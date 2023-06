Nach einer längeren Betaphase wird das große Steam-Update für alle Nutzerinnen und Nutzer ausgerollt. STANDARD/Screenshot

Der Desktop-Client der Spieleplattform Steam hat über Nacht ein umfangreiches Update erhalten. Ganz überraschend kommen die Veränderungen seitens Entwickler und Publisher Valve freilich nicht, schließlich befanden sie sich bereits seit April in der Betaphase. Neben einem spürbar anderen "Anstrich" der Benutzeroberfläche bringt das Update auch neue Funktionalitäten mit sich. Und eine komplette Überarbeitung des Frameworks.

Frischer Look

Sofort ins Auge stechen die Aktualisierungen, die die Darstellung von Dialogfenstern, Menüs, Schriftarten und Farben betreffen. So wurden etwa Veränderungen an der Hauptkopfzeile von Steam wie auch an den Einstellungen und an der Screenshot-Verwaltung vorgenommen, um im Vergleich zu früher ein visuell aufgeräumteres, intuitiveres Nutzererlebnis zu bieten.

Ein wesentlicher Aspekt des Updates sind zudem verbesserte Benachrichtigungen. Ziel dabei ist, dass die grüne Glocke seltener aufleuchten soll: Im Benachrichtigungsfenster werden nur die neuen Benachrichtigungen angezeigt, ältere sind über die Option "Alle anzeigen" zugänglich. Zudem gibt es jetzt spezifische Einstellungen, mit denen Nutzerinnen und Nutzer festlegen können, welche Benachrichtigungen sie überhaupt sehen möchten und wo diese angezeigt werden sollen.

Neues In-Game-Overlay

Besonders stark überarbeitet wurde das In-Game-Overlay. Es verfügt nun über eine neue Benutzeroberfläche, ein neues Dienstprogramm und mehr Anpassungsmöglichkeiten. Eine neue Werkzeugleiste ermöglicht Spielerinnen und Spielern, während des Spiels auf verschiedene Funktionen zuzugreifen. Dazu zählt beispielsweise der Chat mit Freunden, der Fortschritt bei Errungenschaften, Guides, Diskussionen oder auch ein Browser. Die Fenster im Overlay selbst können nach individuellen Präferenzen angepasst werden, die Auswahl gilt spielübergreifend.

Eine weitere nützliche Verbesserung betrifft das Anheften von Fenstern im Overlay. Dadurch können bestimmte Inhalte wie Notizen, Guides, Diskussionen oder Errungenschaften während des Spielens im Vordergrund angezeigt werden. Das ermöglicht es Spielern, ihren Spielfortschritt zu tracken oder etwa einen Guide im Auge zu behalten. Zudem bietet das Overlay nun eine Spielübersicht, die alle neuen Informationen seit der letzten Spielsitzung auf einen Blick darstellt, wie zum Beispiel den Fortschritt bei Errungenschaften, Freunde, die auch das Spiel spielen, oder Neuigkeiten zum Game.

Notizen zum Spiel

Eine ganz neue Funktion, die mit dem Update eingeführt wurde, ist die Möglichkeit, Notizen für das aktuell gespielte Spiel zu erstellen. Dabei kann das Rich-Text-Format genutzt werden, um Bilder einzufügen und mehrere Notizen pro Spiel anzulegen. Diese Notizen werden pro Spiel in der Cloud gespeichert und automatisch mit allen anderen Geräten synchronisiert, auf denen man mit dem Steam-Konto angemeldet ist. Darüber hinaus sind die Notizen auch außerhalb des Overlays auf der Spieldetailseite zugänglich.

Framework runderneuert

Die möglicherweise wichtigste Veränderung ist für Nutzer aber gar nicht direkt sichtbar. Das Framework von Steam soll komplett überarbeitet worden sein, dabei handelt es sich um eine für Entwickler vorgefertigte Umgebung, die ihnen den Zugriff auf Tools, Bibliotheken und ähnliche Ressourcen erleichtert. Durch die Verbesserungen in diesem Bereich soll es nun einfacher sein, Code zwischen dem Desktop-Client, dem Big-Picture-Modus und dem Steam Deck zu teilen. Das bedeutet wiederum, dass viele neue Funktionen künftig etwa auch gleichzeitig auf dem Steam Deck verfügbar gemacht werden können.

Der vollständige Überblick zu allen Änderungen (und Bugfixes) kann in den Patch-Notizen von Valve nachgelesen werden. (red, 15.6.2023)