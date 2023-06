Mit welchen Maßnahmen, die von den rechtspopulistischen Parteien in Europa zur Bewältigung der "Asylkrise" propagiert werden, hätte man das Unglück vor der griechischen Küste mit vermutlich hunderten Ertrunkenen abwenden können?

Nur 104 Menschen überlebten das Schiffsunglück vor Griechenland. Fast 8 Leichen wurden geborgen. Mehr als 700 Flüchtende sollen sich auf dem gekenterten Boot befunden haben. EPA/Griechisches Rotes Kreuz

Mit gar keiner. All das Gerede von "harten Maßnahmen" und "Schubumkehr" (Kickl) und "Schleppern das Handwerk legen" ist sinnlos. Das seeuntüchtige, krass überladene Fischerboot kam aus Libyen, näherte sich zunächst der griechischen Halbinsel Peloponnes, steuerte dann aber weiter Richtung Italien. Die Skipper des Seelenverkäufers lehnten Hilfe trotz des Zustands des Bootes die längste Zeit ab. Die Migranten kamen aus Afrika und dem Mittleren Osten und starteten von Libyen aus, einem gescheiterten Staat, in dem kriminelle Banden und Milizen das Sagen haben. Die nehmen ihnen das Geld ab und Schlimmeres und schicken sie skrupellos in Lebensgefahr.

Das sind die primitiven Realitäten. Irgendwelche Asylzentren an den EU-Außengrenzen im Mittelmeer sind angesichts dieser Verhältnisse sinnlos. Das Einzige, was bisher halbwegs funktioniert hat, war der Deal Merkel – Erdoğan, wonach die EU der Türkei viel bezahlt, damit sie die Boote nicht von den Küsten lässt. Etwas Ähnliches versucht die EU jetzt mit dem tunesischen Autokraten. Mit einem Warlord-Staat wie Libyen ist so etwas überhaupt nicht zu machen. Man verschone uns daher mit populistischer Rhetorik. (Hans Rauscher, 15.6.2023)