Aspekt unseres Werbegeschäfts und ist nicht neu. Wir widersprechen der Auffassung der Kommission und werden entsprechend reagieren", formuliert es Dan Taylor, Google-Vizepräsident für das Werbegeschäft.

Auch die grundlegenden Erkenntnisse der EU hält Google für falsch. Es gebe hunderte Firmen, die in diesem Geschäft tätig seien, darunter große Namen wie Amazon, Oracle, Microsoft oder auch Meta. Zudem seien die eigenen Auktionen fair, es gebe keinerlei Bevorzugung für Google. Auch streicht das Unternehmen heraus, dass die eigenen Produkte interoperabel mit denen anderer Anbieter seien. Ebenfalls betont Google, dass man in vielen Ländern aktiv mit den Wettbewerbswächtern zusammenarbeite, um auf deren Bedenken reagieren zu können, und das werde man auch in diesem Fall natürlich weiter so beibehalten.

Vorgeschichte: Google Shopping

Google wurde in der Vergangenheit bereits dreimal von der EU infolge von Wettbewerbsbeschwerden verurteilt. Die erste Verurteilung gab es dabei im Jahr 2017: Immerhin 2,4 Milliarden Euro sollte das Unternehmen für eine angebliche Bevorzugung von Google Shopping gegenüber anderen Preisvergleichsplattformen zahlen – die höchste Strafe, die die EU zu diesem Zeitpunkt jemals verhängt hatte.

Google berief umgehend, ein Berufungsgericht bestätigte das Erkenntnis der ersten Instanz im November 2021 aber. Trotzdem ist das Verfahren damit noch nicht abgeschlossen, der Streit soll als Nächstes irgendwann vor dem Europäischen Gerichtshof landen.

Android

Der erwähnte Rekord wurde übrigens nur ein Jahr später übertroffen. Im Juli 2018 verurteilte die EU Google nämlich in einem weiteren Verfahren gleich zu 4,3 Milliarden Euro. Im Kern dieser Untersuchung standen die Verträge rund um Android – und da vor allem die Bündelung der Google-Suche sowie des Chrome-Browsers mit dem Betriebssystem.

Neben der – noch nicht schlagenden – Geldstrafe musste Google damals auch einige Änderungen rund um Android vornehmen. So wird seitdem allen Nutzern bei der Einrichtung eines neuen Smartphones mit dem System die Wahl zwischen unterschiedlichen Suchmaschinen gegeben. An der Dominanz sowohl der Google-Suche als auch von Chrome und Android im Smartphone-Bereich hat all das allerdings nichts geändert. Auch hier hat ein Berufungsgericht das Urteil im Kern bestätigt, die Strafe aber auf 4,1 Milliarden Euro reduziert.

Adsense

Im März 2019 folgte die dritte große Verurteilung Googles durch die EU. Wegen einer angeblichen Ausnutzung der eigenen Marktmacht beim Online-Werbedienst Adsense verhängte die EU eine Strafe in der Höhe von 1,49 Milliarden Euro. Dieser Fall ist noch eine Instanz hinter den anderen, es wird also derzeit noch auf das Erkenntnis des Berufungsgerichts gewartet.

Zahlen

All diese Strafen klingen schwer und hart, an der Dominanz von Google haben sie bisher aber nichts verändert. Zudem müssen die Geldstrafen auch in Relation gesetzt werden: Allein im ersten Quartal 2023 hat das Mutterunternehmen Alphabet einen Umsatz von 69,79 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Der Nettogewinn lag bei 15,1 Milliarden Dollar.

Gleichzeitig zeigen diese Zahlen aber auch, dass eine Regulierung der Werbeaktivitäten Google wohl noch am ehesten treffen wird. Immerhin machten die damit lukrierten Einnahmen von 54,55 Milliarden US-Dollar den größten Teil des durch Google dominierten Geschäfts von Alphabet aus. (Andreas Proschofsky, 14.6.2023)