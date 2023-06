Investoren setzen im gegenwärtigen Hype große Hoffnungen auf künstliche Intelligenz, wie die jüngste Finanzierungsrunde zu Mistral AI zeigt. APA/AFP/Lago

Drei prominente Gründernamen reichen im gegenwärtigen Hype um künstliche Intelligenz offenbar schon aus, um dreistellige Millionenbeträge zu triggern. Mistral AI konnte in einer der größten Finanzierungsrunden Europas 105 Millionen Euro sammeln. Produkt oder Geschäftsmodell gibt es noch keines, die Investoren setzen auf das Versprechen des Gründerteams, ein KI-Sprachmodell für europäische Unternehmen zu entwickeln.

Die drei Gründer sind freilich kein unbeschriebenes Blatt. Der frischgebackene Mistral-AI-Chef Arthur Mensch war zuvor Forscher bei Googles KI-Unternehmen Deepmind, die Wissenschafter Timothée Lacroix und Guillaume Lample arbeiteten bei der Facebook-Mutter Meta an der Entwicklung des Sprachmodells LLaMa mit. Tatsache ist aber auch, dass das Trio bis vor vier Wochen noch keine Gründungserfahrung gesammelt haben soll.

Spärliche Details

Nahezu unbeschrieben ist jedenfalls die offizielle Website von Mistral AI. Vorerst ist einem schlanken Vierzeiler auf weißem Hintergrund neben dem Firmennamen lediglich zu entnehmen, dass man ein hochrangiges Team zusammenstellen wolle, um "die besten generativen KI-Modelle" zu entwickeln. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Paris, und man könne das Team per E-Mail kontaktieren, wenn man – entsprechende Qualifikationen vorausgesetzt – an der Mitarbeit interessiert sei. Das war's.

Darüber hinaus gibt es auch hinter den Kulissen nur wenige Details zum Unternehmen. Bislang bekannt ist, dass das erste Sprachmodell Anfang 2024 veröffentlicht werden und darauf ausgelegt sein soll, dass es in Software anderer Unternehmen integriert werden kann. Dementsprechend sollen die Unternehmen auch volle Kontrolle über damit in Zusammenhang stehenden Daten behalten.

Um Sicherheitslücken und Fehler schnell beheben zu können, soll der Quellcode zudem öffentlich zugänglich gemacht werden. Das ist insbesondere im Vergleich zur US-amerikanischen Konkurrenz interessant. Anders als es der Unternehmensname OpenAI vermuten lässt, nahm man dort beispielsweise Abstand von einem Open-Source-Zugang.

Eine Wette auf europäische KI

Das Fundraising für Mistral AI wurde vom internationalen Wagniskapitalgeber Lightspeed Venture Partners geleitet. Die Hoffnung auf ein europäisches Gegenstück zu den Produkten aus Silicon Valley und darauf, dadurch den Anschluss nicht zu verpassen, erhöht offenbar die Risikobereitschaft, ein Start-up wie Mistral AI zu unterstützen. Antoine Moyroud von Lightspeed verrät gegenüber der "Financial Times": "Es gibt weltweit einen Pool von 80 bis 100 Personen, die über die Erfahrung verfügen, die sie haben. Im Moment ist die Gründung eines KI-Start-ups aufgrund des Kapitalbedarfs an Rechenleistung und Spitzenkräften wohl oder übel ein ziemlich kapitalintensives Spiel."

An der Finanzierung beteiligt sind unter anderem die Unternehmer Xavier Niel und Rodolphe Saade, die JCDecaux Holding, die italienische Firma Exor Ventures und das belgische Unternehmen Sofina. Und ein in der Öffentlichkeit bekannterer Name ist in der Liste der Geldgeber auch vorzufinden: Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt soll ebenfalls Shareholder von Mistral AI sein. (bbr, 15.6.2023)