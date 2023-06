In diesen Städten stehen die Chancen, auf einen auswärtigen Besucher zu treffen, höher als die, in eine Einwohnerin oder einen Einwohner zu rennen

Reisende sind normalerweise eine gute Sache. Sie kommen, um Orte zu erkunden, geben Geld aus und tragen dazu bei, die lokale Wirtschaft zu sichern. In einigen Städte allerdings hat der Tourismus so überhandgenommen, dass dort aktiv Maßnahmen zur Eindämmung der Besucherzahlen ergriffen werden. Denn der viel geschmähte Overtourism führt mancherorts nicht nur zu überhöhten Lebenshaltungskosten für die Einheimischen, sondern kann auch ernsthafte negative Auswirkungen auf die Reisenden selbst haben: Wenn Einheimische verdrängt werden, verändert das den gesamten Charakter einer Stadt.

Doch welche Destinationen sind davon besonders betroffen? Um das herauszufinden, hat die Wohnungsvermietungsagentur Holidu die Zahl der jährlichen Touristinnen und Touristen in europäischen Städten ermittelt und zeigt, wie viele Besucher auf einen Einheimischen kommen:

1. Dubrovnik, Kroatien: 36 Touristen pro Einwohner

Die kroatische Stadt Dubrovnik ist Opfer ihrer eigenen Popularität. REUTERS/Antonio Bronic

Dubrovnik ist die am meisten überlaufene Stadt Europas. Bekannt für seine atemberaubenden orangefarbenen Dächer und seine Rolle im gefeierten "Game of Thrones", kommen in Dubrovnik sage und schreibe 36 Touristen auf einen Einwohner oder eine Einwohnerin. Die Touristinnen und Touristen strömen in den Sommermonaten, vor allem im Juli und August, in Scharen herbei. Daher empfiehlt es sich, die Stadt Anfang Mai oder Mitte September bis Mitte Oktober zu besuchen, um den Menschenmassen zu entgehen. Obwohl es im September noch einige Veranstaltungen gibt, die internationale Besucher anziehen, ist der größte Teil des Sommertrubels bereits abgeklungen.

2. Venedig, Italien: 21 Touristen pro Einwohner

Der Markusplatz in Venedig scheint entweder von Wasser oder von Touristen überschwemmt zu sein. IMAGO/Kai Koehler

Die nächste Stadt auf der Liste ist Venedig. Mit ihren kleinen Gassen und schmalen Brücken ist es nur logisch, dass sich die Stadt überfüllt anfühlt. Venedig hat eine lange, komplizierte Geschichte mit Overtourism. Der jährliche Zustrom von Touristen stellt eine große Belastung für die Infrastruktur dar. Eines der Hauptprobleme sind die Tagesausflügler, die in der Regel von Kreuzfahrtschiffen kommen, die jeweils nur für ein paar Stunden anlegen und keinen wirklichen wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt bringen. Die Stadt hat im August 2021 sogar die Durchfahrt von Kreuzfahrtschiffen durch das Stadtzentrum von Venedig verboten. Auch ein Eintrittsgeld ist seit langer Zeit Thema.

3. Brügge, Belgien: 21 Touristen pro Einwohner

Der Tourismus in Brügge hat sich nach der Pandemie erholt. EPA/OLIVIER HOSLET

Auf dem dritten Platz liegt das mittelalterliche Brügge. Auf einen Einwohner kommen 21 Touristen, die ab Ende Mai bis in den Sommer hinein in Scharen kommen, um die historische Architektur und die malerischen Grachten des Unesco-Weltkulturerbes zu bewundern. Auch hier wird empfohlen, die Stadt in der Nebensaison zu besuchen, um den Menschenmassen zu entgehen.

4. Rhodos, Griechenland: 21 Touristen pro Einwohner

Bild nicht mehr verfügbar. Rhodos: Ein weiterer Touristen-Hotspot REUTERS/Louiza Vradi

Rang 4 geht an Rhodos. Bekannt für seine antiken Ruinen und Badeorte, ist die Beliebtheit der Insel leicht nachzuvollziehen. Auf einen Einwohner kommen in der Hochsaison 21 Touristinnen bzw. Touristen. Einen Besuch sollte man in die Monate April bis Mai legen, um die Hauptferienzeit, die Menschenmassen und die höheren Preise zu vermeiden.

5. Reykjavík, Island: 16 Touristen pro Einwohner

Vor allem in den Sommermonaten ist Reykjavík eine gut besuchte Stadt. IMAGO/Zoonar

Mit 16 Touristen pro Einwohner belegt Reykjavík den fünften Platz auf der Liste. Island ist bekannt für seine Natur mit zerklüfteten Landschaften, Vulkanen, Wasserfällen, Gletschern etc. In Reykjavík wiederum herrscht ein lebhaftes Nachtleben. Die Hochsaison für Island ist in den Sommermonaten zwischen Juni und August. In dieser Zeit ist das Wetter am mildesten, und es gibt das meiste Tageslicht. Für diejenigen, die einen ruhigeren Urlaub verbringen möchten, sind die Monate Mai und September ideal.

Diese Städte runden die Top Ten ab:

6. Florenz, Italien: 13 Touristen pro Einwohner

7. Heraklion, Griechenland: 13 Touristen pro Einwohner

8. Amsterdam, Niederlande: zwölf Touristen pro Einwohner

9. Dublin, Irland: elf Touristen pro Einwohner

10. Tallinn, Estland: zehn Touristen pro Einwohner

Wien kommt nach der Erhebung von Holidu übrigens auf Rang 23: vier Touristen kommen hier auf einen Einheimischen. (red, 16.6.2023)