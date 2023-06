Zur Regenbogenparade am 17. Juni in Wien nun TV- und Streaming-Tipps – Dokus, Comedy- und Reality-Formate mit Charakteren des LGBTIQ-Spektrums

Im Fernsehen

"Queer und muslimisch – Wie passen queere Liebe und Islam zusammen?"

Drei junge Muslime, die in Deutschland leben, erzählen von ihrem Glauben und ihrer sexuellen Orientierung. Lassen sich Religion und Schwulsein miteinander vereinbaren? Ahmed, Marco und Abbas haben ihre persönliche Antwort auf ein Thema gefunden, das eigentlich privat ist, doch längst politisch wurde. Die dreiteilige NDR-Dokumentation "Queer und muslimisch – Wie passen queere Liebe und Islam zusammen?" ist in der ARD-Mediathek und am 19. Juni um 1.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Ahmed ist in Berlin geboren, nach seinem Outing musste er mit Anfeindungen aus seiner Familie kämpfen. Bildredaktion / NDR Foto: Bildredaktion

"Alles was zählt"

Irina Schlauch, bekannt aus dem lesbischen Datingformat "Princess Charming" spielt sich selbst in der RTL-Daily-Soap "Alles was zählt". Irina besucht ihre Freundin Ava, verkörpert von Laura Egger, in Essen und steht ihr mit Rat zur Seite. Ava ist in die Eisläuferin Chiara verliebt. Die Figur von Ava ist offen lesbisch, doch sie fürchtet sich vor Komplikationen da sie Chiaras Trainerin ist. Irina Schlauch findet, diese Arten von Geschichten im Fernsehen zu erzählen sei sehr wichtig, da es Menschen helfe, wenn sie sich mit den Charakteren identifizieren können und dadurch ermutigt werden, zu sich selbst zu stehen. Ab Folge 4.213, die voraussichtlich am 14. Juni auf RTL ausgestrahlt wird, ist die Kölnerin im Fernsehen zu sehen.

Ehemalige "Princess Charming" Irina Schlauch (rechts) mit Schauspielkollegin Laura Egger. RTL/Julia Feldhagen

"Der Kreis"

Zürich, Anfang der 1950er-Jahre: Der Lehrer Ernst Ostertag (Matthias Hungerbühler) tritt dem Schweizer Schwulenklubs "Der Kreis" bei und verliebt sich in den Travestiestar Röbi Rapp (Sven Schelker). Gesellschaftliche Normen und Repressionen durch die Polizei verkomplizieren ihre Liebesgeschichte. Die Handlung des Films von Stefan Haupt schwankt zwischen Leichtigkeit und Kampfgeist. Aussagen und Erzählungen der echten Ernst Ostertag und Röbi Rapp – die mittlerweile über 80 Jahre alt sind – verleihen dem Film "Der Kreis" einen besonderen Charakter und Tiefsinn. Am 19. Juni um 23.05 Uhr auf SRF 1.

Röbi Rapp und Ernst Ostertag im dokumentarischen Spielfilm "Der Kreis", der von der Schweizer Schwulenszene der 1950er-Jahre erzählt. Ascot Elite

In der Mediathek

"All You Need", Staffel 2

Die Miniserie "All You Need" wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt! Im Mittelpunkt der Dramedy-Serie stehen vier junge schwule Männer, die in Berlin leben. Der Regisseur und Autor Benjamin Gutsche zeigt eine Vielfalt an Charakteren und behandelt auch diverse Themen wie Alltagsrassismus und soziale Herkunft. Homosexualität ist eine Selbstverständlichkeit. Und die Liebe kommt natürlich auch nicht zu kurz! Vorab sind die neuen Folgen bereits in der ARD-Mediathek verfügbar, im Fernsehen sind sie ab 22. Juni um 1.50 Uhr im Ersten zu sehen.

All You Need | Dramedy-Serie | Trailer

ARD

"Queertopia – Struggles unterm Regenbogen"

In den vier 45 Minuten langen Folgen von "Queertopia – Struggles unterm Regenbogen" werden verschiedene Lebensrealitäten von Menschen, die sich als Teil der LGBTIQ-Community identifizieren, gezeigt. Es geht um Sichtbarkeit und Repräsentierung. Wieso werden zwei Männer, die mit ihren Kindern spazieren gehen, schief angeschaut? Warum müssen sich Transpersonen immer noch rechtfertigen? Binäre Systeme werden beleuchtet und neu gedacht. Ein wichtiger und hautnaher Einblick. Die Episoden wurden auch in deutsche Gebärdensprache übersetzt und sind in der ARD-Mediathek abrufbar.

