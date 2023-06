Arbeit an der Normalität: Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Koalitionspartner Udo Landbauer (FPÖ) beim ganz normalen Andenken niederösterreichischer Lösungsansätze. APA/HELMUT FOHRINGER

Ausgerechnet ein Fürsprecher der notorisch Friedfertigen fand sich unlängst genötigt, Klartext zu sprechen. Ein Vertreter der ÖVP Niederösterreich äußerte sehr dezidiert die Auffassung, seine Landespartei müsse künftig "mehr Kante zeigen", und zwar für die "große Mehrheit der Normaldenkenden".

Abnormal und unkalkulierbar dünkt den Sprecher der Mitte das unmäßige Gedrängel an den Rändern. In den Außenbezirken Traiskirchens findet man möglicherweise ebenso Politextremisten wie an den Liedertafeln Wiener Neustadts. Die Frage, wer normal genug denkt, um Platz in einer Landesregierung an der Seite von Johanna Mikl-Leitner zu finden, erscheint inzwischen ausreichend geklärt.

Weniger klar umrissen ist die Normalität selbst, gemünzt auf die Arbeit mit Gedanken, aus denen Worte und Werke hervorgehen sollen. Als Begriff der Soziologe bezeichnet das Wort "das Selbstverständliche einer Gesellschaft".

Womöglich ist ein "Normaldenkender" auch nur jemand, der gar keine besonderen Anforderungen an die eigene Reflexivität stellt. Damit wäre der vernunftgeleitete Gebrauch der Verstandeswerkzeuge nichts anderes als eine Vorleistung. Ihr entspränge ein Verhalten, das blind ist. Es wäre von herrschenden Normen geleitet und würde bei niemandem Anstoß erregen, zumindest nicht bei besorgten ÖVP-Funktionären.

Zartes Pflänzchen

Putzen, hat Sigmund Freud irgendwo gesagt, sei die sozial belohnte Art und Weise, sich mit Schmutz zu beschäftigen. Dreht man diese Gedankenfigur um, enthält das Lippenbekenntnis zur Normalität erst recht den Auftrag, über die Stränge zu schlagen. Das zarte Pflänzchen bürgerlichen Denkens und Wohlverhaltens wurde, etwa in deutschsprachigen Landen, nicht erst seit dem 18. Jahrhundert von diversen Anfechtungen geplagt. Der zarte Kitzel der "Schwärmerey" (sic!) war in besonderer Weise geeignet, die Kultur von Sprache und Intimität zu unterminieren.

Erst im Gefolge solcher Geplänkel wurde der mehrfache Schriftsinn zum Unterpfand. Er kündete nicht nur in evangelischen Pfarrhäusern von einer ins Kraut schießenden Gefühlskultur. "Normaldenkende" mochten eisern festhalten an der Mär von Entsagung, Triebverzicht und Liebesaufschub. Die Kinder aller "Normalen" empörten sich derweil wider die Borniertheit ihrer Erzeuger.

Aus allen "tintenklecksenden Säkula" (Schiller) gingen Generationen von Abweichlern hervor. Die Unlust, von den Früchten des normal Gedachten zu kosten, inspirierte Aufsässige aller Richtungen zur Pflanzung neuartiger Spaliere, voll mit den saftigsten Gedankenfrüchten. So unentbehrlich "normales Denken" erscheint, um den planen Erfordernissen des Alltags zu willfahren: Eingespannt ins Joch der Hierarchie, vergisst "Otto Normalverbraucher" gerne auf die Analyse der Verhältnisse. Das Gemeinwesen, das er gemeinsam mit Gleichgesinnten bildet, fängt an zu stagnieren.

Giebel und Dächer

Goethe hat im "Osterspaziergang" seines Faust die Brutstätten des "normalen Denkens" mit Klarheit benannt. Die Menschen streben zu Ostern ins Freie. Sie flüchten "aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, / Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, / Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, / Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht".

Der Weimarer Dichter wusste genau: "Volkes wahrer Himmel" liegt nicht allein im Bausparvertrag, in der überschaubaren Sicherheit der Daseinsvorsorge. Erst im Unnormalen und Unkalkulierbaren glimmt das Bewusstsein für das wahrhaft Menschenmögliche auf: "Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!"

Aber die Faust-Lektüre ist für ÖVP-Bildungsfunktionäre ohnedies eine Selbstverständlichkeit. (Ronald Pohl, 16.6.2023)