Aus embryonischen Stammzellen entwickelten zwei Forschungsteams erstmals Zellhaufen, die natürlichen menschlichen Embryonen erstaunlich ähnlich sind. IMAGO/Westend61/Andrew Brookes

Der Wettlauf um den ersten Platz bei der Herstellung künstlicher menschlicher Embryonen ist entschieden, jedenfalls wenn es um die mediale Berichterstattung geht: Magdalena Żernicka-Goetz von der Universität Cambridge (Großbritannien) und dem California Institute of Technology (USA) erzählte kürzlich bei einer Fachkonferenz von einem gelungenen Experiment ihrer Forschungsgruppe, das der britische "Guardian" aufgriff. Damit wäre ein wichtiger Meilenstein in der Forschung erreicht, um auch ohne befruchtete Eizellen die ersten Tage der Embryonalentwicklung verstehen zu lernen. Kolleginnen und Kollegen sind in ihrer Einschätzung jedoch noch vorsichtig, weil die Studie bisher erst als Vorabveröffentlichung auf der Plattform Biorxiv vorliegt und fachbegutachtet werden muss.

Die Konkurrenz vom Weizmann-Institut in Israel hat mittlerweile darauf reagiert und nachgezogen. Der dort forschende Jacob Hanna lud die äquivalenten Ergebnisse seiner Gruppe am Donnerstag ebenfalls als Preprint hoch. Hannas Team hatte im Vorjahr bei einer wichtigen Vorarbeit die Nase vorn: Ihm war es gelungen, künstliche Embryonen aus Mäusestammzellen zu produzieren. Diese entwickelten sogar Strukturen, die üblicherweise später einmal zu Gehirn, Herz und Darmsystem werden (DER STANDARD berichtete), wenngleich sich keine lebenden Tiere hätten entwickeln können. Vergleichbare Experimente hatte Żernicka-Goetz kurz darauf ebenfalls als Preprint nachgelegt.

Dieses Wettrennen dürfte ihre Entscheidung beeinflusst haben, mit dem nächsten Schritt zu menschlichen Embryonen nicht länger zu warten. Sie teilte ihren Erfolg vor einer Woche auf der Tagung der European Society of Human Genetics im schottischen Glasgow mit dem Fachpublikum und ein paar Tage später bei einem Treffen der International Society for Stem Cell Research im US-amerikanischen Boston. Fachleute aus beiden konkurrierenden Forschungsgruppen geben an, dass sie Patente für die dahinterstehende Technologie angemeldet haben.

Die dokumentierten Zellhaufen aus menschlichen Zellen verfügten etwa bereits über Hohlräume, welche sich zu Hirn- und Rückenmarkflüssigkeitsräumen weiterentwickeln. Die grundlegenden Körperachsen werden angelegt. Es gibt noch kein schlagendes Herz und keine Grundlagen für das Gehirn, aber Vorläuferzellen für Spermien und Eizellen.

Kein Einpflanzen in Uterus erlaubt

Die Zellansammlungen, um die es hier geht, werden als künstliche oder synthetische Embryonen bezeichnet beziehungsweise als Embryomodelle – um sie von Eizellen zu unterscheiden, die von Spermien befruchtet wurden. Allerdings handelt es sich nicht um Embryonen, die quasi aus dem Nichts oder aus synthetischen Zellen hergestellt wurden, betont die Forscherin Ildem Akerman von der Universität Birmingham, die selbst nicht an der Arbeit mitwirkte. Stattdessen werden sie aus induzierten embryonalen Stammzellen produziert (sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen oder iPS-Zellen, die sich in jedes andere Gewebe entwickeln können).

Doch diese iPS-Zellen müssen nicht einem Embryo entnommen werden, sondern können heutzutage aus Hautzellen eines Spenders oder einer Spenderin entwickelt werden. "Im Wesentlichen züchten die Forschenden eine einzelne Stammzelle und fördern ihr Wachstum zu einer organisierten Gruppe von Zellen, die theoretisch das Potenzial haben, sich zu einem implantierbaren Embryo zu entwickeln", sagt Akerman.

