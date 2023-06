In seiner Frühjahrsprognose war das IfW noch von einem Plus von 0,5 Prozent ausgegangen

Die deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 voraussichtlich um 0,3 Prozent. imago images/Ikon Images/Magictorch

Kiel – Für die Wirtschaftsleistung in Deutschland zeichnet sich nach Einschätzung des Forschungsinstituts IfW für heuer ein Rückgang ab. Das Institut erwartet für 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 0,3 Prozent und revidiert damit seine Frühjahrsprognose (plus 0,5 Prozent) nach unten. Grund dafür sei vor allem das Winterhalbjahr, teilte das IfW am Donnerstag mit.

Im Jahresverlauf sei aber ein moderates Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erwarten, hieß es. Für 2024 rechnet das IfW nun mit einem Plus von 1,8 Prozent (bisher 1,4 Prozent). Die Inflation dürfte sich im Lauf des Jahres deutlich verringern und 2024 dann 2,1 Prozent betragen.

In Anbetracht der Krise und des Lieferstopps bei Öl und Gas aus Russland schlage sich die deutsche Wirtschaft wacker und bestätige damit ihre Fähigkeit, sich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen, kommentierte Institutspräsident Moritz Schularick.

IfW-Konjunkturchef sieht "großes Aufholpotenzial"

IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths sagte, der Ausblick sei besser, als es die negative Jahresrate vermuten lasse. "Ein nach wie vor großes Aufholpotenzial nach der Corona-Pandemie, hohe Auftragsbestände in der Industrie und demnächst kräftige Kaufkraftzuwächse bei einem stabilen Arbeitsmarkt sind die Zutaten, die die Konjunktur stützen."

Mit einem ungewöhnlich hohen Krankenstandsniveau und einem Einbruch des Staatskonsums nach dem Ende der Corona-Maßnahmen hätten Sondereffekte die Wirtschaftsleistung gedämpft. Weiter lasteten Arbeitskräftemangel und Lieferengpässe auf der Konjunktur. Im Moment liegt das deutsche Bruttoinlandsprodukt laut IfW um 0,5 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. (APA, 15.6.2023)