Die Schwestern Polyxena (Sophie Prusa) und Kassandra (Isabella Knöll) kämpfen in der Wachauarena um die Rolle als Seherin. Es geht im Stück aber um viel mehr.

Es ist Sommer, an der Donau erfreuen sich also die Gelsen ihres Daseins, und weil wie alljährlich bei den Sommerspielen Melk ein Auftragswerk auf die Bühne der Wachauarena kommt, kommentiert das diesjährige Stück die schwirrenden Scharen. Das schafft, trotz der wuchtigen Größe des Spielortes, sofort Verbundenheit zwischen dem achtköpfigen Ensemble und dem gleichermaßen mit den Blutsaugern konfrontierten Publikum. Kassandra und die Frauen Trojas heißt das ambitionierte Unterfangen der Autorin Magda Woitzuck. Christina Gegenbauer spricht mit ihrer Inszenierung das Stift Melk hinter der Bühne als Palast Trojas an.

Die Bühne selbst besteht aus Podestreihen, womit Bühnenbildner Daniel Sommergruber die Publikumstribüne zur Arena spiegelt und symbolisiert: Wir sind alle Troja, das den eigenen Untergang ignoriert. Der Abend beginnt im Frauentrakt des Palastes, und erst wenn Thomas Kamper als König Priamos auftritt, erwachen die zunächst in bunten Roben zu Statuen gefrorenen Frauenfiguren für eine Konkurrenzsituation. Wie ein Herr Lehrer will es der vor seinem Auditorium hin und her gockelnde Kamper wissen: Wo liegt Ägypten? Wie entsteht Sturm? Wer soll die neue Seherin sein?

Kluge Überraschungsmomente

Tochter Polyxena, für deren Persönlichkeitsentwicklung von Konsuminteressen hin zu Solidarität Schauspielerin Sophie Prusa den Abend über an Bestimmtheit zulegt, steht blöde da. Ihre Schwester Kassandra hat beim Vater intrigiert und soll an ihrer statt zur Seherin werden. Bei Woitzuck, die mit nur einer Männerfigur und also ohne Apollon auskommt, verflucht eine wütende Polyxena nun Kassandra, auf dass deren Weissagungen immer ignoriert werden sollen.

Bevor es im zweiten Teil des Abends unaufhaltbar zu Krieg und Untergang Trojas kommt, durchlebt Kassandra Lehrjahre jenseits des Palastes und lernt Ausbeutung kennen. Zwar bleibt sie (Isabella Knöll) fröhlich-quirliges Zentrum des Abends, aber Momente der Demut nehmen zu.

Vielleicht muten die anekdotischen Figurenentwicklungen zunächst mühsam an oder wirkt die Vermengung und Veränderung verschiedener Mythen, um den Trojanischen Krieg aus der Perspektive der Frauen erzählen zu können, etwas bemüht. Jedoch gelingt ein Spannungsbogen samt klugen Überraschungsmomenten. Behutsam, aber unerbittlich arbeitet Woitzuck die ökonomischen und geschlechtlichen Hierarchien des antiken Stoffes geschickt heraus, spiegelt darin das Heute.

Julia Klug und Nina Holzapfel steuern opulente Kostüme bei. Dem gesamten Team gelingt ein Abend, der angesichts ökologischer Ausbeutung auf die Zukunft verweist. (Theresa Luise Gindlstrasser, 16.6.2023)

Bis 29. 7.