Klaus Stimeder aus Odessa

Der gedrungene Mann mit der schmutzigen Hose und dem schlechten Atem zögert, aber dann gewinnt sein Mitteilungsbedürfnis doch die Oberhand. Er weiß, dass er das Gesetz gebrochen hat. Am Ende ist es ihm trotzdem wichtiger, zu erzählen, was er erlebt hat.

Anatoli ist 38, obdachlos und trinkt gern, wie er unumwunden zugibt. So auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als er sich nach eigener Aussage mit einem Freund auf einer Parkbank im Schewtschenko-Prospekt-Viertel von Odessa zwei Flaschen Wodka teilte.

Russischer Raketenangriff auf Odessa

DER STANDARD

Das Problem: Ab Mitternacht herrscht in der Hafenstadt am Schwarzen Meer eine Ausgangssperre, die bis fünf Uhr morgens dauert. Wer in diesen Stunden von der Miliz oder der Polizei draußen erwischt wird, landet umstandslos in Gewahrsam. Anatoli und sein Freund nahmen das Risiko in Kauf. Nicht zum ersten Mal, wie er verstohlen einräumt.

"Und dann – bumm!"

Gegen drei Uhr morgens seien sie gerade in eine hitzige, vom Alkohol getriebene Diskussion verstrickt gewesen, als sie ein seltsames Geräusch hörten, das binnen Sekunden immer lauter wurde. "Es hat ganz komisch gepfiffen. Und dann – bumm! Und noch einmal. Und noch einmal. Es war so unglaublich laut. Dann haben wir gesehen, wie es brennt. Wir sind Richtung Hauptstraße geschlichen, um genauer zu sehen, was passiert ist. Aber wir sind nicht zu nah ran, damit wir keine Probleme bekommen."

In Odessa wurden mehrere Gebäude durch russische Raketen schwer beschädigt. Nur Stunden später war man bereits beim Aufräumen. Imago / Nina Liashonok

Drei Odessiter hatten in dieser Nacht weniger Glück als Anatoli und sein Freund, die mit dem Schock davonkamen. Im Rahmen der jüngsten russischen Angriffe ließen sie ihr Leben. 13 weitere Menschen wurden bei der Attacke teilweise schwer verletzt. Laut der Sprecherin des für den südlichen Frontabschnitt zuständigen Operationskommandos war der Angriff mit vier Marschflugkörpern vom Typ Kalibr und neun Drohnen iranischer Bauart erfolgt.

Durch das dichtbesiedelte, eine halbe Stunde Fußweg außerhalb des historischen Zentrums liegende Schewtschenko-Prospekt-Viertel – eine für hiesige Verhältnisse relativ wohlhabende Gegend – zog sich am Mittwochmorgen eine Schneise der Verwüstung, die hunderte Schaulustige aus anderen Stadtteilen anlockte.

Zerstört beziehungsweise irreparabel beschädigt wurden ein Bürokomplex, ein Wohnhaus, das Lagerhaus einer Supermarktkette, die Filiale einer amerikanischen Fastfood-Kette und ein Gebäude der Polytechnischen Universität. Letztere beherbergte auch eine Kapelle der orthodoxen Kirche, die dem Patriarchat von Moskau untersteht.

Ziele wohl verfehlt

Was die Russen bei dem Angriff im Visier hatten, weiß niemand. Nachdem sich in unmittelbarer Nähe der demolierten Häuserzeile aber knapp eine Handvoll Gebäude befinden, in denen Teile der zivilen und militärischen Administration von Odessa untergebracht sind, spricht einiges dafür, dass die Getroffenen nicht das Ziel bildeten.

Bürgermeister Hennadij Truchanow – der derzeit unter Korruptionsverdacht steht und sich nur dank einer bei Gericht hinterlegten Kaution in der Höhe von umgerechnet rund 323.000 US-Dollar auf freiem Fuß befindet – zeigte sich im Rahmen eines am Tatort geführten Gesprächs mit dem STANDARD über den zweiten schweren Angriff auf seine Stadt binnen fünf Tagen empört: "Die Russen zielen nicht auf die ukrainische Armee. Ihr Ziel ist es einzig und allein, Zivilisten zu töten."

Bei den Attacken auf Odessa am Wochenende waren ebenfalls drei Menschen gestorben, über 30 wurden verletzt. Truchanow meint dazu, auf Russisch: "Sie sagen, dass sie eine Supermacht sind, eine große Nation. Aber für mich sind das keine Menschen."

Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte angesichts der zunehmenden russischen Luftangriffe eine stärkere Flugabwehr und härtere Sanktionen gegen Russland. "Wir müssen zusammen mit unseren Partnern solche Bedingungen schaffen, dass russischer Terror unmöglich wird." (Klaus Stimeder aus Odessa, 14.6.2023)