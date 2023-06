Wenn Google einen neuen Dienst ankündigt, dann geht das oft mit sehr ähnlich klingenden Formulierungen einher. Zunächst irgendwo in den USA, andere Regionen folgen dann einfach irgendwann "später", wobei das "später" oftmals "sehr viel später" bedeutet. Gerade unter diesem Blickpunkt kommt eine aktuelle Ankündigung des Unternehmens fast schon verblüffend schnell.

Wien ist mit dabei

Google dehnt die Verfügbarkeit der eigenen "Immersive View" für Google Maps auf einige neue Regionen aus, und darunter ist eben auch Österreich. So gibt es nun in Wien neun Sehenswürdigkeiten, die sich über die zum Kartendienst gehörenden Apps in einer neuen, aufwendigen 3D-Ansicht betrachten lassen. In dieser Riege zählen etwa das Schloss Schönbrunn, der Stephansdom oder auch die Hofburg.

Die "Immersive View" lässt sich nicht nur frei rotieren, es werden auch Wetter und Licht in die Darstellung einbezogen. Proschofsky / STANDARD

Der Begriff "aufwendig" ist dabei nicht übertrieben, werden dabei doch detaillierte 3D-Modelle mit den aktuellen Lichtverhältnissen sowie dem Wetter kombiniert. Sollte es regnen, wird auch das dargestellt, und wer will, kann mithilfe der aktuellen Wettervorhersage schon einen Blick in die Zukunft wagen. Die Ansicht ist dabei frei rotierbar, wer will, kann sich auch ein bisschen in der Umgebung der eigentlich im Fokus stehenden Orte umsehen.

Hintergrund

Für die Immersive-View-Anwendung werden Google-Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt. Dazu zählen Luft- und Satellitenaufnahmen ebenso wie die Bilder von Google Street View, die Kombination wird mithilfe künstlicher Intelligenz vorgenommen. Dazu kommen dann natürlich noch Echtzeitdaten zu Wetter und Co.

Wien gehört damit zu den ersten unterstützten Städten. Erst vor wenigen Monaten war Immersive View mit den üblichen Verdächtigen wie San Francisco, London oder Tokio gestartet. Nun kommen neben Wien auch noch Florenz, Amsterdam sowie Dublin und Venedig neu hinzu. Insgesamt wurden 500 Sehenswürdigkeiten mit dem aktuellen Update hinzugefügt.

Ausblick

Google hat mit dieser Ansicht übrigens noch mehr vor. So hat man im Rahmen der Google I/O erst unlängst vorgezeigt, dass die neue 3D-Darstellung künftig auch für die Planung von Routen zur Verfügung stehen soll. (apo, 14.06.2023)