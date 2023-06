Xiberger Streetfood

Vorarlberger Käsknöpfle werden normalerweise in einer Pfanne serviert. Nicht so im neuen Imbiss Ghoerig am Hernalser Gürtel 39 im 17. Bezirk. Dort wird die sonst als Kasnocken oder Käsespätzle bekannte Speise in kleine Knödel geformt und frittiert. Normal mit Bergkäse und Räßkäse zubereitet, kommt im Imbiss eine geheime Käsemischung zum Einsatz. Serviert werden die frittierten Bällchen klassisch mit Apfelmus. Ein Traum für alle Xiberger in der Hauptstadt.

Neue Runde für das Park-Pop-up

Das Palais Freiluft geht in die nächste Runde: Das kulinarische Pop-up im Palais Auersperg gehört mittlerweile zu den Fixstartern des Wiener Gastro-Sommers. Ab 19. Juni öffnen wieder die Tore des Kleinods im achten Bezirk. Für Speis und Trank sorgen in diesem Jahr unter anderem der israelische Imbiss Taim, das Veggie-Restaurant &Flora und der Ćevapčići-Grill Yu-Go. Geöffnet ist von Montag bis Samstag von 16 bis 23 Uhr.

Altes Jägerhaus geschlossen

Das Lokal Altes Jägerhaus ist eine Wiener Institution. Oder besser war. Mitten im Prater servierte es in urigem Ambiente österreichische Küche. Nun hat das Jägerhaus geschlossen. Laut Webseite sind finanzielle und gesundheitliche Gründe Anlass für die Schließung gewesen. Dass die Schließung nur temporär ist, ist auszuschließen – so bedanken sich die Betreiber in dem Mini-Statement bei ihren Besucherinnen und Besuchern für ihrer Treue. Wie es mit den Räumlichkeiten des Alten Jägerhauses weitergeht oder ob es ein neuer Pächter übernimmt, ist nicht bekannt.

Tortilla-Wettbewerb

Kennen Sie Tortilla de patatas? Das spanische Omelett wird aus Eiern, Erdäpfeln und Zwiebeln zubereitet. Und wie bei jedem traditionellen Rezept gibt es hunderte Zubereitungsarten, die die perfekte Tortilla hervorbringen sollen. Am Freitag, 16. Juni, können sich alle, die meinen, die beste Tortilla de patatas zuzubereiten, am Kühnplatz 3 im vierten Bezirk um 15 Uhr bei einem Kochwettbewerb challengen.

Omas servieren Drinks

Die Kuchen-und-Kaffee-Spezis von der Vollpension satteln ein wenig um. Und zwar in die Welt des Alkohols. In der Stammfiliale in der Schleifmühlgasse hat man eine Bassena installiert, aus der nun frischer Prosecco fließt. Zusätzlich zu Aperol und Co hat man die Öffnungszeiten verlängert. Für die durstigen Menschen am Donaukanal und im Bermudadreieck hat man eine weitere gscheite Idee umgesetzt: Im Kiosk am Schwedenplatz wird ab sofort Bier ausgeschenkt.

