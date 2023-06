Rund 350 Millionen Euro sollen noch auf den Konten der Abwicklungsgesellschaft der Sberbank liegen. APA/Roland Schlager

Einen ziemlichen Run gibt es auf das Restvermögen der früheren Sberbank Europe, der einstigen österreichischen Tochter der Moskauer Sberbank. Zumindest drei Gruppen gibt es, die die Assets der Sber-Abwicklungsgesellschaft verwerten wollen. Darunter Ithuba-Gesellschaften rund um Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger, die ihre Transaktion über die Raiffeisen Bank International (RBI) abwickeln wollen, ein privater Unternehmer, der nicht genannt werden will, und ein Konsortium rund um Ex-Sberbank-Europe-Chef Gerhard Randa, in dem angeblich auch Siegfried Wolf eine Rolle spielt. Er dementiert.

Worum es in der wegen der Sanktionen überaus heiklen Sache geht: Die Sber Vermögensverwaltungs AG ging aus der Sberbank Europe hervor, die nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und Verhängung der Sanktionen abgewickelt wurde und im Dezember 2022 ihre Banklizenz zurückgelegt hat. Die Abwicklungsgesellschaft gehört der russischen Sberbank, ihr Vermögen besteht nun nur noch aus Barem: Rund 350 Millionen Euro hat die Gesellschaft auf ihren Konten dem Vernehmen nach noch liegen.

Roter Vogel RBI hatte Interesse

Gemäß Sanktionsverordnung der EU muss dieses Vermögen der in russischem Eigentum stehenden Gesellschaft bis 17. Juni verwertet sein. Wer immer die Assets von den Russen erwerben will, braucht die Zustimmung der Sanktionsbehörden; in Österreich ist die im Innenministerium angesiedelte Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zuständig.

Im Frühjahr geriet die RBI in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie die Sber-Assets verwerten wolle, um zumindest einen Teil ihrer in Russland eingesperrten Vermögenswerte zu kompensieren. Die Dividenden aus der hochprofitablen RBI-Tochter in Moskau, über deren Zukunft in Wien noch nachgedacht wird, dürfen ja wegen der russischen Sanktionen nicht nach Österreich geholt werden. Als das von Hemetsbergers Ithuba für die RBI ausgetüftelte Projekt "Red Bird" durch den Falter bekannt wurde, dürfte es auf Eis gelegt worden sein.

Sanktionsbehörde gab grünes Licht

Wie DER STANDARD erfahren hat, hat die DSN bereits drei Bescheide ausgestellt, mit denen sie die vorgelegten Transaktionen der drei Interessenten genehmigt hat. Allerdings – da ist man aber auf Gerüchte angewiesen – soll die Gruppe Randa die Struktur ihres Deals noch einmal geändert haben und deswegen einen neuen Genehmigungsantrag gestellt haben.

Der frühere Aufsichtsratschef der Sberbank Europe, Siegfried Wolf, soll Interesse haben – er dementiert das aber. Fotokerschi.at / Kerschbaummayr

Der frühere Aufsichtsratschef der Sberbank Europe, Wolf, der ja nichts mit der Sache zu tun haben will, hat jedenfalls beste Kontakte in Russland, vor allem zu dem Oligarchen Oleg Deripaska. Gegen ihn gibt es in Österreich seit kurzem eine nicht rechtskräftige Anklage wegen Geldwäscherei rund um die Causa Eurofighter. Für Wolf gilt die Unschuldsvermutung.

Hemetsbergers Ithuba hat ihren positiven DSA-Bescheid am 8. Juni bekommen. Die Transaktion mit der Ithuba Capital AG und der Ithuba FinMill GmbH würde in zwei Schritten erfolgen. Ithuba würde zwei (in Russland feststeckende; Anm.) Nachrangdarlehen der RBI an ihre russische Tochter von zusammen rund 360 Millionen Euro und alle Aktien der Sber Vermögensverwaltungs AG Österreich erwerben. Genehmigt wurde da eben auch, dass die Gelder für die Transaktion an die russische Sberbank bereitgestellt werden dürfen. Die RBI sagt mit Verweis aufs Bankgeheimnis nichts dazu und erklärt, dass sie "keine Assets der Sber Vermögens AG erwerben oder an einem Erwerb Dritter partizipieren möchte".

Der private Unternehmer, dessen Antrag auch genehmigt wurde, plant seine Transaktion nicht über die RBI, er will das Sber-Geld angeblich mit in Russland eingefrorene Gelder österreichischer Unternehmen abtauschen.

Russen sind am Zug

Und warum genehmigt die DSN die Anträge? Die Behörde beruft sich auf jene Ausnahmeregelung in der Sanktionsverordnung, gemäß der solche Deals durchgeführt werden dürfen, die bereits vor dem Zeitpunkt der Sanktionsverhängung eingefädelt wurden ("laufender Verkauf"). Laut DSN-Bescheiden ist dieser Begriff nicht genauer definiert, in den konkreten Fällen treffe er jedenfalls zu.

Und wie geht es nun weiter? Die russische Sberbank wird eines der Angebote auswählen, das Randa-Konsortium mit Wolf im Hintergrund soll die besten Karten haben. Für wen sich die Russen entscheiden, das wird man spätestens am 17. Juni wissen. (Renate Graber, 14.6.2023)