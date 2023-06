Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am Auto entstand ein Totalschaden

Das Polizeiauto nach dem Brand. APA/STEFAN SCHWIRKSCHLIES

Wien - Ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Keplergasse in Wien-Favoriten ist in der Nacht auf Donnerstag offenbar einem Brandanschlag durch Unbekannte zum Opfer gefallen. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Wien auf APA-Anfrage. Ein Foto zeigt das völlig ausgebrannte Heck des in der Nähe des Wachzimmer geparkten Fahrzeugs. "Das Feuer dürfte im Bereich des linken hinteren Reifens entfacht worden sein", sagte Sprecher Markus Dittrich. Ein dahinterstehendes Auto wies Schäden an der Front auf. Diese entstanden vermutlich auf Grund der Hitzeentwicklung, heißt es in der Presseaussendung der Exekutive.

Laut der Polizei dürfte es gegen 2.30 Uhr zu der Brandstiftung gekommen sein. Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer kurze Zeit später. Dittrich sprach von einem "Totalschaden".Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) sei in Kenntnis gesetzt worden, hieß es weiter. (APA, 15.6.2023)