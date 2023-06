Der junge US-Amerikaner Kairan Quazi wird bald am Satelliten-Netzwerk Starlink mitarbeiten und will so helfen, Vorurteile gegenüber Seinesgleichen abzubauen

Eine Space-X-Rakete startet mit Starlink-Satelliten. Der junge Kairan Quazi hat bald ebenfalls seine Finger im Spiel, wenn es um das Satellitennetzwerk geht. imago images/NurPhoto/Paul Hennessy

Rocket Science – Raketentechnik – steht im Englischen sinnbildlich für schwierige Dinge, die nichts für Kinder sind. Den US-Amerikaner Kairan Quazi kümmert das offenbar wenig. Der Student ist im Begriff, seine Berufsausbildung zu beenden, und hat nun beim Weltraumunternehmen Space X angeheuert – im zarten Alter von 14 Jahren.

Als Qualifikation kann er ein Studium der Computerwissenschaften vorweisen. Er ist damit der jüngste Absolvent der kalifornischen Santa-Clara-Universität in ihrer 172-jährigen Geschichte. Quazi selbst bezeichnet seine akademische Karriere als relativ normal. Außerhalb der Norm ist in jedem Fall seine Begabung: Im Alter von zwei Jahren begann er, in ganzen Sätzen zu sprechen. Später in der Schule klagte er, trotz einer gefragten Nebentätigkeit als Tutor, über Langeweile. Seine Eltern ermöglichten ihm, seine Ausbildung zu beschleunigen, im Alter von elf Jahren durfte er ein Hochschulstudium antreten.

Erst an der Universität hatte er das Gefühl, in der für ihn richtigen Geschwindigkeit zu lernen. Nebenbei blieb noch Zeit für das Lesen von Klassikern der Science-Fiction-Literatur und Videospiele. Als sich das Ende des Studiums abzeichnete, bewarb er sich beim Weltraumunternehmen Space X. Er wollte an etwas Größerem teilhaben. Sein Arbeitgeber wird künftig der zu Space X gehörende Satelliteninternetprovider Starlink sein. Neben dem Studium bringt Quazi seine Erfahrung aus einem Praktikum zu künstlicher Intelligenz bei Intel mit. Antreten soll er seine neue Stelle im Juli – genug Zeit, um seinen Abschluss zu machen, der für 17. Juni geplant ist.

In guter Gesellschaft

Allein ist Quazi mit seiner Geschichte nicht: Immer wieder gelingt es jungen Hochbegabten, ihr Studium frühzeitig abzuschließen. Den Rekord hält der US-Amerikaner Michael Kearney, der 1994 im Alter von zehn Jahren seinen Bachelor in Anthropologie machte. 2021 gab es in Belgien mit dem damals elfjährigen Physiker Laurent Simons einen ähnlichen Fall.

Ganz auf eigenen Beinen stehen wird der Teenager, der noch keinen Alkohol trinken darf und im Kino auf die Altersfreigabe achten muss, allerdings nicht. Für seinen neuen Job wird seine Mutter ihre Wohnung in Santa Clara aufgeben und mit ihm nach Washington ziehen. Sie sei seine größte Unterstützerin, und dafür sei er ihr "auf ewig dankbar", sagt Quazi. Der Medienrummel ist ihm recht: Er hofft, Leuten wie ihm ein Vorbild zu sein und beim Abbauen von Vorurteilen zu helfen. (Reinhard Kleindl, 15.6.2023)