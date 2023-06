Im Vergleich zum vergangenen Jahr schaut es am Mietwagenmarkt heuer viel besser aus: Die Preise sind in beliebten Urlaubsländern gesunken

Wer in diesem Sommer einen Mietwagen für seinen Urlaub benötigt, kommt in der Regel günstiger weg als noch im vergangenen Jahr. Diese gute Nachricht vermeldet die Mietwagenplattform billiger-mietwagen.de: Im Vergleich zu 2022 seien die Preise für Mietwagen in den zwanzig meistgebuchten Ländern um bis zu 22 Prozent gesunken. Nur in sechs Ländern müssten Urlauber mehr zahlen als im Vorjahr. Das ist das Ergebnis einer Analyse von Buchungsdaten, die das Unternehmen durchgeführt hat.

In diesen Ländern sinken die Mietwagenpreise besonders stark. billiger-mietwagen.de

Die Erkenntnisse im Detail: Mit einem Minus von 22 Prozent ist der Preisrückgang besonders in Österreich zu spüren. Während Urlauber im Sommer 2022 noch durchschnittlich 82,16 Euro für einen "Mietwagen-Tag" zahlen mussten, sind es in diesem Jahr nur noch 63,95 Euro. Dahinter folgen die Schweiz (minus 18 Prozent), Polen (minus 17 Prozent) sowie Kroatien und Griechenland (beide minus 16 Prozent). Lediglich in Australien (plus 44 Prozent), Kanada (plus 21 Prozent), Südafrika (plus 19 Prozent), den USA (plus 17 Prozent) sowie Schweden und Island (beide plus sechs Prozent) ist ein Preisanstieg zu verzeichnen.

Da die Fahrzeughersteller nun wieder in größerem Umfang die Vermieter mit Mietwagen beliefern können, hat sich die Preissituation deutlich entspannt, heißt es im Pressetext.

In diesen Städten sinken die Mietwagenpreise besonders stark. billiger-mietwagen.de

Betrachtet man die 40 meistgebuchten Orte des letzten Jahres, liegen die beliebten Sommerurlaubsziele Korfu (minus 26 Prozent), Neapel (minus 23 Prozent), Nizza und Paris (beide minus 21 Prozent) vorne, stellt die Mietwagenplattform fest. Auch in Frankfurt und Düsseldorf (beide minus 19 Prozent) ist der Preisrückgang deutlich zu spüren. Das meiste Geld sparen Urlauber auf Korfu. Hier sinkt der durchschnittliche Preis für einen Mietwagen-Tag um 17,40 Euro. So viel wie in keiner anderen der untersuchten Städte, liest man.

Auch bei den Städten gibt es nur wenige Orte, an denen die Kurse aktuell steigen. Während die Preise für einen Mietwagen-Tag auf Ibiza (plus zwei Prozent), in Stuttgart (plus drei Prozent), in Las Vegas (plus vier Prozent) und Los Angeles (plus fünf Prozent) nur gering anziehen, legten die Kosten in New York mit einem Plus von 20 Prozent besonders stark zu. (red, 14.6.2023)