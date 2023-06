Der Film "Extraction 2" leidet an seinem schwachen Drehbuch

Chris Hemsworth als Tyler Rakein "Extraction 2". Jasin Boland/Netflix © 2021

Die Dancing Stars sind vielleicht nicht das beste Aushängeschild Österreichs. Doch ausgerechnet Hollywoodstar Chris Hemsworth wundert sich in seinem neuesten Streamingfilm über die öffentlich-rechtliche Austro-Tanzaction. Als lädierter Elitesoldat Tyler Rake wird er zur Rekonvaleszenz in eine winterliche Seehütte in Gmunden einquartiert. Sein letzter Einsatz – im Film Extraction von 2020 – brachte ihn eine Weile ins Koma. Nun soll er erst einmal im friedlichen Salzkammergut Eis fischen und nach der inneren Achtsamkeit suchen. Klar, dass mit alledem keine anständige Actionfilmfortsetzung zustande kommt.

Doch genau die bringt Streamingdiscounter Netflix nun mit dem überteuerten B-Movie Tyler Rake: Extraction 2 unter der Regie von Sam Hargrave raus. Hinter der Produktion stehen die Gebrüder Russo, die mit The Grey Man bereits einen ähnlich holzschnittartigen Streamingactioner vorgelegt haben.

Schießereien auf der Donauplatte

Tyler Rake führt seine Mission von Gmunden in ein georgisches Gefängnis. Mithilfe seines Teams (unter anderem Golshifteh Farahani) soll er dort eine Familie befreien – die Chance auf ein kleines bisschen Erlösung für das emotionale Wrack mit eigenem Familientrauma. Doch nach explosiven Komplikationen folgen ihm die grimmigen georgischen Gangster bis zum Wiener DC-Tower. Das bietet Gelegenheit für Stunts in luftiger Höhe, Helikopteraction und viele Schießereien auf der Donauplatte. In Transdanubien wurde vergangenes Jahr ausgiebig gedreht und dafür sogar der nahe Kindergarten geschlossen. 600 Crewmitglieder und 160 Komparsen waren mit dabei.

Internationale Produktionen könnten in Zukunft öfter den Weg nach Österreich finden. Denn das neue Filmförderungsgesetz bietet seit Jahresbeginn einen Zuschuss von bis zu 35 Prozent der Ausgaben. Für den heimischen Film ist diese Wirtschaftsförderung ein Lichtblick. Rund um die Berlinale im Februar verwies die Politik bereits auf ein gestiegenes Interesse, es gebe bereits 26 Anträge, elf davon aus dem Ausland. Anfang des Jahres war Kate Winslet für den Seriendreh The Palace in Schönbrunn. Bei seinem nächsten Wien-Besuch bekommt Hemsworth dann hoffentlich auch ein besseres Drehbuch spendiert. (Marian Wilhelm, 16.6.2023)

Auf Netflix