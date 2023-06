Erstmals in der Geschichte des Salzburger Landtags mussten Präsidium und Regierung in geheimer Wahl gewählt werden.

Marlene Svazek (FPÖ) ist neue Landeshauptmannstellvertreterin in Salzburg. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) geht in seine dritte Amtsperiode. APA/LAND SALZBURG/FRANZ NEUMAYR

Schon das Aufgebot von Polizeibeamten in Uniform und in Zivil rund um den Chiemseehof anlässlich der konstituierenden Sitzung des Salzburger Landtags am Mittwoch machte deutlich: Es wird in der kommenden Legislaturperiode in Salzburg ein rauerer politischer Wind wehen als gewohnt.

Die erwarteten Protestaktionen gegen die schwarz-blaue Koalition blieben freilich aus. Nur an der Staatsbrücke war von der Jungen Linken ein Transparent angebracht worden: "Leistbarer Wohnbau? Nicht mit Schwarz-Blau!" Erst am Nachmittag versammelten sich dann etwas mehr als hundert Menschen, um in einem Trauermarsch "den Anstand in der Politik" symbolisch zu Grabe zu tragen.

Für eine Angelobung einer neuen Landesregierung ungewohnt kontroversiell ging es hingegen im Plenarsaal des Landtags selbst zu: Erstmals in der Geschichte des Salzburger Landtags wurden Präsidium und Regierung geheim gewählt. SPÖ, KPÖ und Grüne hatten schon im Vorfeld ihre Zustimmung zur bisher üblichen offenen Abstimmung verweigert. Eine "gute demokratische Übung", kommentierte KPÖ-Klubobmann Kay-Michael Dankl das anfangs vor allem von der ÖVP abgelehnte Prozedere.

Nur Pallauf einstimmig

Die Wahlergebnisse machten dann die tiefe Kluft im Landtag deutlich: Einzig Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) wurde von allen 36 Abgeordneten gewählt. Pallauf gilt als letzte noch verbliebene Liberale im inneren Machtzirkel der Salzburger ÖVP. Schon beim Zweiten Landtagspräsidenten war es dann mit der Einstimmigkeit vorbei: Andreas Teufl von der FPÖ wurde nur mehr von den zwölf ÖVP-, den zehn FPÖ- und den sieben SPÖ-Mandataren und -Mandatarinnen gewählt. KPÖ (vier) und Grüne (drei Sitze) verweigerten Teufl ihre Stimme.

Die sieben Regierungsmitglieder – vier ÖVP und drei FPÖ – konnten jeweils nur mehr 22 Stimmen auf sich vereinigen; die Opposition stimmte geschlossen gegen die neue schwarz-blaue Regierung.

Haslauer verspricht Vielfalt

In seiner Regierungserklärung ging Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) einmal mehr auf die Vorbehalte gegenüber seinem freiheitlichen Koalitionspartner ein, ohne diesen beim Namen zu nennen. Man habe eine politische Kultur vereinbart, die "von gegenseitiger Toleranz, Respekt und persönlicher Wertschätzung geprägt ist". Die Landesregierung bekenne sich zur Weltoffenheit, zur Internationalität und zu einer "Kultur in all ihrer Vielfalt", sagte Haslauer.

Transparent zur Angelobung von Schwarz-Blau an der Staatsbrücke. In Summe blieben die Protestaktionen überschaubar. Foto: Thomas Neuhold

Haslauers bisheriger Juniorpartner, die Grünen, verspricht nun eine "kantige Oppositionspolitik". Die ÖVP hieve eine rechte Partei in die Regierung und setze auf Rückschritt und Ausgrenzung. Die KPÖ, erstmals seit 1949 wieder im Landtag, kündigt einen radikalen Blick "als soziale Opposition von unten und von außen" an.

SPÖ-Personalprobleme

Auch die SPÖ – mit sieben Mandaten größte Oppositionspartei – kündigt eine "kritische und harte" Linie an. Vorerst aber ist man mit internen Problemen beschäftigt. Erst vor wenigen Tagen hat die Salzburger Langzeit-Sozialstadträtin Anja Hagenauer aus gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug aus der Stadtregierung bekanntgegeben. Rasch präsentierte man die AK-Juristin Michaela Fischer (37) als Nachfolgerin.

Zeitgleich mit der Angelobung der Landesregierung musste SPÖ-Stadtparteichef Bernhard Auinger aber eine neue Stadträtin aus dem Hut zaubern: Fischer hatte überraschend abgesagt. Jetzt soll die bisherige Gemeinderatsklubobfrau Andrea Brandner die Lücke füllen. (Thomas Neuhold, 14.7.2023)