Die Insolvenz der Möbelhandelsgruppe Kika/Leiner nimmt ihren Lauf. Am Mittwoch ist das Sanierungsverfahren unter der Obacht eines Insolvenzverwalters gestartet. Das Unternehmen, das nun Hermann Wieser gehört und von diesem auch geführt wird, kündigte per Aussendung zum einen den großen Abverkauf in den Geschäften an, die Ende Juli zugesperrt werden, und zum anderen, dass man nun "die Ärmel hochkrempeln" werde, auf dass – flapsig nacherzählt – alles besser werde.

Die Sanierung hat begonnen, die Vergangenheitsbewältigung auch APA/Eva Manhart

In der Gegenrichtung, der Vergangenheit nämlich, soll nun aber alles genau unter die Lupe genommen werden. Politische Parteien wie SPÖ und FPÖ sowie die Finanzprokuratur, Anwältin der Republik, wollen prüfen, wie und wann genau die heutige Leiner & Kika Möbelhandels GmbH in Schieflage geriet. Man werde die Ära Signa genau durchleuchten, da und dort wird von Insolvenzverschleppung geredet – ein Vorwurf, den René Benkos Signa nicht auf sich sitzen lässt. Sie hat die Möbelhausgruppe vor rund zwei Wochen verkauft.

Wurden Mieten erhöht?

Die hat seit langem Verluste gemacht, allein in den vier Jahren bis 2021/22 sind wie berichtet 100 Millionen Euro an Jahresfehlbeträgen zusammengekommen. Auf der anderen Seite hat die Signa hohe Zuschüsse geleistet, laut Unternehmenssprecher sind seit dem Einstieg in die Gruppe im Jahr 2018 "rund 140 Millionen Euro durch Sanierungsbeiträge, Vermieterzuschüsse etc. zur Verfügung gestellt" worden.

Allerdings gibt es Branchenkenner, die sagen, dass die gruppeneigenen Gesellschaften, die ihre Immobilien an Kika- und Leiner-Kaufhäuser vermietet haben, ihre Mietvorschreibungen oft erhöht hätten – obwohl die operativ tätigen Geschäfte sich die Mietzahlungen nicht hätten leisten können. Im Gegenzug seien Mietgutschriften gewährt worden. Mit den steigenden Mietpreisen seien die Immobilien in den Büchern immer höher bewertet, immer wertvoller geworden. Eine Darstellung, die Signa bestreitet, seit der Übernahme der Möbelhauskette durch Signa "kam es zu keinen Erhöhungen der marktüblichen Mieten", wie ein Sprecher auf Anfrage sagt. Zu den Aufwertungen der Immobilien sagt Signa grundsätzlich nie etwas.

Offene Steuern und Liquidität

Was die Steuerstundungen betrifft, lagen die bei der Kika Möbel-HandelsgmbH im September 2021 noch bei rund 20 Millionen Euro – wobei zum Zeitpunkt der Stundung recht viel Geld in der Kassa lag: Der Kassabestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden in der Bilanz mit rund 58 Millionen Euro ausgewiesen. Bei der Rudolf Leiner GmbH waren es im gleichen Zeitraum Stundungen von circa 39 Millionen Euro bei einer Liquidität von 85 Millionen Euro. All diese Zahlen werden jetzt wohl genau durchleuchtet werden.

Steuern und Finanzprüfungen sind auch bei den Ermittlungen der WKStA gegen Benko Thema, er wird ja von Thomas Schmid schwer belastet. Schmid, der Kronzeuge werden will, sagte aus, Benko habe ihn mit der Aussicht auf einen Spitzenjob bestochen und sich dafür quasi Entgegenkommen bei seinen Steuerangelegenheiten erwartet. Benko bestreitet das.

Ein Finanzbeamter sagte dazu aus, er habe sich gewundert, dass seine Chefs Benko deutlich entgegenkommen wollten: "Warum helfts ihr dem Benko so?", habe er gefragt. Der habe viel für Österreich getan, sei die Antwort gewesen.(Renate Graber, 15.6.2023)