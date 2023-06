Laut dem Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof widerspricht eine österreichische Asylregel dem EU-Recht. Das endgültige Urteil steht noch aus

Der Generalanwalt am EuGH hält eine österreichische Asylregel für rechtswidrig. imago images / Patrick Scheiber

Wenn Menschen erst nach ihrer Flucht ein Verhalten setzen, das sie in ihrem Heimatland der Verfolgung aussetzen würde, können EU-Staaten ihnen das Asylrecht verwehren. Das soll verhindern, dass Migranten bewusst einen sogenannten Nachfluchtgrund setzen und das Asylsystem missbrauchen.

Ändert ein Flüchtling nachträglich seine Religion, darf der Asylstatus aber nicht generell abgelehnt werden, heißt es in einem aktuellen Gutachten des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH). Anlass des Verfahrens ist ein Fall aus Österreich. Aus Sicht des Generalanwalts widerspricht eine entsprechende österreichische Asylregel EU-Recht (Rechtssache C-222/22).

Iraner wechselte zum Christentum

Ein Iraner hatte im Jahr 2015 erfolglos einen Asylantrag gestellt. Später konvertierte er zum Christentum und richtete sich 2019 mit einem neuerlichen Antrag, einem sogenannten Folgeantrag, an die Behörden. Wie die Behörden in diesem zweiten Verfahren feststellten, war der Religionswechsel "aufrichtig". Der Mann habe "glaubhaft gemacht", dass er während seines Aufenthalts in Österreich zum Christentum konvertiert sei und diese Religion dort aktiv praktiziere.

Bei einer Rückkehr in den Iran wäre er zudem der "Gefahr einer individuellen Verfolgung" ausgesetzt. Ein vollwertiges Asylrecht wurde ihm dennoch nicht zugesprochen, sondern nur subsidiärer Schutz und ein befristetes Aufenthaltsrecht. Der "Anlass für eine Verfolgung" sei nämlich erst nach der Flucht selbst durch den Mann geschaffen worden. Nach österreichischer Rechtslage sei ein Asylstatus deshalb nicht möglich, argumentierten die Behörden.

"Ermessen überschritten"

Aus Sicht von Generalanwalt Jean Richard de la Tour widerspricht die österreichische Rechtslage aber EU-Recht. Asylbehörden dürfen Folgeanträge laut dem Gutachten nur dann ablehnen, wenn die Antragsteller den Fluchtgrund "vorsätzlich durch unredliche Aktivitäten, Handlungen oder Verhaltensweisen" allein deshalb herbeigeführt haben, um die erforderlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, als Flüchtling anerkannt zu werden.

Das österreichische Gesetz schränkt die EU-Richtlinie laut EuGH-Gutachten zu weit ein. Laut der österreichischen Regelung werden Nachfluchtgründe nämlich nur dann anerkannt, wenn sie "Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsland bestehenden Überzeugung ist". Der österreichische Gesetzgeber hat laut Gutachten daher sein "Ermessen überschritten". Zudem sei es ein EU-Grundrecht, die Religion zu wechseln.

Gutachten der Generalanwälte bereiten die Entscheidungen des EuGH vor. Sie sind zwar nicht rechtlich verbindlich, in den meisten Fällen folgen ihnen die Höchstrichterinnen und Höchstrichter aber in ihrer endgültigen Entscheidung. (japf, 15.6.2023)