Monika und Elke sind seit den 60er-Jahren ein Paar. "Queertopia – Struggles unterm Regenbogen", eine Produktion des HR-Fernsehen. HR

"Becoming Charlie"

Im Mai erschien die ZDF Produktion "Becoming Charlie", eine Coming-of-Age-Serie mit der Geschichte von Charlie, einer nicht-binären Person. In den 15-minütigen Episoden spielt Lea Drinda ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") die Hauptrolle Charlie. Heteronormative Stereotype und Klischees werden infrage gestellt und das binäre Geschlechtersystem neu gedacht – eine der wenigen Serien des ARD und des ZDF mit einem nicht-binären Charakter. Auch sonst beweist die Serie Diversität und Inklusion, die queeren Identitäten der Figuren sind keine Utopien, sondern Realität. Mit Sira-Anna Faal, bekannt aus "Druck – die Serie". In der ZDF-neo-Mediathek.

Becoming Charlie – Drama-Serie | Trailer #neoriginal

ZDFneo

"Wie Gott uns schuf – Nach dem Coming-out"

Ein Jahr nach Ausstrahlung der Dokumentation "Wie Gott uns schuf" in der sich hundert Menschen, die der katholischen Kirche angehören, zu ihrer queeren sexuellen Orientierung bekannten, folgte nun im Mai der zweite Teil "Wie Gott uns schuf – Nach dem Coming-out". Der erste Teil der Reihe zeigte bereits schwerwiegende Probleme wie Einschüchterungen, Denunziationen und Benachteiligungen. Nun stellt sich die Frage: Was hat sich seither verändert? Wie geht es den Menschen nach ihrem Coming-out? Teil eins und Teil zwei der Dokumentation sind in der ARD-Mediathek abrufbar.

Mara Klein in der Moritzkirche in Halle in der Dokumentation "Wie Gott uns schuf – Nach dem Coming-out". MDR/rbb/EyeOpeningMedia

"Casa Susanna" In den 1950er- und 1960er-Jahren war das Haus Casa Susanna Treffpunkt von Menschen der Crossdresser-Community in New York. Der Regisseur Sebastian Öévitz stieß bei Recherchen auf ein Fotoalbum mit dem Titel "Casa Susanna". Er suchte die Menschen auf, die sich damals heimlich trafen, um zu crossdressen. Mithilfe von Kate, Diana, Betsy und Gregory konnte diese Dokumentation realisiert und die Geschichte dieser Menschen zwischen der McCarthy-Ära und der sexuellen Revolution erzählt werden. Seit Anfang Juni verfügbar in der Arte-Mediathek.

Crossdresser treffen sich in der Casa Susanna und posieren für die Kamera. © Collection of Cindy Sherman

"Loving Her"

Die lesbische Hanna, gespielt von Banafshe Hourmazdi, lebt in Berlin und versucht, neben Liebe und Sex das alltägliche Leben zu bewältigen. Die "Instant-Serie" mit zehnminütigen Episoden sorgt für reichlich Spaß und ist ein Beispiel für Diversität. Unter anderem gehören auch Lena Klenke ("How To Sell Drugs Online Fast") und Karin Hanczewski ("Tatort") zum Cast der Serie. Drehbuchautorin Marlene Melchior und Regisseurin Leonie Krippendorf ist es ein Anliegen, LGBTIQ-Geschichten ganz selbstverständlich zu erzählen – und das gelingt ihnen mit "Loving Her". Die ZDF-neoriginal-Serie ist in der ARD-Mediathek verfügbar.

Loving Her Drama Serie | Trailer #neoriginal

BetterStream

"Ku'damm 56–63"

Beginnend im Jahr 1956 erzählt die Serie "Ku'damm" vom Schicksal der Familie Schöllack, die im Berlin der 50er- bis 60er-Jahre gegen gesellschaftliche Erwartungen und um ihre Träume kämpft. Caterina Schöllacks (Claudia Michelsen) Tanzschule in Berlin bietet den Schauplatz der Serie und ist der Ort, an dem sich ihre drei Töchter Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) ausleben. Die jeweils ungefähr 60-minütigen Episoden haben einen starken erzählerischen Charakter, der vom Wandel der Zeiten untermalt wird. Auch die Männer kommen nicht zu kurz. So hat Wolfgang, Ehemann von Helga und Stasi-Mitarbeiter, ein Geheimnis: Er ist homosexuell. Die ersten drei Staffeln sind in der ZDF-Mediathek verfügbar.

KU'DAMM 63 Trailer German Deutsch (2021)

KinoCheck Heimkino

Streaming-Tipps

"Queer as Folk 2022"

Die Neuinterpretation der gleichnamigen Kultserie aus dem Jahr 1999 von Russell T. Davies handelt von einer Gruppe Freundinnen und Freunden verschiedener queerer Identitäten. Nach einer Gewalttat in einem Nachtclub müssen sie sich mit ihrem Trauma auseinandersetzen. Der Fokus der Serie liegt dabei auf der Geschichte des Wiederaufbaus einer mutigen Community. Auch Schauspielerin Kim Cattrall ("Sex and the City") hat einen Gastauftritt in der Serie. Eine fiktive Tragödie ohne brutale Szenen, die am Puls der Zeit ist. Verfügbar auf der Plattform Paramount.

