Für Familien und Freundeskreise, die sich mit den Fährnissen zeit­gemäßer Ernährung und digitaler Kommunikation herumschlagen, bietet die Fernsehdokumentation Mythos (un)gesund einigen Diskussionsstoff. Denn die Behauptungen über, zum Beispiel, gesundes Essen, Smartphone­nutzung, Computerspiele, Sport, Cannabiskonsum sowie das tägliche Glas Wein, die Hanno Settele in der Sendung auf ihren Wahrheitsgehalt prüft, haben im zwischenmenschlichen Nahkontakt schon öfter Unfrieden verursacht.

Dabei haben Aufforderungen wie "Trink nicht so viel Kaffee, der entwässert!", "Denk an deinen Cholesterin­spiegel und iss kein Frühstücksei!", "Dreh das iPhone ab, das blaue Licht ist schädlich!" eines gemeinsam: Sie sind falsch. Warum, erklären in den durchaus kurzweiligen 50 Minuten ein Ernährungswissenschafter und eine Psychologin.

"Dok 1", "Mythos (un)gesund." Sport ist gesund, Weizen ist ungesund, Kiffen ist harmlos, Eier darf man nur manchmal essen. Hanno Settele fragte Ernährungsforscher Jürgen König zu den Mythen rund ums Essen. ORF/Neulandfilm

Auch sämtliche anderen angerissenen Themen werden mit Fachleuten und auf Grundlage wissenschaftlicher Studien abgehandelt – ein in Österreich zuweilen konflikthaftes Vorgehen, wie wir aus der Corona-Zeit leidvoll wissen. Kurzinterviews etwa mit Joggern und Instagram-Userinnen, einem Cannabisshopbetreiber und einem Ehepaar, das sein Holzhaus mondphasengerecht errichten ließ, lockern den Sendeverlauf auf.

Für ein gegenwartsnahes Design der ORF-Produktion sorgt auch der Trick, kurze Songpassagen mit einigermaßen passendem Text in die Handlung einzuspielen. "Du bewegst dich richtig, du bewegst dich, ich fühl dich", trällert etwa das E-Pop-Duo 2raumwohnung in der Passage über das Laufen. Für einen Beitrag, der am Mittwoch zur Primetime in ORF 1 gebracht wurde, recht modern. (Irene Brickner, 15.6.2023)