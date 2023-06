John Stones legte im zerrissenen Shirt die rasierten Achseln frei. EPA

Damit hätte John Stones, Mittelfeldspieler von Manchester City, sicher nicht gerechnet, als er in einem zerrissenen Fußballtrikot auf dem Spielfeld kniete. Der Fußballspieler legte am vergangenen Samstag während des Champions-League-Finales in Istanbul eine frisch rasierte Achselhöhle frei. Wahrscheinlich wäre das nicht weiter aufgefallen, wenn die Kamera den Spieler nicht in Großaufnahme gezeigt hätte. Unmittelbar danach wurde auf der Plattform Twitter die Frage gestellt: Wieso rasieren sich Männer ihre Achseln?

Die Twitter-Statements verwundern. Gilt die Achsel etwa als der letzte Hort haariger Männlichkeit? Warum müssen enthaarte Achseln 2023 überhaupt kommentiert werden? Der Trend zur Rasur der Achselhaare ist unter Männern schon länger verbreitet: Bereits vor 15 Jahren gaben rund 75 Prozent der deutschen Männer in einer Umfrage an, sich unter den Achseln zu rasieren. Insbesondere im Sportbereich ist es schon lange selbstverständlich, Körperhaar zu entfernen. Und das nicht nur aus Eitelkeit. Radfahrer rasieren sich die Beine, um besser massiert werden zu können und nach Verletzungen Dreck leichter entfernen zu können. Triathleten entfernen Haare am gesamten Körper – auch um sich einen Neoprenanzug überziehen zu können. Schwimmer epilieren den gesamten Körper – Markus Rogan soll sich sogar die Handflächen rasiert haben, um das Wasser besser zu spüren. Auch im Bodybuilding gehört die Rasur seit Jahrzehnten dazu. Laut Arnold Schwarzenegger hat sein Freund und Kollege Franco Columbu sich die Körperhaare sogar eigenhändig ausgerissen. Und Fußballspieler? Rasieren möglicherweise auch Beine und Arme, um Muskeln und Tattoos sichtbarer werden zu lassen.

Die Botschaften der Fitnessmagazine sind eindeutig: "Auch Männer sollten sich rasieren", heißt es da. Hersteller von Rasierapparaten haben die Körperrasur längst als Geschäftsfeld entdeckt: "Du möchtest an wärmeren Tagen oder beim Sport mehr Selbstvertrauen haben? Das gelingt dir im Handumdrehen, wenn du dich unter den Achseln rasierst", heißt es da, bebildert ist die Aufforderung auf der Website von Gillette mit einem Mann, der seine rasierte Achsel zeigt. Andere Hersteller haben sich mit Bodygroomern längst auf die Ganzkörperrasur der Männer eingestellt. Bei so manchem Fußballfan scheint die rasierte Sportlerachsel hingegen noch nicht angekommen zu sein. (red, 16.6.2023)