QUEER AS FOLK Trailer German Deutsch (2022)

KinoCheck Heimkino

"Das Geständnis der Frannie Langton"

"Das Geständnis der Frannie Langton" (Original "The Confessions of Frannie Langton") ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Sara Collins. Das Historiendrama zeigt die junge Frannie (Karla Simone Spence), eine ehemalige jamaikanische Sklavin, welche nach London geschickt wird, um für eine wohlhabende Familie zu arbeiten. Eines Tages wird sie mit ihrer ermordeten Dienstherrin aufgefunden und muss beweisen, dass sie nicht für den Tod der Frau, die sie liebt, verantwortlich ist. Historische Details des georgianischen Zeitalters prägen die Serie. Mit einer Woman of Color, die dem LGBTIQ-Spektrum angehört, als Hauptcharakter, der sich keine Stereotype zuschreiben lässt, ist "Das Geständnis der Frannie Langton" eine fesselnde und dramatische Serie. Auf Canal+ zu sehen.

Deutscher Trailer | Das Geständnis der Frannie Langton | CANAL+

CANAL+ Austria

"With Love", Staffel 2

Die Rom-Com erzählt von der Familie Diaz, einer aus Lateinamerika stammenden Familie. Lily (Emeraude Toubia), ihr Bruder Jorge (Mark Indelicato) und deren Cousin Sol (Isis King) bilden die Hauptcharaktere, um die sich alles dreht. Am 2. Juni wurde die Serie mit einer zweiten Staffel, die sechs Folgen umfasst, fortgesetzt. Vor allem für Jorge und seinen Partner Henry (Vincent Rodriguez III) geht es romantisch weiter. Anders als in vielen LGBTIQ-Erzählungen ist die Lebensrealität der Figuren in "With Love" bereits anerkannt und zeigt die ganze Palette des Regenbogens. Eine Zelebrierung der Liebe mit Aussicht auf ein Happy End. Staffel zwei ist jetzt auf Amazon Prime verfügbar.

With Love Season 2 - Official Trailer | Prime Video

Prime Video

"It's a Sin"

London der 80er-Jahre, und der gerade volljährige Ritchie ist mittendrin. Olly Alexander verkörpert den jungen Mann, der von der Isle of Wight aufbricht, um in der Großstadt seine wahre Identität ausleben zu können. Mit seinen neugewonnenen Freunden und Freundinnen Colin, Roscoe und Jill erlebt er Partys, Spaß und Sex. Doch langsam, aber sicher verbreiten sich das ansteckende Virus HIV und die Krankheit Aids. Showrunner Russell T. Davies (bekannt für "Queer as Folk") erzählt eine Geschichte über wahre Freundschaft. Mit Neil Patrick Harris, Callum Scott Howels, Omari Douglas und Lydia West ein vielfältiges Ensemble. Auf Amazon Prime verfügbar.

IT'S A SIN Trailer German Deutsch (2021)

KinoCheck Heimkino

"The Ultimatum: Queer Love"

In dieser Reality-Dating-Show von Netflix sind erstmals nur weiblich gelesene und nicht-binäre Personen dabei. Es ist ein altbekanntes Format mit hohem Entertainment-Faktor. Bei "The Ultimatum: Queer Love" treffen mehrere Paare aufeinander, ein Teil ist bereit zu heiraten, ein anderer nicht. Nun folgt das Ultimatum: Sie trennen sich und lernen neue Personen kennen. Am Ende muss eine Entscheidung getroffen werden: "Marry or move on" – "Heirate oder ziehe weiter". Drama, Tränen und Unterhaltung sind bei Netflix' Dating-Formaten garantiert, und das ganz ohne toxische Männer. Die ganze erste Staffel ist jetzt auf Netflix verfügbar.

The Ultimatum: Queer Love | Official Trailer | Netflix

Netflix

"Glamorous "

Die Netflix-Produktion "Glamorous" begleitet den jungen gendernonkonformen Hauptcharakter Marco, gespielt von Ben J. Pierce oder Miss Benny, einem queeren, nicht-binären Schauspieler bekannt aus "Love, Victor", bei seinem Praktikum bei einer weltbekannten Make-up-Firma. Das Imperium wird von niemand anderem angeführt als von Make-up-Mogulin Madolyn Addison, porträtiert von Kim Cattrall ("Sex and the City"). Mit der nötigen Prise Humor und auch ein wenig Tollpatschigkeit gibt Marco sein Bestes, um im riesigen Unternehmen und in seinem Leben durchzustarten. Eine erfrischende Dramedy mit einem vielversprechenden Cast. Ab 22. Juni auf Netflix.

Glamorous | Official Trailer | Netflix

Netflix

TV-Sendungen und Serien mit queeren Hauptpersonen sind immer noch keine Selbstverständlichkeit. Doch sie sind umso wichtiger, weil sie für die Sichtbarkeit und Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft einstehen. Wie hoffen auf viele weitere Produktionen – nicht nur im #PrideMonth! (Eleni Ernst, 17.6.2023)