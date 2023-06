Österreichs Gruppengegner gewinnt in Rotterdam 4:2, Oranje hatte sich mit einem Last-Minute-Treffer in die Verlängerung gerettet

Wieder ein Finale für Kroatien. APA/AFP/JOHN THYS

Rotterdam – Die Niederlande haben beim Nations-League-Finalturnier vor eigenem Publikum den Einzug ins Endspiel verpasst. Im ersten Halbfinale am Mittwoch in Rotterdam setzte sich Kroatien mit 4:2 nach Verlängerung durch. Noa Lang hatte mit seinem Tor zum 2:2 in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Chance aus Sicht der Niederländer am Leben gehalten. In der Verlängerung wurden Dinamo-Zagreb-Profi Bruno Petkovic und Luka Modric zu den Helden.

Das Vorhaben von "Oranje", zum zweiten Mal nach 2019 das Finale der Nations League zu erreichen, ist damit gescheitert. Kroatien trifft nun entweder auf Spanien oder Europameister Italien, die beiden bestreiten am Donnerstag (20.45 Uhr) in Enschede das zweite Halbfinale. Zum Auftakt der Nations-League-Gruppe A1 hatte Kroatien in Osijek noch ein 0:3 gegen Österreich kassiert, nicht zuletzt dank eines 3:1-Sieges in Wien am letzten Spieltag hatten die "Vatreni" die Gruppe aber einen Zähler vor Dänemark gewonnen und sich so die Teilnahme am Finalturnier gesichert.

Dreifache Führung

50.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion de Kuip erlebten eine erste Halbzeit, in der beide Mannschaften das letzte Risiko scheuten. Das fünfte Länderspieltor von Donyell Malen (34.), bei dem die Hintermannschaft der Kroaten unsortiert wirkte, war die einzige klare Einschussmöglichkeit in den ersten 45 Minuten. Nach der Pause besorgte zunächst Andre Kramaric (55.) durch einen Elfmeter nach Foul an Modric das 1:1, Mario Pasalic war 17 Minuten später mit einem weiteren Tor zur Stelle.

Kurz vor dem planmäßigen Abpfiff traf der in der 85. Minute eingewechselte Lang aus einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zum 2:2-Ausgleich. Doch dann waren wieder die Kroaten am Zug, als Petkovic (98.) - erst zu Beginn der Verlängerung eingewechselt - den Ball nach Modric-Zuspiel aus der Distanz ins Netz hämmerte. Modric selbst stellte per Elfmeter in der 116. Minute den Endstand her. (APA, sid, red, 14.6.2023)