Beeindruckende Gebirgslandschaften in Patagonien. Porsche

Wir befinden uns nahe des südlichsten Zipfels Südamerikas, dort, wo Magellan vor ziemlich genau 500 Jahren bei der ersten Weltumsegelung herumirrte, schließlich einen direkten Weg vom Atlantik zum Pazifik fand und damit die Kugelform der Erde bestätigte. Bis zur Antarktis ist es hier nicht mehr weit.

Patagonien, ein klingender Name für ein herbes Stück Land. Die Einheimischen nennen ihre Gegend selber so: Fin del Mundo, das Ende der Welt. Eine Reise dorthin hat eher Expeditionscharakter. Die Nationalparks sind bei ambitionierten Bergsteigern wohlbekannt. Tourismus auf Alpenvereinsniveau, könnte man als grobe Einordnung sagen. Ansonsten: Alle Wetterphänomene aller vier Jahreszeiten an einem Tag, so richtig kuschelig wird es auch im Sommer nicht.

Nichts für Vegetarier

Ganz wichtig die Schafzucht, Alpakas für die Wolle und Guanakos, die wilden Lamas, auf dem Teller zwischendurch. Wer Glück hat, sichtet sogar einen Puma. Für Vegetarier wächst hier kaum etwas. Die Kernkompetenz des Landstrichs sind die kaum besiedelten Weiten auf Küstenniveau und die beeindruckende Gebirgslandschaft im Inneren. Die Grenze zwischen dem chilenischen und dem argentinischen Teil wurde weitgehend mit dem Lineal gezogen.

Genau der richtige Ort, etwas zu unternehmen, das viel Platz benötigt und keinen zimperlichen Umgang mit der Natur voraussetzt, möchte man meinen. Das Wichtigste aber: Der Wind bläst. Heftig und andauernd. Beste Voraussetzungen, ihm Energie abzuringen. Mit jedem Windrad lässt sich ein Mehrfaches an elektrischem Strom ernten als in unseren Breiten, etwa vergleichbar mit Offshore-Windparks in den besten Lagen Nordeuropas. Nur: Hier braucht den Strom niemand. Wozu sollte man deshalb hier Windräder bauen?

Porsche und ein US-Finanzinvestor besitzen jeweils zwölf Prozent an der Gesellschaft, der chilenisch-peruanische Energiekonzern AME hält die Mehrheit von 74 Prozent. Porsche

Wasserstoff ist eine Diva

So klingt die Idee, mit der Energie des Windes einen flüssigen Kraftstoff zu gewinnen und diesen bis Europa zu transportieren, bestechend. Am grünen Tisch der Energiestrategen wirkt der Plan einleuchtend: Mit Windrädern wird Strom gewonnen, der wiederum zur Gewinnung von Wasserstoff durch Elektrolyse aus Wasser herangezogen wird. Aber Wasserstoff ist eine Diva, lässt sich nicht gar so einfach verpacken und auf die Reise schicken. Da klingt es viel plausibler, aus der Umgebungsluft auch noch CO2 abzuscheiden und diese in einem patentierten Prozess mit dem Wasserstoff reagieren zu lassen, wobei am Ende flüssige Kohlenwasserstoffe als Kraftstoffe entstehen, fast nach Belieben als direkter Ersatz für Benzin, Diesel oder Kerosin.

Hübscher Gedanke: Der neue Kraftstoff, gewonnen aus Luft und Liebe (Wind), wird in gewohnter Weise mit Tankschiffen über die ganze Welt verteilt und kann danach wie gewohnt in den unterschiedlichsten Fahrzeugen eingesetzt werden. Aber ganz so einfach ist das dann doch wieder nicht.

Ein Benzin wie Benzin. Porsche

Erdöl ohne Verunreinigungen

Schritt eins ist klar und unumstritten: Mit elektrischem Strom lässt sich durch Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff gewinnen. Man benötigt also nicht nur Wind, sondern auch Wasser. In der patagonischen Pilotanlage wird dafür Trinkwasser verwendet. Es ist aber auch möglich, Meerwasser zu entsalzen und dieses einzusetzen, was vor allem in küstennahen Wüstenregionen in Betracht gezogen wird. Danach geht es darum, den Wasserstoff in einen flüssigen Energieträger zu verwandeln. Hier bieten sich unterschiedliche chemische Verfahren an. Schon im Zweiten Weltkrieg wandte man die Fischer-Tropsch-Synthese an, um Kohle zu vergasen und daraus Benzin zu erzeugen. Fischer-Tropsch funktioniert so, dass am Ende wie in der Raffinerie alle üblichen Erdölbestandteile rauskommen, jedoch ohne die üblichen Verunreinigungen des "Naturprodukts" Erdöl wie etwa Schwefel.

Beim Verfahren, das in Patagoniern angewendet wird, läuft das ein bisschen anders. Dort wird aus dem Wasserstoff zuerst Methanol erzeugt und dieses wiederum in Benzin, Diesel und Kerosin umgewandelt. Die Krux an der Sache: Dieser Prozessschritt von Methanol zu handelsüblichem flüssigem Treibstoff ist von Exxon-Mobil patentiert und ein gut gehütetes Geheimnis. Die Anlage von Porsche in Haru Oni ist eine sogenannte MtG-Anlage, also Methanol to Gasoline. Hier entstehen 80 bis 90 Prozent Benzin und als Beiprodukt Flüssiggas /LPG). Eine spezifische Anlage für die Herstellung von Kerosin, also Methanol to Jet (MtJ), schafft 50 bis 75 Prozent Kerosin. Der Rest sind Benzin- und Dieselkomponenten.

Exxon-Mobil hat das Schlüsselpatent. Porsche

Viele Schritte bis zum Ziel

Klingt alles sehr machbar, ein Energiepfad, der im Wesentlichen logisch und technisch im großen Stil umsetzbar erscheint. Zu bedenken ist allerdings, dass die vielen chemischen Prozessschritte mit hohen Wirkungsgradverlusten verbunden sind. Und genau hier scheiden sich die Geister. Nur zehn bis 15 Prozent der Energie, die in Form von Windstrom gewonnen wird, wird letztlich tatsächlich in Fahrzeugbewegung umgesetzt, während bei direkter Nutzung des elektrischen Stroms 75 Prozent zur Fortbewegung bleiben. Die Pläne sind trotzdem oder gerade deshalb erstaunlich. Mit dieser Windturbine mit 3,4 Megawatt Leistung können jährlich 130.000 Liter Benzin hergestellt werden – reicht gerade mal für diverse Renneinsätze von Porsche. 2030 möchte man nach Ausbau der Anlage der größte E-Fuel-Hersteller der Welt sein, mit 130.000 Barrel (21 Millionen Liter) pro Tag. (Rudolf Skarics, 22.6.2023)