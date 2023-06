Japans Wirtschaft kommt nicht so recht in Schwung. Es gibt 138.000 Lokale in Tokio, das Essen ist günstig. Aber die nicht vorhandene Lohnentwicklung trübt die Stimmung. APA/AFP/PHILIP FONG

Japan rüstet sich nach den Olympischen Spielen für das nächste Großereignis. 2025 findet in Osaka die Expo 2025 statt. Bei der Weltausstellung auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka werden 28 Millionen Besucher erwartet, rund 160 Länder nehmen an der Leistungsschau unter dem Titel Designing Future Society for Our Lives teil. Österreich war unter den Ersten, die einen Vertrag unterschrieben. Seither herrscht emsige Reisetätigkeit zwischen Tokio und Wien. Wirtschaftsminister Martin Kocher und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) wurden im Herbst in der japanischen Hauptstadt vorstellig, man buhlte um Investoren und in Österreich ansiedelungswillige Unternehmen.

Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer knüpft aktuell mit einer Wirtschaftsdelegation und Unternehmensvertretern Kontakte mit Unternehmensverbänden und Forschungseinrichtungen. Die Absichten sind klar: "Österreich will mit Japan mehr ins Geschäft kommen", sagt Mahrer bei einer Präsentation des Expo-Konzepts in Tokio.

Japan hingegen will die Region um die Hafenstadt Osaka auf der japanischen Insel Honshu als neues Wirtschaftszentrum ausbauen. Derzeit ist die Kansai-Region nach Tokio die zweitgrößte Wirtschaftsagglomeration des Landes. Die konservative Regierung der Inselnation sucht Stimuli für die mehr schlecht als recht performende Konjunktur. Mit einer Mischung aus ultralockerer Geldpolitik, Deregulierung und Investitionen hat man im vergangenen Vierteljahrhundert versucht, die Deflation zu bekämpfen und die Wirtschaft aus dem Dornröschenschlaf zu holen – nach Einschätzung von Fachleuten mit zweifelhaftem Erfolg.

Stimuli für die Konjunktur

Doch jetzt scheint Aufbruchstimmung zu herrschen. Die Wirtschaft hat im ersten Quartal die Rezession hinter sich gelassen. Es ist vor allem das Wiederaufsperren nach der Covid-Pandemie, das den privaten Konsum und die Dienstleistungsausgaben ankurbelte – und die Unternehmen investierten mehr.

Eines der großen Probleme in den meisten europäischen Ländern, die Teuerung, ist in Japan überschaubar. Zwar erreichte die Inflationsrate mit 4,3 Prozent im Jänner den höchsten Stand seit 1981, aber mit 3,5 Prozent im April ist sie rückläufig und liegt deutlich niedriger als in Europa und in den USA.

Die Aussichten sind dennoch durchwachsen. Die schwächelnde Weltwirtschaft dürfte auch in der Export-Nation Japan Spuren hinterlassen. Dazu kommt die schwächelnde Währung. Zu Jahresbeginn notierte der Yen nahe einem 30-Jahrestief gegenüber dem US-Dollar. Schlecht für die Importe, aber zumindest für Exporteure eine Hilfe, ihre Waren werden im Ausland günstiger.

Martin Schulz ist dennoch zuversichtlich. Der deutsche Volkswirt lebt seit 30 Jahren in Japan. Derzeit fühlt er als Chefökonom den Puls für seinen Arbeitgeber, den japanischen IT-Konzern Fujitsu. Aus seiner Sicht ist "Japan drastisch unterbewertet". Man müsse nur einmal in Tokio essen gehen. Zehn bis 15 Euro für ein dreigängiges Menü, in welcher Großstadt bekäme man das schon?

Ausgaben für Konsum steigen

Den 8000 Restaurants in Wien stünden 138.000 in Tokio gegenüber. Wer sollte angesichts solcher Zahlen bezweifeln, dass die Wirtschaft floriert? Zumindest die Konsumausgaben sind zuletzt deutlich gestiegen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Gehälter seit Jahren nicht angehoben worden sind. Die Lohnkosten liegen weit unter jenen in Österreich, je nach Branche bewegen sich die Stundenlöhne teilweise bei rund 60 Prozent eines österreichischen Beschäftigten. Ausländische Unternehmen seien deswegen auch interessanter.

Mahrer ortet zudem erhöhtes Interesse an einer Kooperation mit Austro-Unternehmen, hätten doch japanische Unternehmen Sorgen hinsichtlich der Konkurrenz im eigenen Land. Bedarf an Innovationen gibt es. Vor allem bei Green Tech, Energie und smarten Lösungen rund um KI und Digitalisierung ortet Mahrer Chancen für heimische Unternehmen. Dazu komme: "Die Japaner lieben uns." Und es schade nicht, die Wirtschaft angesichts der geopolitisch unsicheren Lage weiter zu diversifizieren.

WKO-Chef Harald Mahrer und der japanische Botschafter in Wien, Ryuta Mizuuchi, bei der Präsentation des Österreich-Pavillons für die Expo. Mahrer wirbt in Tokio gerade um einen besseren wirtschaftlichen Austausch mit dem Land. IMAGO/SEPA.Media

Japan ist nach den USA und China der drittwichtigste Überseemarkt für Österreich. Österreich exportierte 2022 Waren im Wert von 1,8 Milliarden Euro (plus fünf Prozent) nach Japan. Heimische Unternehmen beliefern vor allem die Industrie vor Ort – mit Maschinen, Bauteilen, Spanplatten, Fußböden, Laborgeräten, Arzneien. 80 österreichische Unternehmen haben hier eine Niederlassung.

Der Tiroler Industriekonzern Plansee fertigt etwa Komponenten für die Halbleiterindustrie, Magna und Agrana sind ebenfalls vor Ort, andere haben hier nur eine Vertriebseinheit. Die Casinos Austria rechnen sich als Partner in einem Konsortium Chancen im internationalen Rittern um eine der drei Kasinolizenzen in Nagasaki aus.

In Japan war das Glücksspiel lange verboten. Jetzt sollen Freizeittempel mit Kasino die Konsumausgaben ankurbeln. AP/Wayne Parry

Glücksspielstätten waren in dem Inselstaat lange Zeit verboten. Nun soll der erste Kasinokomplex, eingebettet in Vergnügungs-, Shopping- und Freizeitinfrastruktur, entstehen. Die Insel Yumeshima soll auch nach der Weltausstellung zum Tourismusmagneten werden. Maßgeblich hinter der Legalisierung stand Japans frühere Premier Shinzo Abe, der 2022 bei einem Attentat ums Leben kam. Ein Argument, um Gegner zu überzeugen: Auch Glücksspiel könnte die Wirtschaft stimulieren.

"Es herrscht hier mehr Bürokratie als in Österreich", sagt etwa Aron Lentsch. Der Burgenländer kam mit seinem Weltraum-Start-up Orbspace 2019 nach Japan und entwickelt vor Ort eine Art Raketenflieger, eine Reisemöglichkeit in den Weltraum. Ein Unternehmen zu gründen sei in Österreich einfacher, sagt er. Aber Japan blicke über den Tellerrand – oder zumindest bis in den Weltraum.

Ein Problem ist unübersehbar: Auch weil zu wenige Kinder geboren werden, gehen Japan die Arbeitskräfte aus. Fachkräftemangel ist auch hier bekannt. Mit 65 Jahren gingen die Menschen normalerweise in Pension. Aber man versuche auch, die Beschäftigten länger in Lohn und Brot zu halten. Die Reise nach Tokio wurde von der WKO unterstützt. (Regina Bruckner aus Tokio, 15.6.2023)