Eine Ausstellung: Queer as a Daffodil

Juni ist Pride Month, und da bekommt die LGBTQ-Community besonders viel Sichtbarkeit. Konsequenterweise zeigt das Museums-quartier Wien die Ausstellung Queer as a Daffodil nicht im weißen Kubus versteckt, sondern im öffentlichen Raum. Auf dem MQ-Vorplatz sind Arbeiten des in Wien lebenden US-amerikanischen Fotografen Daniel Hill ausstellt. Die Porträtaufnahmen queerer Locals aus der Kunst- und Kulturszene sollen "Fragen von Identität und Politik, von Geschlecht und Sexualität in der zeitgenössischen queeren Kunst nachgehen". Wer wissen will, die das aussieht, kann das den gesamten Juni rund um die Uhr tun. (Michael Steingruber)

Ein Podcast: The Bald and the Beautiful

Trixie Mattel und Katya Zamolochikova sind zwei Drag­queens, die durch das Reality-TV-Format RuPauls Drag Race einander kennenlernten und berühmt wurden. Die Dynamik des Duos ist unbestritten lustig, wie millionenfache Zugriffe auf ihre Youtube-Videos beweisen. Auch der Podcast der beiden ist Comedy pur! Schon der Name "The Bald and the Beautiful" lässt schmunzeln: Er nimmt Bezug auf den englischen Titel der Seifenoper, die auf Deutsch Reich und schön heißt, nur dass "Bold" durch "Bald" (also glatzköpfig) ersetzt wurde – ein Merkmal, das die Dragqueens teilen, wenn sie nicht im Dienst sind. Ursprünglich sollte es ein Beauty-Podcast sein, doch die beiden blödeln einfach dahin. (Michael Steingruber)

Eine Veranstaltung: Circus XXL

Die Veranstaltungsreihe "Circus" gehört seit Jahren zu den Fixstartern queerer Veranstaltungen in Wien. Organisiert von Dragqueen Tamara Mascara, lockt das Clubbing alle paar Monate zu einer Riesenparty unter einem speziellen Motto, bissl wie bei einem Maturaball: Dschungel, Waschanlage und das Ende der Welt waren schon dabei. Zum zehnjährigen Bestehen wird der "Circus" selbstreferenziell. Das Motto lautet Zirkus, neben Gogo-Tänzern treten im Prater Dome am 17. Juni auch Clowns, Trapezkünstler und Jongleure auf. Womit genau beim Gay-Clubbing jongliert wird, ist nicht bekannt. Neugierige können ja im Darkroom nachschauen. (Kevin Recher)

Ein Buch: Der Handschlag

Der Handschlag Verlag Harper Collins

Eigentlich machte uns erst die Pandemie wirklich klar, welch große Geste wir mit dem Hand­schlag mehr oder weniger über Nacht verloren hatten. Dessen eingedenk hat die Autorin Ella Al-Shamahi ein wunderbares kleines Büchlein geschrieben, in dem sie sich vieler Facetten des Hän­de­schüttelns annimmt. Sie be­schäftigt sich mit der Ent­ste­hungsgeschichte, der Sym­bolik, aber auch mit der kulturellen Vielfalt der Geste. Ferner schreibt sie über die schlechtesten sowie besten Handschläge der Geschichte, gibt eine An­leitung zum perfekten Hand­schlag und fragt sich, was ihm wohl für eine Zukunft bevorstehen mag. (Michael Hausenblas, 17.6.2023)

"Der Handschlag – Die neue Geschichte einer großen Geste". Verlag Harper Collins, € 20,60