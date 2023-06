KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher, KFG-Klubchef Alexi Pascuttini, Anwalt Michael Dohr und Verfassungsjurist Bernd Wieser (v.l.n.r.) bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag. KFG

Wer sind – abgesehen von Steuerzahlenden – mutmaßliche Opfer im Grazer FPÖ-Finanzskandal? Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen rund 1,8 Millionen Euro wegen des Verdachts des Förderungsmissbrauchs, der Veruntreuung und der Untreue.

Für den Klubchef des Korruptionsfreien Gemeinderatsklubs Graz (KFG), Alexis Pascuttini, ist das sein Klub, der KFG, in dem er und zwei andere Ex-FPÖ-Mandatare sitzen. Ihren neuen Namen gaben sie sich nach einer Klagsdrohung der FPÖ, den Namen FPÖ nicht mehr zu verwenden, im Oktober 2022.

Neues Gutachten

Am Donnerstag konterten Pascuttini und die KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher in einer Pressekonferenz gegen diesen Ausschluss. Sie präsentierten ihrerseits ein Gutachten des Grazer Verfassungsrechtsprofessors Bernd Wieser. Er meinte, man müsse nur den "Standardlehrstoff auf der Uni" kennen, um zu erkennen, dass der KFG der Rechtsnachfolger des FPÖ-Klubs sei. Es folgte eine kleine Vorlesung über den seit 1921 bestehenden Unterschied von politischen Parteien, wahlwerbenden Parteien und nach Wahlen gegründeten Parlaments- oder Gemeinderatsklubs. Pascuttini, Astrid Schleicher und Michael Winter seien demnach und auch nach den Statuten der Stadt Graz eindeutig die Rechtsnachfolger des nicht mehr existenten FPÖ-Klubs im Grazer Rathaus. Das Gutachten wird der Anwalt des KFG, Michael Dohr, nun mit einem Einspruch gegen den Ausschluss bei der Staatsanwaltschaft einbringen.

Der letzte blaue Mandatar, der noch im Gemeinderat sitzt, könne jedenfalls nicht Rechtsnachfolger des Klubs sein, so Wieser. Um Klubstärke zu erlangen, brauche es drei Mandate. Pascuttini, Schleicher, Winter und KFG-Stadträtin Schönbacher sind alle keine Beschuldigten im Verfahren um die ominösen Geldflüsse der Grazer FPÖ.

Schönbacher, die ebenfalls an der Pressekonferenz teilnahm, merkte an, dass sie sich zuletzt auch als Einzelperson als Privatbeteiligte dem Verfahren anschließen wollte, habe sie doch von ihrem früheren Gehalt "ab 2012 regelmäßig 100 Euro im Monat an Parteisteuer abgezogen bekommen". Diese sei an ein Konto geflossen, zu dem der ehemalige Klubdirektor, der per Selbstanzeige die Affäre ins Rollen gebracht hat, bereits Veruntreuungen zugegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft wies auch ihren Antrag zurück.

Rauswurf der Aufklärungswilligen

Schönbacher betonte: "Unser Rauswurf aus der FPÖ war nur Konsequenz unseres Aufklärungswillens." Sie glaube auch, dass Eustacchio noch "großen Einfluss in der Partei hat, trotz seines Rücktritts". Pascuttini fragte, wie Anfang der Woche schon die Grünen: "Warum legt man nicht auch die 3,6 bis 3,7 Millionen Euro Parteiförderung der Landes-FPÖ endlich offen?"

Alle, außer der ehemalige Grazer FPÖ-Klubdirektor, bestreiten die Vorwürfe. Es gilt für alle Genannten die Unschuldsvermutung. (Colette M. Schmidt, 16.6.2023)