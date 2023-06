Am Mittwoch war es in Berlin im großen Saal der Bundespressekonferenz ungewöhnlich voll. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) war zu Gast und hatte gleich vier Regierungsmitglieder mitgebracht: Annalena Baerbock (Außenministerin/Grüne), Christian Lindner (Finanzen/FDP) sowie die Sozialdemokraten Boris Pistorius (Verteidigung) und Nancy Faeser (Inneres).

Den großen Auflauf erklärte Scholz mit einer Premiere in der deutschen Verteidigungspolitik: "Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet."

V.l.n.r.: Deutschlands Finanzminister Christian Lindner, Außenministerin Annalena Baerbock, Kanzler Olaf Scholz. Verteidigungsminister Boris Pistorius und Innenministerin Nancy Faeser. IMAGO/Frederic Kern

In den USA, in Frankreich oder Großbritannien gibt es solche Anleitungen, in Deutschland bislang nicht. Den Beschluss, hier aufzuholen, hat die Ampelregierung schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine gefasst. Und nach diesem hätte es eigentlich schneller gehen und eine Präsentation schon rund um die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar erfolgen sollen.

Doch die Grünen wehrten sich gegen die Einrichtung eines im Kanzleramt angesiedelten Sicherheitsrats. Baerbock wollte keine Agenden an Scholz abgeben. Die FDP hätte einen solchen Sicherheitsrat gern gehabt, aber sie hat sich nicht durchsetzen können.

Ungestörtes Duschen

Nun aber soll die Zusammenarbeit der einzelnen Ministerien in Bezug auf diverse Herausforderungen besser koordiniert werden.

Sicherheit wird in dem Papier umfassender erklärt als nur durch Verteidigung gegen militärische Angriffe. Benannt werden auch die Gefahr von Cyberattacken, Attacken auf die kritische Infrastruktur sowie die Folgen des Klimawandels. "Sicherheit im 21. Jahrhundert ist mehr als Militär und Diplomatie", sagte Baerbock bei der Präsentation und nannte als Beispiel, dass die Deutschen sicher sein wollten, in der Früh Wasser zum Duschen zu haben.

Das Konzept fußt auf drei zentralen Punkten: Zunächst "Wehrhaftigkeit" – hier wird das Ziel betont, zwei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben. Darauf drängen die USA Deutschland seit Jahren. In puncto "Resilienz" setzt man auf besseren Schutz der kritischen Infrastruktur und effizientere Arbeit der Geheimdienste, bei der "Nachhaltigkeit" auf Klimaschutz.

Zum Umgang mit China wird noch ein eigenes Papier ausgearbeitet – in der nun vorliegenden Strategie wird das Land als "Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale" bezeichnt. Und es heißt darin auch: "Das heutige Russland ist auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum." (Birgit Baumann aus Berlin, 14.6.2023)