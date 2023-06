Leergefegte Regale. Mit Plastik umhüllte Möbelstücke, die auf ihren Abtransport warten. Vor den Kassen lange Menschenschlangen in Doppelreihen. Personal, das zusehends an seine Belastungsgrenzen kommt. Aufgrund der Schließung von 23 Einrichtungshäusern infolge der Insolvenz von Kika/Leiner liegen vielerorts Nerven blank. In den Filialen, in denen sich Kunden heftige Wortgefechte um Reststücke und Rabatte liefern. In der Politik, die sich über das Gebaren des Investors und früheren Eigentümers René Benko auf Kosten der Steuerzahler echauffiert. Und in der Belegschaft, die sich nach neuen Arbeitgebern umsehen muss.

Zwei Marken, eine Insolvenz: 23 Einrichtungshäuser sperren zu. Sie werden zwischen 15. Juli und 15. August geräumt. IMAGO/SEPA.Media

"Ich wäre Prophet und nicht Anwalt, wenn ich vorhersagen könnte, wie es mit dem Unternehmen weitergeht", sagt Volker Leitner. Der St. Pöltner Jurist wurde zum Insolvenzverwalter von Kika/Leiner bestimmt. In der Zentrale des Konzerns skizziert er in nüchterner Räumlichkeit die gröbsten Aufräumarbeiten der kommenden Monate. Seine Botschaft an Gläubiger, Kunden und Lieferanten: Die Fortführung der Geschäftstätigkeit der schwer angeschlagenen Handelskette, die Schulden in Höhe von 132 Millionen Euro angehäuft hat, ist vorerst gesichert.

Frank Albert zahlt mit

Das dafür nötige Fortführungskonzept mit Liquiditätsplan wurde vom Gläubigerausschuss abgesegnet. Geplant sei eine nachhaltige Sanierung. Dafür seien beträchtliche finanzielle Mittel vorgesehen. Konkret in Aussicht gestellt wird ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. Stemmen werde diesen Hermann Wieser – er ist der neue Eigentümer des operativen Geschäfts – nicht alleine. Mittragen will die Investition Frank Albert, der mit seiner Supernova-Gruppe die 40 Immobilien des Unternehmens erworben hat. Parallel dazu verspricht Albert, die Mieten befristet zu stunden.

"Man kann nur hoffen, dass das alles auch gelingt", sagt Leitner. Flankiert wird er bei seiner ersten Bilanz vom Pressesprecher der Kika/Leiner-Gruppe. Der Investor und Sanierer Wieser stellt sich selbst keinen öffentlichen Fragen – auch wenn der Masterplan für das Geschäft und die Immobilien schon vor Monaten akribisch ausgearbeitet worden sein soll.

Verwertung des Familiensilbers

Unterschätzt wurden die Wellen, die die Pleite schlug. Diese quasi nur einen Atemzug nach dem Verkauf einzuleiten, sei die größte Schwachstelle des Deals, unken Beobachter. Wieser selbst dürfte bis auf enge Mitarbeiter bisher kaum jemand im Betrieb zu Gesicht bekommen haben. Auch das lässt die Gerüchteküche in der Branche brodeln. Vieles deute darauf hin, dass das Engagement des Steirers kein sehr langfristiges sei, sagen Konzernkenner. Sie spekulieren über einen Strohmann, dessen Job es sei, den Konkurs über die Bühne zu bringen – eine Arbeit, die nach außen hin wenig Reputation bringe, ehe "ein weißer Ritter" einreite und das verbliebene Familiensilber verwerte.

An Interesse hat es an den Standorten von Kika/Leiner nie gefehlt. In Deutschland soll sich zuvor wie berichtet Höffner in Position gebracht und ein Anbot gelegt haben – um es aber wieder zurückzuziehen. Jüngst überraschte der Möbelriese damit, in Österreich für seine Ware zu werben: einem Markt, in dem das familiengeführte Unternehmen bisher nicht mit Filialen vertreten ist.

Wenig Hehl aus seinem Appetit an Kika und Leiner machte in der Vergangenheit XXXLutz. Dass sich Österreichs Marktführer, für den einst auch Wieser arbeitete, einzelne aufgelassene Filialen sichert, gilt als recht wahrscheinlich. Lieferanten orten hinter den Kulissen ein Tauziehen zwischen den mächtigen Rivalen Höffner und XXXLutz.

XXXLutz gewinnt

Unbestritten ist: Was immer von Kika/Leiner bleibt – die Krise des Konzerns spielt XXXLutz frischen Umsatz in die Hände. Fast 340 Millionen Euro sind neu zu verteilen, rechnet der Berater Standort+Markt vor. Lieferanten gehen von 25 Prozent des Umsatzes – und damit von deutlich weniger – aus, den Kika und Leiner durch die Schließung von 23 primär kleineren Häusern einbüßt. Unter dem Strich dürfte die Lutz-Gruppe mitsamt Möbelix und Mömax künftig mehr als 60 Prozent des filialisierten Möbelhandels hierzulande in sich vereinen. Das engt neben der Auswahl für Kunden auch den ohnehin schon geringen Spielraum für Zulieferer weiter ein.

2.000 Dienstnehmer sollen ihren Job behalten. Garantie gebe es dafür in Insolvenzverfahren freilich keine, sagt Leitner. 1.900 verlieren ihre Arbeit. 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in den nicht insolventen Gastronomiegesellschaften beschäftigt. Sie hoffen auf Mieter, die ihre Restaurants weiterführen. Leer geräumt werden die betroffenen Möbelhäuser zwischen 15. Juli und 15. August. Ein Verfahrensende hält Leitner Mitte Oktober für möglich. Kunden müssen nicht um Anzahlungen bangen, betont er. Auch Gutscheine behielten ihren Wert und könnten in den verbleibenden 17 Filialen weiter eingelöst werden. Fragen nach einer Insolvenzverschleppung und zur Höhe der Steuerstundungen beantwortet Leitner mit Verweis auf ein nicht öffentliches Verfahren nicht. Nur so viel: Es werde genau geprüft, ob es Ansprüche gegen Dritte bzw. gegen ehemalige Gesellschafter gebe. (Verena Kainrath, 15.6.2023)