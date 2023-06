Blockade der Letzten Generation auf der Europabrücke. Florian Scheible

Innsbruck – Klimaaktivistinnen und Klimaaktivsten der Letzten Generation haben am Donnerstagvormittag die Europabrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) blockiert. Die Aktivisten setzten sich auf die Fahrbahn, ein Durchkommen in Richtung Süden war damit nicht mehr möglich, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Stau reichte bereits bis zur Ausfahrt Patsch zurück. Zuvor hatte die Gruppierung das vierte Mal in Folge im Innsbrucker Verkehr für Staus gesorgt, konkret auf der Innbrücke.

Blockade der Innbrücke

In der Innsbrucker Innenstadt dauerte die Blockade der Innbrücke ebenfalls noch an, allerdings war hier keine Auflösung durch die Polizei geplant. Die Auswirkungen waren laut Polizeisprecher Stefan Eder nicht so gravierend, da die anderen Brücken über den Inn geöffnet sind. Die zusätzliche Verkehrsbelastung verteile sich auf Innstraße und Innrain, hieß es.

Die Letzte Generation hält derzeit eine Protestwoche in Innsbruck ab. Täglich wurden wichtige Verkehrsadern stillgelegt, zum Teil klebten sich die Aktivistinnen und Aktivisten an der Fahrbahn an. Am Mittwoch war der Protest stellenweise aufgelöst worden. (APA, 15.6.2023)