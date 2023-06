Durchschnittlich sahen 7.551 Fans die Spiele im Stadion. In der Meistergruppe waren es 13.250 Zuschauer pro Match. Rapid steht mit 18.845 Besuchern pro Spiel an der Spitze

Rapid zog einmal mehr die meisten Fans an. FOTO: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Wien - Die abgelaufene Saison der Fußball-Bundesliga hat den höchsten Zuschauerschnitt seit zwölf Jahren gebracht. Laut Liga-Angaben besuchten insgesamt 1.449.701 Fans die Spiele im Oberhaus. Das sind pro Partie durchschnittlich 7.551. "Das ist der höchste Schnitt seit der Ligen-Reform und der höchste Wert seit 2011. Es ist sehr erfreulich, dass die Fans in diesen wirtschaftlich harten Zeiten so zahlreich kommen", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer am Dienstag in Wien.

Mehr Publikum strömte zuletzt in der Saison 2010/11 pro Spiel in die Stadien (7.952). In der Zuschauerbilanz bleibt Rapid mit im Schnitt 18.845 Fans an der Spitze. Das sind ein gutes Viertel mehr als im Vorjahr. Auf Platz zwei kommt Cupsieger Sturm Graz (13.282/+19,1 Prozent) unmittelbar vor Meister Salzburg (12.363/+2,9 Prozent). Ein dickes Plus von mehr als 35 Prozent weist die WSG Tirol auf, mit durchschnittlich 2.439 Besuchern bleiben die Wattener hinter dem WAC (3.046) und Hartberg (2.547) dennoch Liga-Schlusslicht.

13.250 Schnitt in der Meistergruppe

Erneut verzeichnete die Liga einen signifikanten Besucheranstieg zwischen Grund- (7.188 pro Match) und Finaldurchgang (8.347). Letzterer lockte rund 16 Prozent mehr Zuschauer zu den meisterschaftsentscheidenden Spielen in die Arenen. Ansehnlich ist zudem der Fan-Schnitt in der Meistergruppe, der 13.250 beträgt. Insgesamt gab es nach Liga-Angaben 62 Partien mit mehr als 10.000 Zuschauern.

Auch vom Sportlichen zeigte sich die Bundesliga zufrieden. "Besser kann's nicht sein", erklärte Ebenbauer mit Blick auf die beinahe bis zum Schluss spannende Meisterschaftsentscheidung, den Kampf um die Europacup-Plätze oder den Umstand, dass es nach 22 Jahren wieder ein Derby in Vorarlberg gab. Rufe nach einer Aufstockung der Liga hält der Vorstandsvorsitzende für legitim. "Wir sind offen, man kann über alles reden. Man sieht aber, dass in einer Zwölferliga das Produkt derzeit gut funktioniert." Das zeige sich auch am um 30 Prozent gestiegenen Werbewert der Bundesliga im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Nächstes Jahr wird laut Ebenbauer neu evaluiert.

Wunsch nach schnelleren VAR-Entscheidungen

Auch vom Sportlichen zeigte sich die Bundesliga zufrieden. "Besser kann's nicht sein", erklärte Ebenbauer mit Blick auf die beinahe bis zum Schluss spannende Meisterschaftsentscheidung, den Kampf um die Europacup-Plätze oder den Umstand, dass es nach 22 Jahren wieder ein Derby in Vorarlberg gab. Rufe nach einer Aufstockung der Liga hält der Vorstandsvorsitzende für legitim. "Wir sind offen, man kann über alles reden. Man sieht aber, dass in einer Zwölferliga das Produkt derzeit gut funktioniert." Das zeige sich auch am um 30 Prozent gestiegenen Werbewert der Bundesliga im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Nächstes Jahr wird laut Ebenbauer neu evaluiert.

Den Österreicher-Topf bewertete der Liga-Chef weiter als sinnvoll. "Das ist aus unserer Sicht ein durchwegs gutes Tool, um zu animieren und zu belohnen." Salzburg, Sturm, der LASK, Austria Klagenfurt und Austria Lustenau halten sich derzeit nicht an die Legionärsbeschränkung.

Ende Juli startet die Bundesliga in ihre 50. Saison. Anlässlich dieses Jubiläums wurde ein eigenes Logo entwickelt. "Das Logo soll die Saison mitbegleiten. Es wird auf sämtlichen Spielertrikots vorhanden sein. Das ist aus unserer Sicht stimmig und passend", so Ebenbauer. Zudem sollen Geschichte, Legenden und die österreichische Fußballidentität in der kommenden Spielzeit verstärkt in die Auslage gestellt werden. (APA; 14.6.2023)