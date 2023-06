"Ob in der Clubkultur und Nachtgastronomie früher alles besser war? Es war jedenfalls alles anders. In der Szene hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. In Zeiten von Corona gab es quasi kaum Nachtleben, wenn Partys überhaupt erlaubt waren, begannen sie früh und mussten auch früh wieder beendet werden. Obwohl die Pandemie vorbei ist, gehen viele Leute noch immer nicht allzu spät nach Hause, kommt mir vor.

Es wirkt, als hätten die Älteren verlernt, die Nacht durchzufeiern, und die Jungen es überhaupt nie erlernt. Die Ausnahme sind natürlich jene Partygäste, die sich mit allerlei Substanzen aufputschen. Vielleicht bleiben die Menschen aber auch wegen der Inflation nicht so lange im Club. Die Getränke sind in vielen Lokalen richtig teuer geworden, und auch die Eintrittspreise steigen enorm. 15 bis 20 Euro sind mittlerweile Usus. Ich selbst veranstalte die Partyreihe "Malefiz" im Wiener Fluc. Da kommt man für zehn Euro rein. Ich muss aufgrund steigender Ausgaben und Mieten wohl auch raufgehen mit dem Preis, aber zögere das, solange es geht, hinaus, weil ich die Fortgehbudgets der Leute nicht zusätzlich belasten will, wenn eh die Drinks schon so viel kosten.

DJ Florian Loveshack legt auf, veranstaltet Partys und macht Bookings. Gregor Hofbauer

Wenn mich Bars oder Restaurants als DJ buchen, die selbst ihre Preise raufgeschraubt haben, erhöhe ich auch meine Gage. Das führt manchmal zu Verwunderung, was ich fast lustig finde. Für andere Bookings habe ich meine Preise nicht erhöht, aber ich lasse mich nicht mehr weiter runterhandeln. Man darf sich nicht unter Wert verkaufen.

Gute Stimmung und Klicks

Am Auflegen gefällt mir besonders, wenn ich sehe, dass meine Musik die Stimmung der Menschen hebt. Das ist mir wichtiger, als mein musikalisches Konzept stur durchzuziehen. Trotzdem kann es manchmal nervig sein, wenn Gäste sich bestimmte Lieder wünschen. Schließlich folgen gute DJ-Sets einer bestimmten Dramaturgie. Manche Menschen verstehen einen aber nicht als Musiker, sondern als Dienstleister und Spaßmacher. 'Kannst du das nicht im Internet suchen?', fragen sie, wenn ich erkläre, dass ich bestimmte Songs nicht habe.

Die sinkende Wertschätzung gegenüber DJs hat wohl mit Musikstreamingdiensten zu tun. Die Leute sind es gewohnt, alles immer und überall zur Verfügung zu haben. Mir fällt auch auf, dass viele neue Popsongs nur mehr zwei Minuten lang sind und sich nicht aufbauen, sondern gleich am Anfang das ganze Pulver verschossen wird. Es zählen nur die Klicks. Ob ein Lied bis zum Schluss gespielt wird, ist zweitrangig. Natürlich gibt es nach wie vor Extended Versions für DJs, und in der elektronischen Musik besteht das Problem nicht.

Heutzutage kann man sehr schnell in das Metier einsteigen. Eine Handy-App reicht. Die sind mittlerweile leicht zu bedienen. Ob man dadurch automatisch gut auflegt? Eher nicht, wie diverse Partys in privaten oder öffentlichen Räumen während Corona gezeigt haben. Das war eher chaotisch. Ich will aber diese ersten Gehversuche gar nicht schlechtreden. Ich hab damals, 2007, auch einfach begonnen, Musik aufzulegen, und mir Wissen und Technik nach und nach angeeignet. Seit 2015 bin ich hauptberuflich DJ und Veranstalter von Partys wie "Malefiz", und ich mache auch Bookings für andere Artists.

DJs Pyromana und Florian Loveshack bei der Pride Parade 2022. beigestellt

Fahrendes DJ-Pult

Am Samstag findet in Wien die Pride-Parade statt. Da lege ich schon seit Jahren auf. Seit letztem Jahr hat der Veranstalter, der mich als DJ bucht, aus ökologischen Gründen keinen Lkw mehr. Statt einer improvisierten Lösung mit mäßiger Soundqualität gibt es heuer anscheinend ein eigens hergestelltes Gefährt für mich und meine DJ-Kollegin. Ich bin schon gespannt. Es ist ein ungewöhnliches Setting für mich, weil man nicht einen fixen Ort bespielt, sondern ständig in Bewegung ist. So kann man eine Vielzahl an Menschen, die die Parade beobachten, einen Moment lang mit seiner Musik erreichen. Das finde ich schön." (Michael Steingruber, 16.6.2023)

In unserer Serie widmen wir uns besonderen Geschäften und Berufen und stellen den unterschiedlichsten Personen die Frage: "War früher alles besser?"

