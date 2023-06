Wie kann ein Stück von einem Berg einfach abbrechen?“, fragt Moderatorin Esther, am Mittwochmorgen in der ZiB Zack Mini, der Nachrichtensendung für das jüngste Publikum. Den Luxus von News Avoidance, also der Vermeidung schlechter Nachrichten zwecks psychischen Wohlbefindens, wird diese Generation in 20 Jahren noch weniger haben als ihre Eltern und Großeltern.

Aber wie erzählt man den Jüngsten, dass alles gerade den Bach runtergeht, oder auch den Berghang? In der News-Sendung für Kinder bemüht man sich, klar zu erklären, ohne Panik zu verbreiten. Das ist ohnehin so schwer wie Berge versetzen. Dass in Tirol ein Berg plötzlich 100 Meter kleiner ist, weil sich selbst der Gipfel samt Gipfelkreuz verkrümelt hat, wird mit dem Klimawandel, konkret mit vermehrtem Regen und dem Auftauen des Permafrostes im Inneren des Berges, gut erklärt. Auch grafisch wird es verständlich dargestellt.

Nachrichten für das jüngste Publikum gibt es in der "ZiB Zack Mini". Screenshot: tvthek.orf.

Kinder haben das jetzt wahrscheinlich verstanden. Vielleicht sollten auch mehr Erwachsene ZiB Zack Mini schauen. Andere Themen der Sendung waren am Mittwoch: die Eisschmelze am Nord- und Südpol durch klimaschädliche Gase, aber auch gute Nachrichten: So gibt es in der Demokratischen Republik Kongo wieder Breitmaulnashörner in freier Wildbahn. Immerhin. Und: Acht Buben und Mädchen haben einen Wettbewerb gewonnen und durften deshalb mit Fußballstars trainieren. Allerdings in Dänemark. Die hiesigen Kinder dürfen sich aber – womit wir wieder beim Gefrorenen wären – über die Eispreise freuen. Denn in Japan gibt es ein Speiseeis, von dem eine Kugel 6000 Euro kostet. (Colette M. Schmidt, 14.6.2023)