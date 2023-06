Zahlreiche Meldungen aus Wiener Spitälern sorgten in den vergangenen Monaten für Aufsehen, die in Gefährdungsanzeigen wegen Überlastung und zuletzt auch Streikdrohungen gipfelten. Nun wird dieses Bild um drei Vorfälle ergänzt, die sich laut Krone im Tätigkeitsbericht 2022 der Wiener Patienten- und Pflegeanwaltschaft (WPPA) finden sollen. Der Bericht wird erst nächste Woche im Wiener Landtag behandelt, Patientenanwalt Gerhard Jelinek kommentierte die Fälle daher auf Nachfrage nicht.

Aus Wiens Spitälern wurden dieses Jahr laufend Meldungen über Probleme publik. Heribert Corn

Allerdings sagte Ingrid Korosec, ÖVP-Landtagsabgeordnete und Seniorenbundpräsidentin, dem STANDARD, dass ihr der WPPA-Bericht vorliege und sie bestätigen könne, dass die von der Krone berichteten Fälle so vorgefallen seien.

Laut Krone sei ein 31-Jähriger wegen eines Diagnosefehlers in einem Wiener Spital zu Tode gekommen. Der Mann habe in einer Notfallambulanz über starke Schmerzen im linken Brustkorb geklagt. Die Diagnose habe auf Muskelverspannung und Nervenschmerz gelautet. Der Patient sei heimgeschickt worden – und nur wenige Stunden später an einem Herzinfarkt verstorben.

Dialyse endete tödlich

Ebenfalls tödlich sei ein Fehler bei einer Dialyse gewesen: Eine 53-jährige Frau starb demnach, weil bei dem Vorgang in einem Spital der venöse Schlauch herausgerutscht sei und das gereinigte Blut statt zurück in den Körper auf den Boden geronnen sei. Auf den Gerätealarm sei zu spät reagiert worden, die Frau verstarb. Laut Krone fandendiese beiden Vorfälle in städtischen Spitälern statt, seitens des Wiener Gesundheitsverbunds wollte man am Donnerstag dazu auf Nachfrage nicht Stellung beziehen, da der WPPA-Bericht nicht vorliege.

Baby erlitt Verbrühungen

Ein Behandlungsfehler in einem Spital soll auch passiert sein, als ein 22 Tage altes Baby beim Baden im Krankenhaus an Oberschenkel, Gesäß und Bauch Verbrühungen erlitt. Eine Pflegeassistentin habe Gummihandschuhe getragen und es verabsäumt, genau auf die Wassertemperatur zu achten. In diesem Fall sei eine Entschädigungszahlung durch die Haftpflichtversicherung erreicht worden, berichtet die Krone.

Insgesamt soll die Wiener Patientenanwaltschaft 972 Mal wegen Anliegen in Krankenhäusern kontaktiert worden sein, das beinhaltet sämtliche Anfragen, etwa auch zu Kosten oder bis hin zu Lob. Korosec sagt, es gebe viele Probleme mit langen Wartezeiten auf OPs und dem Entlassungsmanagement. (spri, 16.6.2023)