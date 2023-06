Unabhängig, glücklich und frei – eine Reise mit sich selbst, ganz ohne Begleitung, bietet zahlreiche Möglichkeiten. Man kann mit dem Rucksack von Hostel zu Hostel ziehen, einen Weitwanderweg gehen, sich einer Bustour mit Gleichgesinnten anschließen oder an einem Surfcamp teilnehmen. Für die Suche nach Inspiration für das kommende Solo-Abenteuer stellen wir hier besondere Ziele vor.

Portugal

Langeweile kommt in Portugal auch bei Alleinreisenden nicht auf. Pexels

Portugal bietet türkisblaues Meer mit feinem Sandstrand an der Algarve, riesige Wellen und wilden Atlantik im Norden sowie lebendige Städte mit typischem Urlaubsflair die gesamte Küste entlang. Mit der Hauptstadt Lissabon als sonnenreichste Hauptstadt Europas lockt das Land das ganze Jahr über "digital nomads", Sonnenanbeter, Rucksackreisende und Familienurlauber an. Wandern gehen im grünen Douro-Tal, in einem der vielen Surfkurse lernen, eine Welle zu reiten, portugiesischen Wein und Pasteis de Nata verkosten oder einfach nur in der Hängematte am Strand entspannen – Langeweile kommt in Portugal auch bei Alleinreisenden nicht auf. Wer als Solo-Abenteurer den Kontakt zu Gleichgesinnten sucht, der sollte unbedingt in einem Hostel übernachten. Das Beste: In Portugal gibt es eine Nacht im Mehrbettzimmer bereits ab zehn Euro. Ein Pub-Crawl in der Stadt, ein Tapas-Abend auf einer Dachterrasse oder ein entspanntes Lagerfeuer im Garten – Social Events in Hostels machen das Freunde-Finden einfach.

Irland

Wen es in die Natur zieht, der findet eine Vielzahl an Wanderwegen einmal quer über die ganze Insel. Unsplash

Irland ist der Sehnsuchtsort vieler Soloreisender. Das liegt nicht nur an der Landschaft, sondern vor allem an der Herzlichkeit, der Offenheit und der Gastfreundschaft der Einheimischen. Wer allein nach Irland kommt, der bleibt nicht lange allein. Spätestens beim Besuch eines Pubs befindet man sich mitten im Trubel einer fröhlich feiernden Gesellschaft. Einheimische und Touristen, Rucksackreisende und Familienurlauber, Jung und Alt – bei traditioneller Livemusik und Guinness kommen alle zusammen. Fast jeden Abend gibt es mindestens eine Bar, in der eine Irish Folk Session abgehalten wird: Musizierende aus aller Welt, ob Fremde oder Freunde, treffen sich für ein lockeres Beisammensein und spielen mit ihren Instrumenten stimmungsvolle Musik. Wen es hingegen in die Natur zieht, der findet eine Vielzahl an Wanderwegen einmal quer über die ganze Insel. Zwischen saftig grünen Wiesen, grasenden Schafen und Kühen und der einmaligen Sicht auf den endlosen Horizont des Atlantiks kann man vom Alltagsstress abschalten.

Kanada

Besonders beliebt unter den Backpackern ist das "Work and Travel"-Programm in Kanada. Unsplash

Unberührte Wildnis abseits der Zivilisation: Wer auf der Suche nach der perfekten Destination für eine Soloreise mit dem Rucksack ist, der ist in Kanada gut aufgehoben. Besonders beliebt unter den Backpackern ist das "Work and Travel"-Programm, welches die Möglichkeit bietet, mit einem Visum bis zu ein Jahr in Kanada zu reisen und bezahlten Jobs nachzugehen. Von den Rocky Mountains über den pazifischen Südwesten bis hin zu den Metropolen: Hostels gibt es hier überall – die perfekte Möglichkeit, um andere Reisende kennenzulernen und den nächsten Road-Trip gemeinsam zu planen. Eine Möglichkeit, bei der Reise durch Kanada Gleichgesinnte kennenzulernen und vielleicht sogar neue Freundschaften zu schließen, bietet eine geführte Bustour. Viele Anbieter spezialisieren sich auf Gruppenreisen für junge Leute, die Kanada so unabhängig und frei wie möglich erkunden wollen.

Australien

Wer solo durch Australien reist, wird nicht lange allein bleiben. Unsplash

Australien ist das Land der Solo-Traveler: Mit einer endlosen Kette an Hostels entlang der Ost- und Westküste gibt es stets die Chance, unterwegs auf gleichgesinnte Reisefans zu treffen. Ähnlich wie in Kanada zieht der einzigartige Kontinent Touristinnen und Touristen mit dem "Work and Travel"-Visum an. Dieses ermöglicht, ein Jahr im Land zu reisen und zu arbeiten. Perfekt, um die Naturschönheiten des Landes ohne Zeitdruck und Stress zu erkunden. Wer solo durch Australien reist, wird nicht lange allein bleiben. In jedem Hostel wartet bereits eine neue Freundschaft, die beim Beer-Pong an der Bar oder am Frühstückstisch entsteht. Wer also eine Abwechslung vom Alleinsein braucht, der sollte unbedingt einen Schlafplatz im Mehrbettzimmer buchen.

