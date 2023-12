Angela Saini scheut sich nicht vor den ganz großen Fragen. In ihren vielfach ausgezeichneten Büchern hat sich die britische Autorin ebenso die Benachteiligung von Frauen in der Wissenschaft vorgenommen wie die historische Aufarbeitung von rassistischen Lehren. In ihrem aktuellen Buch "Die Patriarchen: Auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft" steht nichts Geringeres als die Entstehung des Patriarchats im Fokus.

In der historischen Rückschau zeigt sich, dass patriarchale Strukturen weniger selbstverständlich sind, als es heute ob ihrer Dominanz erscheint. Die Wissenschaft hat sich laut Sainis Analyse immer wieder dafür hergegeben, männliche Dominanz zu stützen. Sie liefert aber auch die Fakten, um gegen Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern zu argumentieren.

Beim Frauentag am 8. März wird auch gegen das Patriarchat demonstriert – hier ein Schild für die Kundgebung im Potsdam 2021. imago images/Martin Müller

STANDARD: Was war der Ausgangspunkt für Ihr Buch zur Geschichte des Patriarchats?

Saini: Im Zuge der Recherchen für mein früheres Buch "Inferior" habe ich mich mit männlicher Dominanz beschäftigt. Die meisten Anthropolog:innen sind sich inzwischen einig, dass wir als Spezies nicht immer so männlich dominiert waren, wie wir es heute sind. Ich wurde oft von Menschen gefragt, wie es dazu kommen ist, und ich hatte keine gute Antwort darauf, weil die Literatur zu diesem Thema überraschend dünn ist. Inzwischen wissen wir durch die Archäologie und die Anthropologie viel mehr über die Rolle von Frauen in der Geschichte und auch darüber, wie sich Gesellschaften verändert haben. Ich wollte daher eine globale Geschichte des Patriarchats vorlegen.

STANDARD: In Ihrem Buch zeigen Sie, dass die männliche Dominanz oft als natürlich angesehen wird, das Matriarchat hingegen als die Ausnahme, für die es einer Erklärung bedarf. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Angela Saini ist mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin. Foto: Henrietta Garden

Saini: Ich denke, das liegt daran, dass wir uns gerne unsere eigene Gesellschaft ansehen und daraus Schlüsse ableiten. Wenn eine Art der sozialen Organisation weit verbreitet ist, gehen wir davon aus, dass sie natürlich so sein muss. Wir sehen, dass Männer im Durchschnitt etwas größer sind als Frauen, dass sie im Durchschnitt etwas stärker sind, und schließen daraus, dass das die Erklärung sein muss für männliche Dominanz. Das ist aber natürlich keine wissenschaftliche Herangehensweise. Es gibt auch viele Gesellschaften, die nicht patriarchalisch sind. Wir müssen uns also Zugang zu anderen Möglichkeiten schaffen, die Welt zu verstehen.

STANDARD: An Ihrem Buch mag auch überraschen, dass es nicht einen generellen Weg gibt, wie sich das Patriarchat durchgesetzt hat. Warum ist in der heutigen Zeit das Patriarchat dennoch in vielen Kulturen dominant?

Saini: Es gibt keinen einzigen Grund, warum die Dinge so gekommen sind, sondern viele komplexe Faktoren. Einer der Gründe, warum patriarchalische Gesellschaften heute so verbreitet sind, hat damit zu tun, dass es ein System der sozialen Organisation ist, das von mächtigen Imperien im Laufe der Geschichte bewusst exportiert wurde. Es ist auch nachvollziehbar, warum das so ist: Die Ungleichheit dient jenen, die an der Spitze der Gesellschaft stehen. Wenn sie ein System schaffen können, in dem die Hälfte der Bevölkerung kostenlos arbeitet, dann ist das ideal für die Mächtigen.

Warum sich im Laufe der Geschichte immer wieder männliche Dominanz durchgesetzt hat, analysiert Angela Saini in ihrem aktuellem Buch. Illustration: Fatih Aydogdu

STANDARD: In Ihrem Buch "Inferior" haben Sie sich damit beschäftigt, welche gesellschaftlichen Folgen falsche wissenschaftliche Vorstellungen über Frauen haben. Haben sexistische Missverständnisse in der Wissenschaft auch dazu beigetragen, das Patriarchat zu stützen?

Saini: Die Wissenschaft spielt hier eine wichtige Rolle, weil sie in diesen Debatten oft als Waffe eingesetzt wird. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass Frauen aufgrund ihrer Biologie nicht für Führungspositionen geeignet sind. Auch gibt es rassistische Annahmen dazu, welche Fähigkeiten manchen Menschen angeblich angeboren seien und anderen nicht. In meinen beiden vorherigen Büchern ging es darum, einiges davon zu entlarven und zu beschreiben, wie diese Ideen entstehen und wie sie die Forschung und die öffentliche Meinung infiltrieren. Wir behandeln Wissenschaft als objektive Quelle. Mir geht es darum, zu zeigen, dass Wissenschaft auch von Menschen gemacht wird.

STANDARD: Liefert uns die wissenschaftliche Aufarbeitung auch Einblicke dazu, wie das Patriarchat verhindert oder überwunden werden kann?

Saini: Für mich selbst war es außerordentlich aufschlussreich, dieses Buch zu schreiben, weil es mir gezeigt hat, wie Macht tatsächlich funktioniert. Eine Lektion daraus ist, dass Ungleichheiten nicht von selbst korrigiert werden. Wir sollten also differenziert darüber nachdenken, welche Gesellschaft wir aufbauen wollen. Wir sind nicht von Natur aus an patriarchale Strukturen gebunden. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie Menschen zusammenleben können und zusammengelebt haben. Es besteht also kein Grund dazu, sich mit dem Zustand, wie er jetzt ist, abzufinden. (Tanja Traxler, 30.12.2023)