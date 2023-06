Ein ukrainischer Pionier beim Räumen von Minen. Ukraine Media Center/State Emergency Center of Ukraine

Fotografen und Menschen, die auf ein Hörgerät angewiesen sind, sind mit der LR-9-Knopfzelle vertraut. Die kleine Batterie ist in Österreich ab etwa 30 Cent zu haben, höherwertige Markenprodukte können schon einmal bis zu drei Euro das Stück kosten. Kurz: Die Batterie im Miniaturformat ist hierzulande in Massen erhältlich und eigentlich nichts Besonderes.

In Russland sind die Knopfzellen aktuell aber gefragter denn je, und es werden horrende Preise für derartige Batterien gezahlt. Schon zu Friedenszeiten waren die Knopfzellen in Wladimir Putins Reich nicht ganz billig. Zwischen 300 und 500 Rubel kostete ein Stück auf dem zivilen Markt, was in etwa 3,30 bis 5,50 Euro entspricht. Nun ist die Nachfrage aber noch einmal deutlich gestiegen, und der Nachschub ist knapp. Der Grund: Die russische Armee braucht die LR-9-Batterie, denn ohne sie funktioniert die modernste Antipanzermine der russischen Streitkräfte nicht mehr – die PTM-3.

Die fernverlegbare PTM-3-Panzerabwehrmine. Ukrainian Ministry of Defense

Eigentlich ist die PTM-3 eine gefürchtete Waffe: In dem Blechzylinder stecken fünf Hohlladungen, vereinfacht gesagt formt Sprengstoff rund um eine Metalleinlage einen Stachel, der die Panzerung von Fahrzeugen durchschlagen soll. Die PTM-3 kann derartige Ladungen an den Längs- und einer Stirnseite abfeuern, ist also aus allen Richtungen gefährlich. Den ukrainischen Streitkräften ist es deshalb streng verboten, sich einer derartigen Mine auch nur zu nähern. Noch dazu kann die Waffe nicht einfach aufgehoben und weggetragen werden. Durch den elektromagnetischen Zünder wird die Sprengladung ausgelöst, sobald die Lage der Waffe nur um drei Grad verändert wird.

Ohne Batterie keine Mine

Aus diesem Grund wird die Mine auch nicht per Hand von einzelnen Soldaten verlegt, sondern mit Verlegesystemen aus Hubschraubern oder Fahrzeugen abgeworfen. Sogar der Abschuss mit Raketenwerfern ist möglich. Dafür steckt die Mine in einem Kasten, der Verlegekassette KPTM-3. Darin befindet sich eine Schnur, wird die Kassette ausgeworfen, zieht diese einen Stift aus der Mine, und nach 60 Sekunden ist die Waffe scharf. Damit das funktioniert, ist aber die bereits erwähnte Knopfzelle LR 9 nötig – und die russische Armee scheint zu wenige davon zu haben, wie "The Warzone" unter Berufung auf die Militärblogger Andrej Morossow und Wladimir Grubnik vom Telegram-Kanal "Ghost of Novorossia" berichtet.

"Ohne die Batterie kann die Mine nicht scharf gemacht werden", heißt es in dem Telegram-Kanal unter Berufung auf einen russischen Offizier einer Pioniereinheit. Es sei aktuell unmöglich, die Batterie in großen Mengen zu beschaffen. Die Einheit habe in den vergangenen drei Wochen bereits alle verfügbaren Batterien aufgekauft oder aus anderen Geräten ausgebaut. "Und ja, man kann sie kaufen. Aber die Batterie ist ziemlich selten. Denn die Nachfrage danach ist gering. Es ist schwer, sie in großen Mengen im Einzelhandel zu finden. Auch im Großhandel."

Neue Probleme mit alten Batterien

Doch der Rückgriff auf bereits gebrauchte Batterien führt zu neuen Problemen. Lässt die Batteriespannung nach, zerstört sich die Mine selbst. Das ist auch durchaus so gewollt, denn es besteht eigentlich keine Möglichkeit, die PTM-3 auf anderem Weg sicher vom Schlachtfeld zu entfernen. Es gibt zwar laut russischen Quellen die Möglichkeit, die PTM-3 mit einem Maschinengewehr zu beschießen, aber von dieser Form der "Räumung" wird dringend abgeraten.

Normalerweise liefert eine frische Knopfzelle genügend Spannung, um die Mine 16 bis 24 Stunden lang scharf zu halten, bevor sie sich selbst zerstört. Viele der von Russland beschafften Batterien sind aber bereits leer. Der verbliebene Saft in der Batterie reicht vielleicht noch aus, um die Mine scharf zu machen, löst dann aber sofort den Selbstzerstörungsmechanismus aus, was für die Bedienmannschaften extrem gefährlich sein kann. Deshalb wurden nun russische Soldaten abkommandiert, um die Spannung jeder einzelnen Batterie zu überprüfen.

"Wir haben eine gute Mine, die wir aber nicht benutzen können", heißt es da. "Wegen einer solchen Kleinigkeit, das ist wirklich peinlich", wird der russische Offizier zitiert. (Peter Zellinger, 19.6.2023)