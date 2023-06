Dreisatzniederlage gegen Italiener Stefano Travaglia, auch Dennis Novak bei Lyon-Challenger in erster Runde out

Dominic Thiem sucht weiter nach seiner Form. APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Perugia - Dominic Thiem ist beim Tennis-Challenger in Perugia früh gescheitert. Der Niederösterreicher verlor am Mittwoch sein Erstrundenmatch gegen den Italiener Stefano Travaglia, die aktuelle ATP-Nummer 260, mit 6:2,6:7(6),1:6. Travaglia war als "Lucky Loser" ins Hauptfeld gerutscht, wo Thiem als Nummer vier gesetzt war. Ebenfalls in der ersten Runde ausgeschieden ist Dennis Novak beim Challenger in Lyon. Er unterlag dem Franzosen Benoît Paire 6:4,6:7(2),2:6.

Nach 41 Minuten hatte Thiem den ersten Satz dank zweier früher Breaks 6:2 gewonnen. Enger verlief der zweite Durchgang, der nach einer Stunde Spielzeit im Tiebreak geklärt werden musste. Travaglia behielt dort mit 8:6 die Oberhand. Im dritten Satz verlor Thiem prompt sein zweites Aufschlagspiel, danach riss der Faden und zahlreiche Fehler ebneten dem Italiener den Weg zum Sieg.

Bei Thiem reiht sich damit weiter eine Enttäuschung an die andere. Bei den French Open in Paris war der 29-Jährige nach teilweise guten Leistungen im Vorfeld in der ersten Runde dem Argentinier Pedro Cachin in fünf Sätzen unterlegen. Im Anschluss schied er beim Challenger in Heilbronn im Achtelfinale aus und wurde im ATP-Ranking von Sebastian Ofner als bester Österreicher abgelöst. (APA ,14.6.2023)