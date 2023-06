Der Himmel spannt sich Donnerstagfrüh hellblau über den Burggarten. Die Sonne lacht, im Halbschatten der alten Bäume spielen Schulkinder auf der Wiese Fußball. Ein paar Yogamatten liegen im Gras, und gleich daneben zeigt jemand Kampfsportbewegungen vor. Ein Wimpel gibt darüber Auskunft, dass es sich hier nicht um eine zufällig sehr sportlich ausgefallene Alltagsszene in Wien handelt, sondern um die Initiative "Bewegt im Park".

ÖGK-Obmann Andreas Huss, Sportminister Werner Kogler (Grüne) und Peter Lehner vom Dachverband der Sozialversicherungsträger informierten am Donnerstag im Palmenhaus im Burggarten eher statisch über "Bewegt im Park". APA/TOBIAS STEINMAURER

Unterdessen trifft ein paar Stufen weiter oben, im Palmenhaus, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zur Pressekonferenz ein, bei der er als erster der acht Rednerinnen und Redner über genau dieses "größte Bewegungsprogramm Österreichs" reden wird. Kogler erwähnt, dass Österreich aufholen muss bei den gesunden Lebensjahren. Die Lebenserwartung in Österreich ist international gesehen zwar hoch, die Zahl der gesunden Lebensjahre aber unterdurchschnittlich.

Immer mehr Angebote

Im Rahmen von "Bewegt im Park" gibt es von Juni bis September 700 Bewegungsangebote mit rund 8.600 Einheiten an öffentlichen Plätzen in ganz Österreich. Das Ganze findet heuer zum achten Mal statt und ist seit seiner Geburtsstunde ordentlich angewachsen. Im ersten Jahr, 2016, seien es 121 Kurse mit 16.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewesen, sagt Andreas Huss, derzeit Vizeobmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Als heuriges Ziel wolle man 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen, legt Peter Lehner, Chef der Konferenz der Sozialversicherungsträger, als Ziel fest.

Derzeit gehe es in der Gesundheitspolitik viel um die Frage, wie man mehr Geld für die Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellen könne. Ein wesentlicher Faktor sei aber, die Gesundheitskompetenz zu fördern, führt Lehner aus: "Wir müssen von der Reparatur- zur Vorsorgegesellschaft werden."

Ohne Anmeldung, ohne Kursgebühr

Später sind Vertreterinnen und Vertreter der Sportverbände am Wort, deren Trainerinnen und Trainer die kostenlose Kurse, für die man sich nicht einmal anmelden muss, veranstalten. Das Angebot sei deshalb "sehr niederschwellig", sagt etwa Hermann Krist vom Askö. Man passe das Angebot auch immer an, heuer wurde etwa "Walking Football", also quasi eine sanfte Form des Fußballs speziell für die Zielgruppe 55 plus, neu in die Palette aufgenommen.

Insgesamt werden für "Bewegt im Park" von den Sozialversicherungen, der Wiener Gesundheitsförderung und dem Sportministerium 741.000 Euro in die Hand genommen. Zwar gibt es auch andere Bewegungsinitiativen – zum Beispiel eine Aktion für mehr Bewegung an der Schule, über deren Pilotjahr Kogler am Mittwoch bilanziert hatte –, aber es ist bekannt, dass Österreich vergleichsweise wenig Geld in Vorsorge steckt. Zum Vergleich: Für Kostenerstattung im ärztlichen Bereich gab allein die ÖGK im Jahr 2020 2,4 Milliarden Euro aus. (Gudrun Springer, 15.6.2023)