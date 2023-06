Der Wiener Fernbusterminal beim Stadion Center am Handelskai ist eines der großen Infrastruktur-Prestigevorhaben der Stadt. Zuletzt war geplant, dass dieser nach einigen Verzögerungen bis zum Jahr 2027 in Betrieb gehen soll. Doch daraus wird vorerst nichts: Die private Investorengruppe kämpfe mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Finanzierung, heißt es aus der städtischen Wien Holding zum STANDARD. Die Holding wickelt für die Stadt das Projekt ab, finanziert wird es von einer privaten Gruppe um Ariel Muzicant und Markus Teufl. Trotz eines unterschriftsreifen Baurechtsvertrags auf dem Tisch habe man sich laut Wien Holding mit den Investoren auf eine "sechsmonatige Nachdenkpause" geeinigt, um diese zu beheben. Der "Kurier" berichtete zuerst darüber.

Das Projekt wackelt jedenfalls gehörig. Von einem dezidierten Aus wollen aber derzeit weder die Wien Holding noch die privaten Investoren sprechen. "Ja, wir haben erhebliche Probleme bei der Finanzierung", räumt Muzicant auf STANDARD-Anfrage ein. Er verwies auf das schwierige finanzielle Umfeld samt gestiegenen Baukosten sowie auf den Einbruch des Marktes für Immobilieninvestments. "Aber wir werden das Vorhaben realisieren." Es bedürfe allerdings einer Neuaufstellung des 200-Millionen-Euro-Projekts. Soll heißen: So, wie es aktuell geplant ist, wird es nicht kommen. Muzicant: "Wir müssen einen zweistelligen Millionenbetrag streichen."

Denn der zweistöckige Busterminal mit 34 An- und Abfahrtsstationen im Untergeschoß ist nur ein Teil des Projekts. Nur für den Bau eines Busbahnhofs würden sich private Investoren wohl kaum interessieren. Geplant ist auch ein 90-Meter-Hochhaus, das Büros und ein Hotel beherbergen soll – inklusive eines zweigeschoßigen Wintergartens samt Bäumen im unteren Drittel des Hochhauses. Dazu kommt ein weiteres langgezogenes Gebäude mit vier Obergeschoßen.

So wie die aktuellen Renderings des Großprojekts aussehen, soll das Vorhaben nicht mehr umgesetzt werden. Rendering: ZOOMVP.AT

Teil der Vereinbarung ist aber auch ein neuer Weg, der über das teils begrünte und teils verglaste Dach des neuen Busterminals führen soll und Prater, Stadion Center und Donauufer verbindet. Ein neuer Handelskai-Steg für Fußgänger und Radfahrer soll eine Verbindung zwischen Prater und dem Yachthafen Donaumarina schaffen.

Investor will vereinbarte Leistungen streichen

Laut Muzicant müssten einige dieser Vorhaben wegen der finanziellen Probleme gestrichen werden: Statt der zwei geplanten Stege über den Handelskai kann demnach nur einer realisiert werden. Zudem sei der geplante Holzbau beim Hochhaus "gestrichen" und werde durch "klassischen Stahlbeton" ersetzt – allein dadurch ließen sich laut Muzicant fünf Millionen Euro einsparen. Die geplante Terrasse über den Handelskai ist kein Thema mehr. Muzicant: "Und da gibt es noch 40 weitere Punkte, die wir nicht mehr realisieren können." Auch die Mieterträge am Standort müssten gesteigert werden. Mehr Details wollte er vorerst aber nicht bekanntgeben.

Der neue internationale Busbahnhof ist auf zwei Stockwerken geplant. Rendering: ZOOMVP.AT

Offen ist, wie die Stadt Wien auf die geplante Streichung der vertraglich vereinbarten Leistungen durch die privaten Investoren reagiert. Noch am Donnerstag gab es zwischen der Wien Holding und Muzicant eine Verhandlungsrunde. Die Fronten sind jedenfalls mehr als verhärtet. Ein Sprecher der Wien Holding pochte darauf, dass am Bauvorhaben "keine großartigen Änderungen" mehr gemacht werden können: "Basis ist das ausgeschriebene Projekt." Der Fernbusterminal ist demnach so zu realisieren, wie er aktuell geplant ist. Über die unterschiedlichen Vorstellungen der Stadt und der Investoren wird nun in den kommenden sechs Monaten verhandelt.

Die Wien Holding machte aber keinen Hehl daraus, dass auch ein "Plan B" Teil der Überlegungen sei. Sollte keine Einigung zustande kommen, würde ein neuer Investor per Ausschreibung gesucht – "und zwar auf Basis des Projekts, wie es jetzt ist". Ob sich potenzielle neue Investoren darauf einlassen, ist mehr als fraglich. Fix ist nur, dass sich damit das Projekt um weitere Jahre verzögert, sofern es nicht überhaupt gänzlich neu aufgesetzt werden muss. (David Krutzler, 15.6.2023)