Im vergangenen Jahr gelang es erstmals, synthetische Mausembryonen herzustellen. Nun ist die Forschung offenbar einen Schritt weiter. APA/AFP/AHMAD GHARABLI

In einen Uterus implantiert werden darf ein solcher Embryo aus menschlichen Stammzellen freilich nicht. Dafür sorgen auch die Leitlinien der Internationalen Gesellschaft für Stammzellforschung (ISSCR), die in vielen Staaten als Grundlage für Gesetze und Grenzen der Forschung dienen. Hier geht es um Grundlagenforschung, bei der Wissenschafterinnen und Wissenschafter die beginnende Entwicklung eines Menschen, bestimmte genetische Erkrankungen und das Festsetzen eines Embryonen im Uterus erkunden wollen.

Radikaler Wendepunkt

Dennoch sehen einige Forschende diesen Durchbruch und die bisherigen Regelungen kritisch. "Biologisch betrachtet sind die jetzt aus Stammzellen gewonnenen Embryonen ein radikaler Wendepunkt, weil erstmals in der Forschung keine Eizellen mehr benötigt werden, um menschliche Embryonen im Labor zur Entwicklung zu bringen", sagt Embryologe Michele Boiani vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster, der an Mäusen forscht und nicht an den Studien beteiligt war. Was nun geschehe, sei "eine Renaissance des Klonens von menschlichen Embryonen".

Weil durch die neue Technik keine Eizellen nötig seien, um den Zellkern zu übertragen, ergeben sich neue bioethische Probleme: "Es macht künftige unethische Handlungen und Experimente deutlich einfacher", sagt Boiani. Die Grundlagenforschung brauche also neue Spielregeln.

Rechtlich gibt es durchaus einen Unterschied, ob ein Embryo durch eine befruchtete Eizelle entstanden ist oder ein embryoähnlicher Zellkomplex aus einer Stammzelle entwickelt wurde. Die ISSCR-Leitlinien empfehlen in der aktuellen Version, die künstlichen Embryonen weniger strikt zu handhaben. Doch die neuen Forschungsergebnisse machen es schwieriger, zwischen befruchteter Eizelle und der Embryoversion aus Stammzellen zu unterscheiden.

Ausnahmeregel für Embryonenforschung

Bis 2021 galt laut ISSCR jedes Heranwachsen menschlicher Embryonen im Labor, das über 14 Tage hinausgeht, als unzulässig und war die längste Zeit auch technisch nicht möglich. Einer Aktualisierung folgend, gilt dies aber nicht mehr für Embryonen, die aus menschlichen Stammzellen entstehen oder aus künstlicher Befruchtung stammen. Sie dürfen auch länger kultiviert werden, wenn dies dem Forschungszweck dient. Dies müsse zuvor aber streng geprüft werden. Damit reagierte die Gesellschaft auf die näher rückende Möglichkeit für solche Studien.

In Österreich dürfen befruchtete Eizellen für die Fortpflanzung genutzt werden, nicht aber für Forschung. Red Hayabusa/Getty Images/iStockphoto

In den Preprint-Studien wurde das 14-Tage-Limit der Entwicklung, das bei den künstlichen Embryonen bereits dem 8. Tag entspricht, nicht überschritten. Diese Grenze wurde gezogen, weil sich der Zellhaufen bis zu dieser Zeit noch komplett teilen und zu Zwillingen oder Mehrlingen werden kann. Ist der sogenannte primitive Streifen entwickelt, kann man sagen, ob sich der Embryo zu einem oder mehreren Lebewesen entwickeln würde.

Ausländische embryonale Stammzellen erlaubt

In Österreich bestimmt das Embryonenschutzgesetz, was im Labor erlaubt ist. Alles, was nicht medizinisch unterstützte Fortpflanzung zum Ziel hat, ist verboten. Es bezieht sich allerdings nur auf befruchtete Eizellen und Zellen, die sich daraus entwickelt haben. An embryonalen Stammzellen hingegen darf hierzulande geforscht werden – sofern sie aus dem Ausland importiert und nicht in Österreich gewonnen wurden.

Tatsächlich wird am Wiener Institut für Molekulare Biotechnologie (Imba) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) auch an embryonalen Stammzellen geforscht. Der renommierte Embryologe Nicolas Rivron konzentriert sich auf sogenannte Blastoide, sie ähneln der Blase mit Zellmasse, die sich in den Uterus einpflanzen und somit eine Schwangerschaft beginnen kann. Das ist eine äußerst sensible Phase: Scheitert eine Schwangerschaft, so ist dies in etwa 75 Prozent der Fälle an der Phase der Einnistung festzumachen. Daher kann die Forschung dabei helfen, künstliche Befruchtungen wie In-vitro-Fertilisation (IVF) effizienter zu machen.

