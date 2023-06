In seinem Gastkommentar erteilt der Jurist und frühere Jetzt-Nationalratsabgeordnete Alfred J. Noll eine Handreichung für den neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler.

Das deplorable Schlamassel bei der Vorsitzendenwahl der SPÖ hat vielleicht eine positive Wirkung: Die Frage der innerparteilichen Demokratie ist auf die Tagesordnung gesetzt. Andreas Babler beabsichtigt am nächsten Parteitag eine Änderung des SPÖ-Statuts: Zumindest die Wahl des Vorsitzenden und auch die "Koalitionsfrage" sollen in Hinkunft direkt von den Mitgliedern entschieden werden. Die Frage nach der Koalition ist prekär, weil selbst eine stimmenstärkste SPÖ nur dann in die Regierungsverantwortung finden wird, wenn sie dafür einen Koalitionspartner findet. Wie erfolgreich die SPÖ aber bei Wahlen sein wird, das wiederum hängt in hohem Maße davon ab, mit welchem Spitzenkandidaten sie antritt.

Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler will mehr Basisdemokratie ermöglichen. Bis zum Parteitag im Herbst wird er hierfür einige Hürden nehmen müssen. Foto: APA / Georg Hochmuth

Die Koalitionsfrage: Schon jetzt heißt es im Paragraf 25 des Statuts: "Koalitionsabkommen bedürfen vorweg der Zustimmung der Mitglieder, soweit dies der Bundesparteivorstand beschließt." Streicht man den abschließenden Halbsatz, dann hätten es die SPÖ-Mitglieder selbst in der Hand, über eine Koalition zu bestimmen. Das ist technisch kein Problem. In der Sache selbst würde ein derart erweiterter Mitgliedereinfluss eine doppelte Funktion haben: Nicht nur würde die dann abgeschlossene Koalitionsvereinbarung eine erhöhte Legitimation innerhalb des Parteivolks genießen; es würde der Parteiführung auch beim Aushandeln einer Koalition eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem prospektiven Koalitionspartner geben: Überschießende Forderungen des Verhandlungspartners könnten durch Hinweis darauf, dass dies bei der "Basis" nicht "durchzubringen" ist, abgewehrt werden.

Die SPÖ könnte sich rasch zu einer derartigen Änderung des Statuts entschließen.

Wer bestimmt den Parteivorsitz? Will man hier ändern, so ist in viele Richtungen abzuwägen. Es wäre sehr viel Sorgfalt auf die Formulierung derjenigen Bedingungen aufzuwenden, unter denen eine derartige Wahl durch die Mitglieder stattfinden soll. Versteht sich die SPÖ nicht vorrangig als "Kanzlerwählmaschine", so wird sie nicht unberücksichtigt lassen, dass unter den bestehenden medialen Verhältnissen jede Form der weiteren Personalisierung tendenziell immer auch per se Abstriche auf der Ebene der Themenvermittlung mit sich bringt; anders gesagt: Dem beabsichtigten Demokratisierungseffekt einer basisdemokratischen Wahl des/der Vorsitzenden steht entgegen, dass die Kommunikationsmittel der öffentlichen Meinungsbildung noch immer in privatwirtschaftlicher Hand sind oder weitgehend monopolistisch organisiert sind, ohne die Mehrheit der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu eigener Tätigkeit in ihnen ernstlich anzuregen. Die Vielzahl von kampagnentauglichen Social-Media-Kanälen bildet dazu einen nur sehr ambivalenten Ausgleich.

Ein direkt demokratisch legitimierter Parteivorsitzender wird sich dem Parteivolk in dem Maße entfremden, als er von der medialen Öffentlichkeit formiert und mit Anerkennung in der Ökonomie öffentlicher Aufmerksamkeit ausgestattet wird. Damit wird die Intention einer basisdemokratischen Wahl konterkariert.

Was also geht, und was geht nicht? Babler selbst hat als Funktionär der Sozialistischen Jugend lange Jahre versucht, innerhalb der SPÖ repolitisierend und bewusstseinsbildend zu wirken. Diese Anstrengung ging wohl von der Annahme aus, dass die Partei bei gründlicher Basisarbeit ein Instrument politischer Willensbildungsprozesse "von unten nach oben" werden könne, sodass es der Parteiführung nicht mehr möglich wäre, ihren Willen "von oben nach unten" und gegen die Mehrheit ihrer Mitglieder und Wählerinnen und Wähler durchzusetzen.

"Ein vager Versuch, etwas mehr Demokratie zu wagen, und schon zerbricht das Boot, in dem 'wir alle' sitzen."

Gleichzeitig zeigt sich aber, dass die mit der Wahl von Babler gelungene Repolitisierung von der Basis her nicht nur Chancen für ein Aufbrechen der verkrusteten Strukturen des Parteiapparats schafft, sondern dass auch damit zu rechnen ist, dass demagogische Verketzerung zu (weiteren) Stimmverlusten führen kann und dass die SPÖ vor eine Zerreißprobe gestellt wird: Das Demokratieverständnis in einer aus der sozialistischen Tradition ausgebrochenen Partei, die längst die "Geschäfte" der Wirtschaft besser erledigt als jede bürgerliche Partei, ist so antagonistisch wie die Gesellschaft, die zu integrieren sie sich als Volkspartei vorgenommen hat. Es genügt eine leichte ökonomische Krise, eine leichte Öffnung nach links, ein vager Versuch, etwas mehr Demokratie zu wagen, und schon zerbricht das Boot, in dem "wir alle" sitzen.

Aufstieg und Anpassung

Der deutsche Politologe Wolfgang Abendroth (1906–1985) hat in diesem Zusammenhang schon vor gut 50 Jahren auf Folgendes aufmerksam gemacht: Die überwiegende Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung ist in ihrem zentralen Lebensbereich, am Arbeitsplatz, noch immer hierarchischer Unterordnung unterworfen. Diese Unterordnung orientiert sich letztlich auf der einen Seite an der Gewinnmaximierungsabsicht der Unternehmen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber am Aufstiegsmotiv, das allein durch Anpassung an den Willen von Vorgesetzten effektiviert werden kann.

Solange das so ist, so die Vermutung von Abendroth, wird immer ein großer Teil der Bevölkerung dazu neigen, die Verhaltensweise im Berufsleben auf die Verhaltensweise als Staatsbürgerin oder Staatsbürger zu übertragen, also unkritisch fremder Autorität zu folgen – und dies gilt nicht minder in formell demokratischen Mitgliederparteien auch für das jeweilige Verhalten als Parteimitglied. Nur daraus lässt sich die Beherrschung der Parteien durch ihre Führung und durch eine mittlere Funktionärsschicht verstehen.

Babler weiß es: Der Veränderungsbedarf geht weit über das Terrain der SPÖ hinaus. (Alfred J. Noll, 15.6.2023)