Neuseeland

Neuseeland ist das Eldorado für alle, die gerne fernab von Menschenmassen in der unberührten Natur unterwegs sind. Unsplash

Mit einer großen Anzahl an Camping- und Stellplätzen für Van, Auto oder Zelt bietet sich Neuseeland für Roadtrips an. Wer allein unterwegs ist, darf sich freuen: In den Hostels warten andere Backpacker nur darauf, einen Reisegefährten für die nächste Erkundungstour zu finden. Und wer lieber für sich bleibt, der kann sich einer der Bustouren anschließen und sich an all die gefragten Hotspots bringen lassen. Neuseeland ist das Eldorado für alle, die gerne fernab von Menschenmassen in der unberührten Natur unterwegs sind. Auch wer nicht auf der Suche nach neuen Bekanntschaften im Hostel ist, wird bei seinem Solo-Trip keine Langeweile erfahren. Die abwechslungsreiche Landschaft von Bergen über Regenwald bis hin zu Sandstränden macht es einem leicht, das Alleinsein in vollen Zügen zu genießen.

Thailand

Zieht es einen aber erst einmal in die Natur, so wechselt die Landschaft von der Riesenmetropole Bangkok zu ruhiger Idylle mit exotischen Stränden, Dschungel und Mangrovenwäldern. Unsplash

Nicht allein wegen der günstigen Preise lockt Asien jedes Jahr zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber an, sondern auch wegen der herzlichen Gastfreundschaft, der vielfältigen Küche sowie der Landschaft. Besonders hoch im Kurs liegt Thailand. Die Reise beginnt in der Hauptstadt Bangkok. Beim ersten Spaziergang wird man überschüttet mit Eindrücken: Überall duftet es nach Gewürzen, an jeder Ecke wird Streetfood gebraten, die Tuk-Tuks bahnen sich mit lautem Gehupe ihren Weg durch die Straßen, und die Marktverkäufer werben mit frischem Obst, bunter Kleidung und allerlei Selbstgemachtem. Bei knapp sechs Millionen Einwohnern und Tausenden von Rucksacktouristen fühlt man sich hier ganz bestimmt nicht einsam. Zieht es einen aber erst einmal in die Natur, so wechselt die Landschaft von der Riesenmetropole zu ruhiger Idylle mit exotischen Stränden, Dschungel und Mangrovenwäldern. Alleinsein steht jedoch auch hier nicht auf dem Programm: Thailand ist bekannt für wilde Feiern, lässige Strandbars und die legendäre Full Moon Party – und das selbst in der größten Pampa.

Pacific Crest Trail, USA

Einer der beliebtesten Weitwanderwege weltweit: der Pacific Crest Trail. Unsplash

Auf erfahrene Wanderer oder all diejenigen, die sich einer echten Herausforderung stellen wollen, warten 4.265 Kilometer voll Abenteuer: Der Pacific Crest Trail (PCT) ist einer der beliebtesten Wanderwege weltweit. Er führt durch den Westen der USA von Kalifornien über Oregon bis Washington, parallel zum Pazifik und quer durch das Gebirge Sierra Nevada und die Kaskadenkette. Der PCT gehört zu den härtesten Wanderwegen in den Vereinigten Staaten. Jährlich wagen es rund 3.500 Mutige, die Strapazen wunder Füße und müder Muskeln auf sich zu nehmen, unberührte Wildnis und Bärengebiete zu durchqueren und schneebedeckte Bergketten zu erklimmen. Auf dem Trail werden die Wanderer mit surrealen Panoramaaussichten und abwechslungsreichen Landschaften belohnt – von Wüste und Kakteen zu Wald und Wasserfällen.

Viele Wanderer auf dem Pacific Crest Trail sind allein unterwegs – der einzige Begleiter: ihr Rucksack. Während tagsüber oft heiße Temperaturen herrschen, besonders im Gebiet um Südkalifornien und der Mojave-Wüste, kühlt es in den Nächten stark ab. Wer keinen isolierten Schlafsack dabeihat, muss die Nacht im kalten Zelt verbringen. Es wird empfohlen, die Wanderung im April im Süden zu starten, wenn die Mojave-Wüste noch nicht zu heiß ist. Damit einem der Schnee nicht in die Quere kommt, sollte das Ziel in Kanada bis Ende September erreicht werden. Auf dem PCT heißt es also stets gehen, gehen und weitergehen – für lange Pausen bleibt keine Zeit. (red, 15.6.2023)