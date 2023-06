Wann auch immer Regierungsparteien eine Einigung verkünden, zahlt es sich aus, genau hinzusehen und abzuwarten: Was kommt da am Ende des Tages wirklich? So ist das auch im Fall des sogenannten Energiekostenzuschusses II, mit dem die Strom-, Gas- und Spritkosten von Unternehmen im Jahr 2023 bezuschusst werden sollen. Ende Dezember 2022 haben ÖVP und Grüne eine Einigung über diese Beihilfe präsentiert und den Zuschuss angekündigt. Bis heute allerdings ist das Projekt, das nach aktueller Schätzung mehr als vier Milliarden Euro kosten wird, nicht auf Schiene. Nur zur Einordnung, um wie viel es geht: Für den gesamten Komplex innere Sicherheit gibt der Staat heuer 3,6 Milliarden Euro aus.

Im Parlament wurde zwar das notwendige Gesetz für den Zuschuss verabschiedet, aber hinter den Kulissen wurde um Details gerungen. Nun, sechs Monate später, ist allerdings ein großes Hindernis aus dem Weg geräumt worden.

Gute Nachrichten für Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten: Für sie gibt es für 2022 einen Energiekostenzuschuss imago images/Addictive Stock

ÖVP und Grüne hatten darum gerungen, ob auch Freiberufler, die nicht in der Wirtschaftskammer sind, wie Physio- und Psychotherapeuten und Therapeutinnen in den Genuss der Förderungen kommen. Die Grünen setzen sich dafür ein, während das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium auf der Bremse steht. Nun gibt es eine Einigung: Auch für die erwähnten Berufsgruppen gibt es einen Zuschuss für Energiekosten. Diese Einigung bezieht sich sogar noch auf das vergangene Jahr, der Zuschuss soll also Mehrkosten für Energie im vergangenen Jahr abdecken. Ausbezahlt werden 450 Euro, und zwar antragslos über die Sozialversicherung der Selbstständigen, die SVS. Grüne und ÖVP haben soeben eine Initiativantrag im Nationalrat eingebracht, um die gesetzliche Grundlage zu schaffen. Damit dürfte allerdings auch der Weg frei sein, um eine ähnliche Lösung für das Jahr 2023 bei Freiberuflern zu finden, also hier weiteren Zuschuss zu zahlen.

"Aus der Gerechtigkeitsperspektive kann man nicht nur jene Freiberufler unterstützen, die in der Kammer sind", sagte die Grünen-Abgeordnete Elisabeth Götze.

Die nun erzielte Einigung war grüne Vorbedingung dafür, den fixierten Energiekostenzuschuss II für Unternehmen auf den Weg zu bringen. Dafür fehlt noch eine Richtlinie zu den Auszahlungsmodalitäten, die das Wirtschaftsministerium unter Martin Kocher (ÖVP) erarbeiten muss.

Viel Geld für Strom-, Gas- und Spritrechnung

Zur Erinnerung: Beim Energiekostenzuschuss nimmt der Staat Betrieben einen Teil ihrer zusätzlichen Kosten für Strom, Gas und andere Energieträger ab. Je nach Größe des Betriebs und Kostenplus bei Energie gibt es mehr oder weniger Geld. Für 2022, beim Energiekostenzuschuss I, werden Unternehmen bis zu 30 Prozent der Mehrkosten abgenommen. 2023 sollen es gar bis zu 60 Prozent sein.

Vereinbart wurde in der Regierung, dass es Untergrenzen bei Ansuchen um Unterstützung geben soll, um zehntausende Kleinstanträge zu vermeiden. Wer weniger als 2.000 bzw. heuer 3.000 Euro bekommen würde, kann keinen Energiekostenzuschuss beantragen. Für diese Gruppe, allen voran Ein-Personen-Unternehmen (EPUs), gibt es ein Pauschalierungsmodell: Auf Basis der durchschnittlichen Kostensteigerungen in der eigenen Branche, errechnet von der Energieagentur, soll der Staat ohne langwierige Dokumentationserfordernisse einen Zuschuss zahlen. Dieser richtet sich grob nach dem Umsatz der EPUs. Förderhöhe: zwischen 110 und 2.475 Euro pro Antragsteller. Dieser Zuschuss ist für 2022 über die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) beantragbar.

Was den Energiekostenzuschuss II betrifft, sehen die Grünen allerdings noch immer Redebedarf. So drängt man auf Nachschärfungen, um Energiesparvorgaben an Betriebe zu verschärfen. Beim Energiekostenzuschuss I waren diese Sparvorgaben lax. Die Grünen stören sich auch daran, dass das österreichische Modell, das eigentlich jenem in Deutschland nachgebildet ist, etwas generöser bei der Unterstützungshöhe ausfällt. Ob sich hier noch viel ändern lässt, bleibt fraglich: Wie erwähnt wurde der Zuschuss politisch und gesetzlich im Prinzip schon paktiert.

Laut den Regierungsparteien will man noch im Juli eine endgültige Finalisierung der Richtlinien für den Zuschuss 2023.

Ein großes Thema bliebe damit noch übrig: eine Unterstützung für gemeinnützige Vereine, die nicht unternehmerisch tätig sind. Unter diese Kategorie dürften tausende kleine Vereine im Land fallen. Auch für sie soll es einen Zuschuss zu den Energiekosten für 2022 und 2023 geben. Von 100 Millionen Euro ist die Rede. Auch hier wollen die Regierungsparteien die finalen Modalitäten im Juli klären, im September soll mit der Auszahlung begonnen werden. (András Szigetvari, 15.6.2023)