Viktor Kassai hat 2011 das Champions-League-Finale gepfiffen. APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Wien - Der ehemalige internationale Top-Schiedsrichter Viktor Kassai fungiert ab Juli als "Technical Director" im Referee Department des ÖFB. Wie der Fußball-Verband am Donnerstag mitteilte, setzte sich der Ungar im Bewerbungsprozess unter nationalen und internationalen Kandidaten durch. Kassai leitete 2011 das Champions-League-Finale zwischen dem FC Barcelona und Manchester United im Londoner Wembley-Stadion.

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 kam er ebenfalls als Final-Schiedsrichter zum Einsatz. Darüber hinaus war der 47-Jährige bei den Europameisterschaften 2008, 2012 und 2016 als Unparteiischer im Einsatz, ebenso bei der WM 2010 in Südafrika. Im Semifinale der Club-WM 2016 war Kassai der erste Referee, unter dessen Leitung in einem offiziellen Bewerbsspiel der VAR aktiv zum Einsatz kam.

Seit dem Ende seiner aktiven Karriere 2019 ist er als Beobachter und Berater für die UEFA sowie in diversen Nationalverbänden im Schiedsrichter-Management tätig. Seine bisher letzte Station hatte Kassai, der neben Ungarisch und Englisch auch Deutsch spricht, im bulgarischen Verband.

Laut ÖFB ist die Verpflichtung von Kassai "wie angekündigt der nächste wichtige Schritt im laufenden Prozess der Evaluierung und Professionalisierung des österreichischen Schiedsrichterwesens". Zuletzt sorgten Fehlentscheidungen in der Bundesliga immer wieder für Aufsehen, zudem soll es auch seit langem Unstimmigkeiten innerhalb der Schiedsrichter-Gilde geben. Als Minuspunkt gilt auch, dass seit 2008 kein österreichischer Unparteiischer bei einer WM oder EM im Einsatz war.

Starkes Standing bei der UEFA

Kassai wird künftig von seinem langjährigen Assistenten an der Linie, György Ring, unterstützt, der die Position des VAR-Managers ausüben wird. Dem hauptamtlichen Bereich des Schiedsrichterwesens steht seit Februar Ali Hofmann als Leiter vor. Mit ihm gemeinsam werden sich nun Kassai und Ring um die Belange der heimischen Elite-Referees kümmern. Die Tätigkeit der Schiedsrichter-Kommission, des obersten sportpolitischen Gremiums im Schiedsrichterbereich, unter der Leitung von Robert Sedlacek ist unverändert und erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Hauptamt.

Kassai meinte in einer ÖFB-Aussendung über seine neue Aufgabe: "Ich kenne die Herausforderungen, die auf uns warten, und bin gemeinsam mit György Ring hochmotiviert, diese mit dem Team des ÖFB, der Bundesliga und natürlich den Schiedsrichtern in Angriff zu nehmen."

Sedlacek bezeichnete Kassai als "internationalen Spitzenmann. Sein großes internationales Netzwerk und sein Standing bei der UEFA wird für diesen Prozess sicherlich gewinnbringend", meinte der Wiener. Auch Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer begrüßte die Bestellung Kassais. "Es ist sehr erfreulich, dass wir im Hauptamt neu aufgestellt und gestärkt mit breiter Expertise in die kommende Saison starten können." (APA, 15.6.2023)