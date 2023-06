Wien – Vorträge rund um die Zukunft der Medienbranche standen im Zentrum des European Publishing Congress, der diese Woche im Palais Niederösterreich in Wien stattfand und von Johann Oberauer vom Medienfachverlag Oberauer eröffnet wurde. Im ersten Vortrag verglich Ladina Heimgartner, Herausgeberin des Schweizer Magazins "Blick", die Entwicklung der Medienbranche mit einem Märchen. Vor den 90er-Jahren, also vor Erfindung des Internets, habe das Märchen noch wie folgt gelautet: Prinz und Prinzessin haben ein glückliches Ende. Im Idealfall habe die Medienlandschaft auch ein glückliches Ende. Doch seit kurzem habe sich der Wolf (also künstliche Intelligenz) dazugesellt. Ob es ein Happy End gebe, habe die Medienlandschaft selbst in der Hand.

Ladina Heimgartner beschrieb den Wandel der Medien. Medienfachverlag Oberauer/APA-Fotoservice/Schedl

Zurzeit stehe es zwei zu null für die Technologie – die Medienbranche sei im Rückstand, was den Werbemarkt und die sozialen Medien betreffe. Mit der Entwicklung von ChatGPT stehe nun der dritte Versuch an, und dieser könnte ein Treffer werden, erklärte die Vortragende.

Was ändert sich?

Gerade in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen seien die sozialen Medien beliebter als der traditionelle Journalismus, sprich: lange Texte in gedruckter Form. Mit Inhalten, die auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer des digitalen Zeitalters abgestimmt sind, könnten die Medien wieder aufholen, so Heimgartner. Doch auch die künstliche Intelligenz stoße an ihre Grenzen. Beispielsweise schaffe die Maschine es bei einigen Experimenten nicht, zu gendern, erklärte Verena Krawarik von der APA (Austrian Press Agency) in ihrem Vortrag. Zu allem sei die Technologie (noch) nicht fähig.

Laut Krawarik geht es darum, die Chancen und Stärken der künstlichen Intelligenz zu erkennen. Dank der künstlichen Intelligenz sei es nun möglich, barrierefreie Inhalte schnell und einfach zu produzieren. Texte könnten automatisch vorgelesen werden, es würden Bildbeschreibungen erstellt, und Nachrichten in einfacher Sprache könnten leichter verfasst werden. Es gebe Bereiche, bei denen Menschen nicht mehr gebraucht werden. Medien sollten diese erfassen und sich auf die Schwächen der künstlichen Intelligenz konzentrieren und Inhalte nur von Menschen gemacht werden können, zeigten sich die Vortragenden einig.

Zwischenmenschliches

Heimgartner erklärte, dass die Technologie sich schneller entwickle, als die menschliche Evolution voranschreite. Menschen würden immer noch lieber nach anderen Menschen als nach künstlichen Maschinen suchen, weil es in der Natur des Menschen liege, in Gesellschaft sein zu wollen. Freude oder Enttäuschung über einen besonders guten oder schlechten Text empfänden Menschen auch nur bei Inhalten, die von Menschen geschrieben worden seien, argumentierte Krawarik. Wenn eine Maschine einen Fehler mache, sei die Toleranzgrenze viel geringer, so Krawarik.

Votragender Oliver Markert beschreibt die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer von Online-Inhalten. Medienfachverlag Oberauer/APA-Fotoservice/Schedl

Oliver Markert von Burda Forward, einem Unternehmen, das unter anderem für die deutschen Medien "Bild" und "Focus" arbeitet, skizzierte eine Zukunft, in der die künstliche Intelligenz das Leben der Menschen verbessert. Um besser auf einzelne Zielgruppen eingehen zu können, würden sogenannte "first party surveys", kurze Umfragen und "first party targeting", auf die Nutzerinnen und Nutzer abgestimmte individuelle Vorschläge, eingesetzt. Information über die Zielgruppen helfe, Inhalte zu produzieren, die die Nutzerinnen und Nutzer sehen wollen. Immer mehr Inhalte könnten mithilfe der Technologie vorhergesehen werden, und es würden gewünschte andere Artikel vorgeschlagen, erklärte Markert.

Nicht jede Arbeit kann von künstlicher Intelligenz übernommen werden. Gettyimages/iStockphoto

Künstliche Intelligenz werde Journalistinnen und Journalisten nicht ersetzen, lautete das Fazit der Vortragenden beim Kongress. Ihr Einsatz in bestimmten Bereichen berge aber in sich viele Vorteile und Möglichkeiten. (Eleni Ernst, 15.6.2023)