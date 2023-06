Außerdem "A Very English Scandal" mit Hugh Grant, eine Reportage über das heimische Gesundheitssystem und "Germany's Next Top Model"

20.15 ZUPACKEND

A Very English Scandal Hugh Grant stolpert als liberaler Politiker Jeremy Thorpe 1979 über ein Mordkomplott gegen seinen früheren Liebhaber. Der ORF zeigt die dreiteilige Serie in einem Stück. Bis 23.20, ORF1

20.15 REPORTAGE

Ausnahmezustand in Lignano – Österreicher im Pfingstrausch ATV nutzt seine Kernkompetenz: Beobachten und berichten von ganz unten, in diesem Fall Kapitalbesäufnis in Lignano. Motto: "Tutti Gas!". Bis 23.25, ATV

20.15 REPORTAGE

Land ohne Ärzte – Wie krank ist das Gesundheitssystem? Wie kann das Gesundheitssystem wiederbelebt werden? Bis 21.20, Puls4

20.15 CASTING

Germany’s Next Top Model Heidi Klum hat es wieder einmal geschafft, und wir auch: Die nächste Staffel des Modelauflaufs ist am Ende. Mädchen am Rande des Nervenzusammenbruchs – immer. Bis 23.10, Pro Sieben

20.15 SERIE

Rückkehr ins Haus am Eaton Place Die Fortsetzung der legendären 1970er-Jahre-Serie setzt im September 1938 ein: Sir Hallam befürwortet die Beschwichtigungspolitik von Premierminister Chamberlain nicht, auch mit Außenminister Halifax gerät er darüber in einen Streit. Bis 22.55, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die drohende Stille Eine Reportage von Robert Gordon und Gustl Gschwantner über das Aussterben vieler Schmetterlinge, Frösche und Insektenarten. Bis 22.00, ORF2

21.50 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Asyl, Flucht, Chaos: Hilflose Politik – gescheiterte Integration? Mit Gerald Tatzgern (BKA), Islamforscherin Susanne Schröter, Migrationsexperte Raphael Bossong, Autorin Susanne Wiesinger und Petar Rosandić alias Kid Pex, Rapper und Flüchtlingshelfer. Bis 23.00, Servus TV

22.30 REPORTAGE

Eco Spezial: Die Russland-Connection Wie die OMV sich selbst und Österreich vom russischen Gas abhängig gemacht hat. Bis 23.05, ORF2

23.05 TALK

Stöckl Am Tisch von Barbara Stöckl nehmen Platz: Sonja Klima, Managerin, Andy Marek, Stadionsprecher und Moderator, Susanne Höggerl, Journalistin und ORF-Moderatorin, sowie Unternehmer Keith Nyanhongo. Bis 0.00, ORF2

Verwirrung der Gefühle: "Call Me by Your Name" von Luca Guadagnino – mit Elio Perlman (li.) und Armie Hammer, 23.35 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Sony Pictures

23.35 SINNESFREUDEN

Call Me by Your Name (I/F/USA/BRA 2017, Luca Guadagnino) Der 17-jährige Elio (Timothée Chalamet in seiner Durchbruchsrolle) erlebt im Jahr 1983 auf dem italienischen Landsitz einer kosmopolitischen Familie einen Sommer des Müßiggangs und lässt für die Annäherung an einen US-amerikanischen Studenten (Armie Hammer) seine Freundin sprichwörtlich im Regen stehen. Regisseur Luca Guadagnino macht die sommerlichen Sinnesfreuden mitfühlbar. Bis 1.40, ORF1