Unheimlich ähnlich mit natürlichem Embryo

Dazu sollen auch Forschungsprojekte mit den nun erstmals hergestellten Modellen aus menschlichen Embryonen beitragen, auch wenn diese kein Blastozystenstadium durchlaufen. "Die Ähnlichkeit mit dem natürlichen Embryo ist bemerkenswert, fast unheimlich", sagt Jesse Veenvliet vom Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik.

Er streicht auch einen Vorteil der israelischen Methodik im Vergleich zur britisch-amerikanischen Preprint-Studie heraus: "In der Tat scheint es bei ihnen besser zu funktionieren, die pluripotenten Stammzellen mit chemischen Cocktails in den richtigen Zustand zu bringen", während die zuerst öffentlich gemachte Arbeit eher nach Vorschlaghammermethode ablaufe. Veenvliet betont zugleich, dass das offenbar besser funktionierende Prozedere von Hanna sehr stark auf früheren Protokollen basiert, die von den Pionieren Żernicka-Goetz und dem in Wien forschenden Rivron entwickelt wurden.

Verbessert werden müssten aber noch die Effizienz und die Reproduzierbarkeit: "Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem natürlichen Embryo nur bei etwa drei Prozent der Strukturen erreicht wird, und selbst innerhalb dieser drei Prozent gibt es im Vergleich zum Embryo viel mehr Variation."

Maus oder Modell?

Gleichzeitig plädieren viele Forschende nach diesem Durchbruch für eine gesellschaftliche Debatte über die ethischen Fragen und angepasste Richtlinien und Gesetze. Das liegt daran, dass die aus Stammzellen gewonnenen menschlichen Embryonen den natürlichen Zellhaufen in diesem Stadium laut Veenvliet "unglaublich" ähnlich sind, was Zusammensetzung, Aufbau und Organisation betrifft. Entsprechend könnte der Erkenntnisgewinn bei Forschung über die 14 Tage hinaus enorm sein: Über Vergleiche mit Mäusen oder Affen hinaus könnte sie erklären, was zu Beginn der Embryonalentwicklung falsch laufen kann und wie es dazu kommt. Denkbar ist die Analyse genetisch bedingter Krankheiten und der Gründe für Fehlgeburten.

Forschung an Mäusen bereitete den Weg für die Herstellung künstlicher menschlicher Embryonen aus Stammzellen. Katsuhiko Hayashi/AP

Andererseits könnte damit auch eine bisher gezogene Grenze überschritten werden. Ohnehin hinken die Gesetze Fachleuten zufolge in Deutschland und Österreich dem aktuellen Forschungsstand seit Jahren hinterher, auch wenn es etwa die Regeln der ISSCR und freiwillige Selbstverpflichtungen gibt. Theoretisch wäre es gesetzlich hierzulande aber möglich, solche künstlichen menschlichen Embryonen aus Stammzellen herzustellen.

Unklar bleibt, ob sie sich zu lebenden Organismen entwickeln könnten. Boiani zufolge ist das Entwicklungspotenzial der beschriebenen menschlichen Embryonen zwar "begrenzt, weil wir die biologischen Spielregeln kaum verstehen". Die Bezeichnung der neuen Entwicklungen als bloße "Modelle" sieht er aber kritisch: "Ich vertrete hier als Mausbiologe eine konsequentialistische Sichtweise, wonach, wenn die Funktion der Entwicklung gegeben ist, diese Entität ein Embryo ist, und zwar unabhängig von seiner biologischen Herkunft."

Bei der Mausforschung der Teams sei wohl bald die Entwicklung bis hin zur Organbildung möglich, vielleicht auch die Einpflanzung und Geburt. "Am Ende könnten sogar 'Babymäuse' aus stammzellbasierten Embryonen stehen. Wären diese nicht als Babymäuse zu betrachten, nur weil sie nicht aus Eizelle und Sperma entstanden sind?" (Julia Sica, 16.6.2023)