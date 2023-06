Am Ende ihrer erst sechsten Saison posierten die Vegas Golden Knights mit dem Stanley Cup. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Der Morgen graute schon, als Franz Kalla in seinem Hotelzimmer in Prag den Bildschirm abschaltete und sich hocherfreut zu Bett begab. "Ich hab mich riesig gefreut", sagt er einige Stunden später, "und ich freu mich immer noch riesig." Kalla ist General Manager und Vizepräsident der Vienna Capitals, die ihre Eishockeysaison längst beendeten. Doch in Nordamerika wurde erst in der Nacht auf Mittwoch finalisiert, weshalb Kalla vor dem Bildschirm saß. Das 106. Jahr der NHL (National Hockey League) ging mit dem Triumph der Vegas Golden Knights zu Ende, die mit einem furiosen 9:3-Heimsieg die Serie (best of 7) gegen die Florida Panthers mit 4:1-Erfolgen für sich entschieden.

Der Erfolg von Las Vegas gilt auch insofern als Sensation, als die Franchise erst 2017 gegründet wurde, also in der sechsten Saison die weltweit wichtigste Eishockeytrophäe eroberte. Kalla: "Das ist so unglaublich beeindruckend, da gehen einem die Superlative aus."

Dass sich Kalla circa 9000 Kilometer östlich von Las Vegas so gefreut hat, kommt nicht von ungefähr. Die Vienna Capitals verbindet seit 2019 eine hochoffizielle Partnerschaft mit den Golden Knights. Und das kam so: Misha Donskov, ein Freund des früheren Vienna-Capitals-Trainers Serge Aubin, arbeitete für das Team Canada, das sich in Wien für die WM 2015 (Prag) vorbereitete. Als Donskov nach Las Vegas ging, wo er mittlerweile Assistenztrainer ist, blieben die Bande bestehen. Und deshalb übersiedelte Golden-Knights-Verteidiger Nate Schmidt, nachdem er im September 2018 eine 20-Spiele-Sperre wegen Dopings ausgefasst hatte, für einige Wochen nach Wien, um sich hier im Training fit zu halten.

Es ist ein Nehmen

Las Vegas war Wien sehr verbunden. Im Gegenzug trat Kalla im Dezember 2018 eine Inspektionsreise nach Nevada an. "Ich bin eine Woche lang ein und aus gegangen, mit ihnen mitgeflogen, war immer dabei, in jeder Besprechung." George McPhee, damals General Manager in Las Vegas, nahm Kalla vor dessen Rückreise zur Seite und bat ihn um ein Feedback. Noch einmal: Der Chef der NHL-Franchise Las Vegas fragte den Besucher aus Wien nach seiner Meinung. "Ich hab ihm gesagt, dass mich ihre Superspieler und Privatflieger weniger beeindruckt haben als die Tatsache, dass in dieser Organisation jeder ganz genau weiß, wo sein Platz ist und was er zu tun hat. Und wie amikal und gleichzeitig immer professionell alle miteinander umgehen."

Franz Kalla (r.) im Juli 2019, als die Kooperation besiegelt wurde. HERBERT NEUBAUER / APA / picture

Kalla wollte von McPhee damals wissen, was hinter all dem steckt. "George hat geschmunzelt und mir einen Buchtipp gegeben." Das Buch, es stammt aus der Feder eines gewissen Ryan Holiday, trägt den Titel Ego is the Enemy, Kalla hat es sich natürlich besorgt und gelesen. Im Kern geht es darum, dass jeder seine persönlichen Ambitionen den Zielen des Teams unterordnet. Die Golden Knights hüpfen das vor, sie sind kein Team besonders großer Namen. "Aber wir sind ein Team", sagte ihr Cheftrainer Bruce Cassidy. "Anderswo gibt es vielleicht bessere Einzelspieler oder bessere Torhüter. Aber wir haben als Team gespielt und als Team gewonnen."

Es ist ein Geben

Als die AHL (quasi zweite Liga in Nordamerika) wegen Corona pausierte, spielte George McPhees Sohn Graham eine Zeitlang in Kagran. Anfang 2022 wurde für Caps-Sponsoren eine Reise nach Las Vegas organisiert. Dann halfen Kalla und Co einem russischen Vegas-Crack in spe, der in Wien festsaß, weil er auf ein Visum wartete. Ein Traum wäre es, würden die Golden Knights irgendwann in Österreich aufkreuzen, vorerst hat sich immerhin ihr Videocoach angesagt.

Auch Kalla hat die Golden Knights inzwischen noch einmal besucht. "Da haben sie mir den Generalschlüssel für all ihre Büros in die Hand gedrückt, um mir zu zeigen, dass ich dazugehöre. Als ich wieder abgereist bin, wollte ich ihn zurückgeben, aber sie haben gesagt, ich soll ihn behalten." Er wird garantiert wieder vorbeikommen in Las Vegas. Bei den Golden Knights, beim Stanley-Cup-Sieger 2023. (Fritz Neumann, 14.6.2023)