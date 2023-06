IMAGO/Gonzales Photo/Helena Lundquist

Dänemark: FC Kopenhagen

Der FC Kopenhagen hat sich zum 15. Mal die dänische Meisterschaft gesichert. Nach einem Ausrutscher von Verfolger Nordsjaelland hat der Hauptstadtklub bereits am vorletzten Spieltag den Titel unter Dach und Fach gebracht.

Cheftrainer Jess Thorup war nach sechs Niederlagen in den ersten zehn Ligaspielen gefeuert worden, sein Assistenztrainer Jacob Neestrup machte es deutlich besser, startete eine beeindruckende Aufholjagd auf fing den FC Nordsjaelland noch ab.

Torschützenkönig: Gustav Isaksen (Dänemark, FC Midtjylland) 18 Tore

REUTERS/Anton Vaganov

Russland: Zenit St. Petersburg

Ja, in Russland wird natürlich gekickt, auch wenn das Land Krieg führt und von allen internationalen Wettbewerben verbannt wurde. In der Premjer Liga ist Zenit St. Petersburg auch im zweiten Kriegsjahr überlegen Meister geworden, mit zwölf Punkten Vorsprung auf ZSKA Moskau.

Wladimir Putins Lieblingsteam hat damit den neunten Titel geholt. International steht der Uefa-Cup-Sieger von 2008 weiter im Out.

Toschützenkönig: Malcom (Brasilien, Zenit St. Petersburg) 23 Tore

IMAGO/Jurica Galoic/PIXSELL

Kroatien: Dinamo Zagreb

So buchstabiert man Dominanz: Dinamo ist zum sechsten Mal in Folge kroatischer Champion. Es ist der 13. Meistertitel in 14 Jahren (!). Nur eine Mannschaft konnte die Serie des Hauptstadtklubs in der Vergangenheit brechen. 2017 feierte Ex-Austrianer Alexander Gorgon den Titel mit HNK Rijeka. Der 34-jährige Wiener war zwischenzeitlich lange am Knie verletzt, spielt mittlerweile in der ersten polnischen Liga bei Pogo Stettin.

Toschützenkönig: Marko Livaja (Kroatien, Hajduk Split) 19 Tore

EPA/ACHILLEAS CHIRAS

Griechenland: AEK Athen

Goalie Cican Stankovic hat mit AEK Athen die griechische Liga gewonnen, die Freude dürfte sich beim ehemaligen Salzburg-Keeper aber in Grenzen gehalten haben. Stankovic war nach sechs Spielen zu Beginn nur mehr Ersatztormann unter Trainer Matias Almeyda. AEK sicherte sich den 13. Meister in der Klubgeschichte vor den Lokalrivalen Panathinaikos und Olympiakos. Ex-Rapidler Stephan Schwab wurde mit PAOK Saloniki Vierter.

Torschützenkönig: Cédric Bakambu (Kongo, Olympiakos Piräus) 18 Tore

APA/AFP/JACK GUEZ

Israel: Maccabi Haifa

Maccabi Haifa hat zum dritten Mal in Folge die israelische Meisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger sicherte sich am vorletzten Spieltag den 15. Titel der Vereinsgeschichte. Erfolgreicher ist in Israel nur Maccabi Tel Aviv mit 23 Meisterschaften.

Haifa darf damit kommende Saison in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League starten. In der vergangenen Spielzeit hatte sich Maccabi als erster israelischer Verein für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert. Dort gab es einen Sensationssieg gegen Juventus Turin, am Ende schied man aber mit nur drei Punkten aus.

Torschützenkönig: Omer Atzili (Israel, Maccabi Haifa) 21 Tore

Photo by Adam Pretty/Getty Images

Zypern: Aris Limassol

Der ehemalige Bayern-Legionär Daniel Sikorski bejubelte mit Aris Limassol den Meistertitel in Zypern – am Ende mit drei Punkten Vorsprung auf APOEL Nikosia. Der mittlerweile 35-jährige Sikorski ist einer von sechs ÖFB-Legionären, die in einer europäischen Liga den Meistertitel gewinnen konnten. Sikorski stammt aus der St. Pöltner Fußballjugend, kickte auch einst in Ried in der Bundesliga.

Torschützenkönig: Ionnis Pittas (Zypern, Apollon Limassol) 18 Tore

IMAGO/Adam Ihse/TT

Schweden: BK Häcken

Weder Malmö FF noch ein Klub aus Stockholm, sondern ein Überraschungsteam aus Göteborg holte den Titel in Schweden: Der BK Häcken ist zum ersten Mal schwedischer Meister in der Allsvenskan.

Kalmar FF war der letzte Verein in Schweden im Jahr 2008, der zum ersten Mal einen Meistertitel holte. Größte Enttäuschung war Salzburg-Schreck Malmö. Nach zwei Titeln in den Jahren zuvor hatte der schwedische Rekordmeister diesmal keine Chance auf das internationale Geschäft.

Torschützenkönig: Alexander Jeremejeff (Schweden, BK Häcken) 22 Tore

IMAGO/LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT

Polen: Rakow Czestochowa

Sensation in Polen: Der polnische Fußballerstligist Rakow Czestochowa hat vier Jahre nach dem Aufstieg die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Drei Spieltage vor Schluss fiel die Entscheidung, Rivale Legia Warschau wurde auf Platz zwei verwiesen.

Der Erfolg kommt nicht von irgendwoher. Czestochowa (Deutsch: Tschenstochau) war 2021 und 2022 jeweils Vizemeister und Pokalsieger. Nach dem Abstieg aus der ersten Liga im Jahr 1998 wurde man bis in die Viertklassigkeit durchgereicht. 2016 übernahm Trainer Marek Papszun den Heimatklub des früheren Dortmund-Profis Jakub Blaszczykowski in der dritten Liga, 2019 gelang die Rückkehr ins Oberhaus. Das Double gelang aber nicht, im Pokalfinale gab es eine Niederlage nach Elferschießen gegen Legia.

Torschützenkönig: Marc Gual (Spanien, Jagiellonia Bialystok) 16 Tore

Reuters/BERNADETT SZABO

Ungarn: Ferencvaros Budapest

Ferencváros gewann unter Ex-Tirol-Keeper Stanislaw Salamowitsch Tschertschessow den fünften Titel in Folge und den 34. insgesamt in der ungarischen Geschichte, Zweiter wurde Kecskemét. Die Fradi stellten damit unter dem Nachfolger von Peter Stöger die bislang längste Erfolgsserie der Vereinsgeschichte ein. Fünf Titel in Folge, das gelang zuletzt vor 110 Jahren, zwischen 1908 und 1913.

Torschützenkönig: Barnbas Varga (Ungarn, Paksi SE) 26 Tore (Florian Vetter, 19.6.2023)