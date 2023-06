Swimmingpools boomen in den Gärten des Landes. Getty Images/agrobacter

Pro

Wenn das Freibad längst zugesperrt hat und der nächste See kilometerweit entfernt ist, bleibt vielen Menschen nur die Option, sich daheim Abkühlung zu verschaffen. Dafür braucht es kein riesiges Becken, auch ein kleiner Pool tut hier das Nötigste. Das Gefühl, nach einem anstrengenden Arbeitstag ins kühle Nass zu hüpfen, ist grandios und mit einer kalten Dusche kaum vergleichbar.

Auch wenn Pools gemeinhin schlecht dastehen, haftet ihnen dieser Ruf zu Unrecht an. Vor allem, was den Wasserverbrauch betrifft. Denn insgesamt entfallen – alle Haushalte miteingerechnet – auf die Pools nur rund fünf Prozent des jährlichen österreichweiten Wasserbedarfs. Zudem ist Österreich wasserreich. Krampfhaftes Wassersparen – abgesehen von den Verbrauchsspitzen im Frühsommer – ist ebenso unnötig wie sich der Umwelt zuliebe zu geißeln und auf einen Pool zu verzichten. Zumal es klimaschonende Optionen gibt, etwa einen Naturpool oder jene, das Wasser einfach bis zum nächsten Jahr im Becken zu belassen.

Letztlich hat die Option, sich daheim abkühlen zu können, auch gesundheitliche Effekte. Immer mehr Menschen leiden und sterben, auch in Österreich, an den Folgen der Hitze. Das türkisblaue Nass im eigenen Garten wirkt hier aktiv entgegen und erzeugt noch dazu Urlaubsmomente daheim. (Bernadette Redl, 18.6.2023)

Contra

Eine Klimasünde ist der Pool im Garten vielleicht nicht unbedingt. Aber auch nur, weil andere Auswüchse unseres Lebensstils – Mobilität, Ernährung, Konsumverhalten – noch viel, viel schlechter fürs Klima sind.

In manchen Teilen des Landes ist Wasserknappheit nämlich sehr wohl bereits ein Thema, wenn sämtliche Poolbesitzerinnen und Poolbesitzer am ersten warmen Wochenende des Jahres quasi zeitgleich den Wasserhahn aufdrehen. Vielerorts gibt es daher bereits die Regelung, dass die Befüllung vorab zumindest bekanntgegeben werden muss. Sanktionen fehlen letztendlich aber, wenn sich jemand nicht daran hält. Dabei ist Wasser ein wertvolles Gut, das in erster Linie zum Trinken und, für den Fall des Falles, als Löschwasser zur Verfügung stehen sollte – und nicht für das Privatvergnügen von Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzern.

Die Vereinzelung hinter der Thujenhecke, die mit dem Poolboom einhergeht, macht auch etwas mit der Gesellschaft. Wer einen Pool hat, geht nicht mehr ins Freibad. Dabei würde es uns als Gesellschaft doch guttun, wenn wir uns öfter aus unseren Blasen hinausbewegen und trotz aller Unterschiede mehr und nicht weniger miteinander reden. Und haben nicht die schönsten Kindheitserinnerungen mit Freibad-Pommes und Wasserrutsche zu tun?

Nicht zuletzt verschwindet mit den Swimmingpools in den ohnehin schon zubetonierten Einfamilienhaussiedlungen noch mehr wertvoller Boden für Pflanzen, Tiere und Insekten. Das ist ein Problem für uns alle. (Franziska Zoidl, 18.6.2023)